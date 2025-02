Réponse de la CGLCC aux menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump

TORONTO, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) exprime sa profonde inquiétude face à la menace de barrières tarifaires américaines annoncée par le président Donald Trump. En cette période d'incertitude, la Chambre souhaite réaffirmer son engagement en tant que ressource et défenseur des entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+.

« Ces barrières tarifaires nuiront aux entreprises canadiennes et américaines, et ce sont les communautés méritant l'équité qui seront les plus touchées », a déclaré Darrell Schuurman, directeur général de la CGLCC. « Le Canada dépend de ces entreprises pour stimuler l'innovation, créer des emplois et accroître notre base imposable. L'impact des barrières tarifaires proposées sur le commerce ajoute un obstacle supplémentaire à surmonter pour ces entreprises. »

Le Canada et les États-Unis entretiennent depuis longtemps un partenariat qui soutient et encourage un commerce équitable et ouvert. Nous constatons maintenant que même une menace de barrières tarifaires sur les exportations canadiennes peut perturber les chaînes d'approvisionnement, augmenter le coût des marchandises et nuire à la stabilité économique des entreprises canadiennes.

« À la CGLCC, nous sommes encouragé.e.s par le succès à long terme de notre programme mondial, qui met en relation les gestionnaires 2ELGBTQI+ et les entreprises canadiennes avec notre réseau mondial de partenaires, d'entreprises et de gouvernements alliés. Une fois ces liens établis, des réseaux internationaux se créent », a déclaré M. Schuurman. « Aujourd'hui, ce travail est plus important que jamais, et la CGLCC s'engage à continuer de mettre en relation les entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+ avec notre réseau mondial de partenaires qui soutiennent le commerce inclusif. »

La CGLCC poursuivra également les discussions avec les chefs d’entreprise, les décideurs et décideuses politiques et les partenaires américain.e.s afin de minimiser l'impact sur les propriétaires d'entreprises 2ELGBTQI+ et de plaider en faveur d'un commerce inclusif.

« Le délai de 30 jours nous donne l'espoir que le Canada trouvera un accord à long terme qui assurera la stabilité de nos relations commerciales avec les États-Unis. Quel que soit le résultat, nous voulons assurer la communauté des entreprises 2ELGBTQI+ que nous sommes là, à vos côtés et que nous faisons tout notre possible pour vous soutenir », a déclaré M. Schuurman.

