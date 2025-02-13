Preqin 為私募市場投資者推出 Allocator Hub

倫敦, Feb. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 另類資產數據、工具和洞察領域的全球領導者 Preqin 今天宣布推出 Allocator Hub ，這是一個市場首創的端到端平台，透過複雜的投資分析、工作流程工具和託管服務實現資產配置、經理人選擇、進行盡職調查和投資組合管理。 此項創新服務旨在為投資者提供支援，以獲得更好的投資回報及簡化昂貴且耗時的投資流程。

Preqin 資深副總裁、有限合夥人主管 Jonathon Furer 表示：「我們認為另類投資市場正處於轉折點。 我們的研究表明，該行業預計將增長近 80%；到 2030 年，全球資產管理規模預計將超過 30 萬億美元，高於 2023 年底的 16.8 萬億美元。* 然而，這些市場歷來缺乏標準化數據、基準和分析，再加上高度依靠人手實現的投資流程，導致營運成本高昂。 Preqin 的使命是透過提高數碼化程度和實現投資前和投資後的智能化流程，從而打造現代化的私募市場。 Allocator Hub 透過投資分析和託管服務，將我們客戶的數據與 Preqin 的市場數據和基準結合在一起。」

私募市場需要更好的數據和技術解決方案來優化可擴展性，為投資者帶來更佳回報

Preqin 推出 Allocator Hub 時，正值坊間預計機構另類資產配置將會長期穩定發展之際，全球機構和散戶投資者群體亦將不斷壯大。 然而，這方面仍然存在很大的「透明度差距」，私募市場數據的典型特點是缺乏標準化框架，並且相較於公開市場，進入私募市場仍需面對較多障礙。

因此，實施有效的私募市場計劃需要高度的專業知識、足夠的員工以及第三方顧問和供應商網絡。 對於小投資者而言，認真地建立投資組合可能讓人覺得很困難，而且花費昂貴。 對於資金規模較大、較成熟的投資者而言，大規模展開投資計劃，同時控制整體持有成本並最大限度提高分析嚴謹性和投資回報，可能是一個問題。

Allocator Hub 透過將可操作的數據和分析結果交到客戶手中，同時將低效的、通常由人手實行的投資流程數碼化，從而解決這些難題。 Preqin 提供此解決方案，有助投資專業人士加速進行市場評估以及展開高效、徹底的投資盡職調查，根據市況對基金業績進行基準評估，自訂指數，以實現更精確的資產配置和風險管理工作流程等。

大眾可透過旗艦平台 Preqin Pro 獲取 Allocator Hub，它充分利用 Preqin 的全部市場情報，在正確的時間以正確的格式顯示正確的數據，以提供切實可行的見解和最佳成果。

Allocator Hub 符合 Preqin 的理念：為全球金融界賦能。 每個解決方案都旨在提供全面且可操作的市場數據、研究和分析成果，讓另類資產投資的過程變得順暢、以數據為基礎。

如欲了解詳情，請聯絡 Mimi Celeste Taylor： mimiceleste.taylor@preqin.com

編輯備註

* 根據 Preqin 的《另類投資未來 2029》(Future of Alternatives 2029) 報告。

如需進一步了解 Allocator Hub，請點擊 此處 ，以獲取相關手冊。 如欲獲取演示版，請點擊 此處 。

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