Groupe Casino : Casino renouvelle son partenariat avec Avia Thévenin Ducrot pour une durée de 3 ans

Casino renouvelle son partenariat avec

Avia Thévenin Ducrot pour une durée de 3 ans

Paris, le 13 février 2025

Casino et Avia Thevenin & Ducrot annoncent le renouvellement de leur partenariat historique pour trois ans. Depuis près de 20 ans, cette collaboration permet d’offrir aux clients des boutiques Avia Thevenin & Ducrot une sélection variée de produits Casino et de grandes marques, adaptés aux besoins des voyageurs.

Ce partenariat couvre 46 stations autoroutières (dont 39 sous enseigne Casino Express) et 41 stations urbaines ou péri-urbaines (dont 11 sous enseigne Casino Express), situées sur la moitié Est de la France.

Une collaboration solide et durable

Après un premier test réalisé en 2006 et un déploiement réalisé en 2008, le partenariat entre Casino et Avia Thevenin & Ducrot s’est consolidé au fil des années, avec deux renouvellements en 2014 et 2019. Avec cette nouvelle étape, Casino et Avia Thevenin & Ducrot réaffirment leur ambition de proposer aux voyageurs une offre toujours plus pratique, qualitative et adaptée aux nouvelles tendances de consommation.

Une offre toujours plus innovante et adaptée aux attentes des clients

À travers ce partenariat, le groupe Casino continuera de proposer aux stations Avia Thevenin & Ducrot une offre complète et compétitive, incluant :

- une large gamme de produits Casino et de grandes marques ;

- une aide à l’assortiment, avec un focus sur les innovations adaptées au marché du travel retail ;

- un accompagnement logistique optimisé, garantissant un approvisionnement régulier et adapté aux besoins spécifiques de chaque site.

Un engagement renforcé en faveur de la logistique responsable

Dans une démarche d’amélioration continue et de responsabilité environnementale, Casino et Avia Thevenin & Ducrot ont la volonté commune d’ajuster les plans de livraison en fonction des particularités et de la saisonnalité de chaque station. Cette initiative vise à optimiser les trajets et réduire les kilomètres parcourus par les camions, contribuant ainsi à une logistique plus efficiente et durable.

Un partenariat tourné vers l’avenir

Magali DAUBINET-SALEN, directrice générale des marques Casino, Spar et Vival déclare :

« Le renouvellement de notre partenariat avec Avia Thevenin & Ducrot jusqu’en 2028 illustre la solidité et la pérennité de nos relations avec des partenaires clés. Cette signature fait suite à plusieurs contrats majeurs signés récemment avec des acteurs de référence. Elle confirme l’attractivité et la pertinence de notre offre pour les acteurs du commerce de proximité et du travel retail. Nous avons à cœur de continuer à innover et à accompagner nos partenaires dans l’évolution de leurs réseaux, pour répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs ».

Nicolas DUCROT, Président de Thevenin & Ducrot Autoroutes affirme :

« Le renouvellement de notre contrat est dans la droite lignée de nos valeurs et de notre engagement vis-à-vis de nos partenaires historiques. L'objectif affirmé du groupe Casino de renforcer son activité sur le segment du commerce de proximité conforte notre volonté de pérenniser notre contrat pour les trois prochaines années ».

