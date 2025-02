Preqin lance Allocator Hub, une plateforme destinée aux investisseurs des marchés privés

LONDRES, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin, le leader mondial de données, outils et informations sur les actifs alternatifs, annonce dès aujourd’hui le lancement de l’Allocator Hub. Cette plateforme constitue une première sur le marché. Celle-ci permet de piloter l’allocation d’actifs, la sélection des gestionnaires, la due diligence et la gestion de portefeuille grâce à des analyses d’investissement sophistiquées, des outils de gestion des workflows et des services gérés. Cette offre innovante est conçue dans le but d’aider les investisseurs en générant de meilleurs résultats d’investissement et en rationalisant le processus d’investissement qui sont généralement coûteux et chronophages.

Jonathon Furer, vice-président senior et responsable des commanditaires chez Preqin, a déclaré : « Nous estimons que les marchés d’actifs alternatifs sont à un point d’inflexion. Nos recherches indiquent que le secteur est en passe de croître de près de 80 % et devrait dépasser les 30 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion d’ici 2030 à l’échelle mondiale, contre 16 800 milliards de dollars à la fin de 2023.* Pourtant, ces marchés ont toujours souffert d’un manque de données, d’indices de référence et d’analyses standardisées, ce qui, combiné à des processus d’investissement hautement manuels, entraîne traditionnellement des coûts d’exploitation élevés. Preqin s’est donné pour mission de moderniser les marchés privés grâce à une numérisation accrue et à l’exploitation de processus intelligents lors de chaque investissement. Par le biais d’analyses d’investissement et de services gérés, la plateforme Allocator Hub regroupe les données de nos clients avec les chiffres de marché et les indices de référence de Preqin. »

Afin d’optimiser l’évolutivité et les résultats des investisseurs, il est nécessaire de doter les marchés privés de meilleures données et solutions technologiques.

Le lancement de l’Allocator Hub par Preqin intervient à un moment où les allocations d’actifs alternatifs institutionnels devraient croître à un rythme régulier sur le long terme, avec une base d’investisseurs en expansion parmi les investisseurs institutionnels et particuliers internationaux. Il existe toutefois un « déficit de transparence » important. En effet, les données du marchés privés se caractérisent par l’absence de cadres normalisés et par des barrières d’accès supplémentaires par rapport aux marchés publics.

La gestion d’un programme efficace sur les marchés privés exige par conséquent un haut niveau d’expertise, des effectifs importants ainsi qu’un réseau de consultants et de fournisseurs tiers. Pour les petits investisseurs, la constitution d’un portefeuille assorti de toute la diligence nécessaire peut s’avérer ardue et coûteuse. Pour les entreprises plus grandes et mieux établies, la gestion d’un programme d’investissement à grande échelle, tout en contrôlant le coût total de possession et en maximisant la rigueur analytique ainsi que le rendement des investissements, peut constituer une source de préoccupation.

Ce sont tous ces défis que l’Allocator Hub relève en mettant des données et des analyses exploitables à la disposition de clients, tout en numérisant les processus d’investissement souvent manuels et peu efficaces. Cette solution proposée par Preqin permet aux professionnels de l’investissement d’accélérer la cartographie du marché, de mener des contrôles de due diligence efficaces et approfondis pour chaque investissement, de comparer les performances des fonds avec celles du marché, de créer des indices personnalisés pour une allocation d’actifs et des workflows de gestion des risques plus précis, et bien plus encore.

Disponible via la plateforme phare, Preqin Pro, Allocator Hub exploite toute l’étendue des informations de marché de Preqin, en affichant des données précises au bon moment et dans le format juste afin de fournir des informations exploitables et des résultats optimaux.

Allocator Hub s’inscrit dans le droit fil de la philosophie de Preqin, visant à renforcer les capacités de la communauté financière à l'échelle mondiale. Chaque solution est élaborée de manière à faire de l’investissement dans des actifs alternatifs un processus transparent et axé sur les données en fournissant des connaissances, des recherches et des analyses sur le marché complètes et exploitables.

Pour tout complément d’information, contactez Mimi Celeste Taylor à l’adresse suivante : mimiceleste.taylor@preqin.com

Notes à l’attention des rédacteurs

* D’après le rapport Future of Alternatives 2029 de Preqin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Allocator Hub, cliquez ici pour accéder à la brochure. Pour demander une démonstration, cliquez ici.

À propos de Preqin

Preqin, the Home of Alternatives™, met à la disposition des professionnels de la finance qui investissent ou affectent des fonds vers des placements alternatifs, des données et des informations essentielles qui leur permettent de prendre des décisions en toute confiance. Cette plateforme les soutient tout au long du cycle de vie des investissements en leur fournissant des renseignements critiques et des solutions d'analyse de pointe. Depuis 20 ans, cette société ne cesse d’innover en développant des méthodes rigoureuses de collecte de données privées, permettant ainsi à plus de 200 000 professionnels du monde entier de rationaliser la manière dont ils lèvent des capitaux, recherchent des transactions et des investissements, comprennent la performance et restent informés. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.preqin.com.