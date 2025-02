FE Investments choisit le fournisseur de technologie Jacobi pour accélérer la croissance de son service de gestion de portefeuille

LONDRES, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FE Investments (FEI) a choisi le fournisseur de technologie Jacobi Strategies (Jacobi) pour améliorer les capacités du gestionnaire discrétionnaire de fonds en matière de portefeuilles modèles.

La technologie d’investissement de qualité institutionnelle de Jacobi sera utilisée pour optimiser et industrialiser les processus de surveillance des risques, d’analyse prospective et de conception des portefeuilles modèles de FEI.

Dans le cadre de son utilisation de Jacobi, FEI intégrera une série de modèles, d’outils et de processus exclusifs dans sa propre version privée du logiciel.

FEI, qui figure parmi les 10 premiers gestionnaires de MPS en termes d’actifs, renforcera également ses compétences de reporting et d’engagement en matière de portefeuilles modèles, consolidant ainsi ses efforts en faveur d’un service client de premier ordre.

Rob Gleeson, Directeur des investissements chez FE Investments (FE Fund Info), a déclaré :

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’ajouter Jacobi à notre pile technologique. En tant que filiale d’une société mondiale du secteur des données et des logiciels, nous sommes très attachés aux processus et la possibilité d’automatiser même les processus les plus sophistiqués a largement motivé notre choix. La pression des coûts augmentant sans cesse, l’efficacité à grande échelle est désormais au cœur de nos préoccupations. Grâce à cette nouvelle solution, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’offrir une plus large gamme de services d’investissement à un nombre de clients plus important que jamais. »

Curtis Evans, Directeur général de Jacobi EMEA, a indiqué :

« Nous sommes ravis d’avoir conclu un partenariat avec l’un des principaux fournisseurs de services de gestion de portefeuille (Managed Portfolio Service – MPS) au Royaume-Uni. Sur ce marché extrêmement concurrentiel, notre technologie peut être déterminante pour la prochaine étape de croissance de FEI. »

« Nous continuons de constater une forte demande envers notre technologie de portefeuille modèle, car les gestionnaires de patrimoine souhaitent développer leurs processus d’investissement et améliorer la qualité de l’engagement avec les clients. Jacobi jouit d’une présence mondiale et nous sommes très attachés à la gestion de patrimoine et d’actifs au Royaume-Uni. »

À propos de Jacobi

Jacobi est un fournisseur mondial de technologies d’investissement pour les équipes d’investissement multi-actifs. Ses prestations comprennent la conception de portefeuilles modèles, l’analyse et l’engagement des clients. Sa plateforme unique à « architecture ouverte » permet aux utilisateurs de personnaliser les déploiements privés de la plateforme en intégrant leur propre code, leurs modèles, leurs données, leurs analyses et leurs applications.

Fondée en 2014, Jacobi met sa technologie à la disposition d’investisseurs de premier plan dans le monde entier, notamment certains des plus grands gestionnaires d’actifs et de patrimoine, fonds de pension, propriétaires d’actifs et consultants en investissement. Fortement ancrée dans la gestion d’actifs institutionnels, Jacobi a constaté une forte demande de la part des gestionnaires de patrimoine à la recherche d’une technologie de « qualité institutionnelle ».

À propos de FE Investments

FE Investments fournit des services de gestion discrétionnaire de fonds aux conseillers financiers du Royaume-Uni. Notre philosophie d’investissement se concentre sur le contrôle du risque et la maximisation de la diversification. Nous nous appuyons sur des décennies d’analyse de données de fonds et sur une technologie de pointe dans le secteur, ainsi que sur l’expertise de notre équipe d’investissement dédiée, pour vous permettre d’atteindre vos objectifs en matière d’investissement.

Depuis le lancement de nos portefeuilles gérés de manière discrétionnaire en 2015, nous avons remporté de nombreuses récompenses et avons été désignés comme l’un des gestionnaires discrétionnaires de fonds à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, avec 4 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion (en décembre 2024).

FE Investments appartient à FE fundinfo, qui travaille avec des milliers de gestionnaires de fonds, de distributeurs de fonds, de conseillers financiers et de partenaires de distribution dans le monde entier, les aidant ainsi à être mieux connectés et mieux informés. Les professionnels de l’investissement utilisent nos données, notre technologie, nos connaissances et notre expertise pour rechercher, distribuer, commercialiser et investir dans des fonds et des portefeuilles modèles, conduisant ainsi à des décisions d’investissement plus efficaces.

Pour en savoir plus, consultez le site fefundinfo.com.

