Innofactor Oyj | Pörssitiedote | 13.2.2025 klo 14.50

Innofactor Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välitysmenettelyyn on määrätty välitysoikeus

Kuten aiemmin on julkistettu, Onni Bidco Oy (”Onni Bidco”) on 2.12.2024 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistänyt Innofactor Oyj:n (”Innofactor”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välitysmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Innofactorin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Onni Bidco on osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n mukaisesti antanut välitysoikeuden määräämistä ja välitysmenettelyn käynnistämistä koskevan hakemuksensa tiedoksi 7.1.2025.

Onni Bidco on tänään saanut tiedon, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt kolmijäsenisen välitysoikeuden Innofactorin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välitysmenettelyyn. Välitysoikeuden jäsenet ovat Independent Arbitrator Heidi Merikalla-Teir (puheenjohtaja), professori emeritus, OTT, VT Raimo Immonen ja KTT, CVA Harri Seppänen.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Veera Vitie (Innofactor), ir@innofactor.com, +358 44 331 0207

Lasse Lautsuo (Innofactor), ir@innofactor.com, +358 50 480 1597

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

TIETOA INNOFACTORISTA

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorin tarjoamaan kuuluu asiakkaiden toiminnan kannalta kriittisten IT-ratkaisujen suunnittelupalveluita, toimitusprojekteja, käyttöönoton tukea ja ylläpitopalveluita sekä omia ohjelmistoja ja palveluja. Innofactorilla työskentelee lähes 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella IFA1V.