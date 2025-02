Baltic Horizon Fond plaanib lõpetada Rootsi hoidmistunnistustega kauplemise Nasdaq Stockholmi börsil

Northern Horizon Capital AS on otsustanud lõpetada Rootsi hoidmistunnistuste (“SDR”-id) programmi ning alustada protsessi hoidmistunnistustega kauplemise lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil. Kauplemise lõpetamine toimub kõige varem 2025.aasta augustis.

Otsuse põhjuseks on asjaolu, et Baltic Horizon Fondi investorite käes olevate ja Nasdaq Stockholmi turul kaubeldavate Rootsi hoidmistunnistuste arv on oluliselt kahanenud. 29.jaanuari 2025. a seisuga oli SDR-ide koguarv 7 902 390, moodustades umbes 5,5% kõigist emiteeritud fondiosakutest, võrreldes 24 077 945 SDR-iga 2023. aasta 31. detsembri seisuga, mis moodustas umbes 25%.

Fondivalitsejale teadaolevalt on mitmed Rootsi investorid juba vahetanud oma Rootsi hoidmistunnistused Eesti fondiosakuteks, mis kauplevad Nasdaq Tallinna börsil. See omakorda on vähendanud SDR-ide likviidsust Nasdaq Stockholmi börsil kus 2024. a jooksul toimus vaid 4,8% Baltic Horizon Fondi osakutega tehtud tehingutest. Kokku tehti 2024. aasta jooksul Baltic Horizon Fondi osakutega tehinguid natuke rohkem kui 15 miljoni osakuga.

Eeltoodu tõttu leiab fondivalitseja, et SDR-ide programmi lõpetamine on mõistlik ja kõigi osakuomanike ühiste huvidega kooskõlas, võimaldades ühtlasi vähendada fondi kulubaasi.

Northern Horizon Capital AS töötab koostöös oma Rootsi partnerite ja nõustajatega välja detailse ajakava, tagamaks, et SDR-ide omanikel oleks võimalik vahetada oma SDR-id Nasdaq CSD-s registreeritud fondiosakute vastu või piisavalt aega SDR-id võõrandada. Rohkem infot protsessi kohta ja detailne ajakava avalikustatakse investoritele lähinädalate jooksul.

Ülalkirjeldatud plaan ei mõjuta investoreid, kes omavad Nasdaq Tallinna börsil noteeritud Baltic Horizon Fondi osakuid.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.