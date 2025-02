Technip Energies renforce sa présence en Inde avec un nouveau bureau et un centre de technologie et d'innovation

Technip Energies (PARIS : TE) annonce une expansion stratégique en Inde avec l'ouverture d'un nouveau bureau près d'Ahmedabad, dans la Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), ainsi que l'inauguration d'un centre de technologie et d'innovation au sein du parc de recherche du prestigieux Institut indien de technologie de Madras (IITM) à Chennai.

Ces initiatives renforcent la présence de Technip Energies en Inde, permettant à l'entreprise de proposer des solutions énergétiques innovantes, durables et économiquement viables à ses clients, au niveau local et international.

Le nouveau bureau d'Ahmedabad constitue le quatrième centre opérationnel de Technip Energies en Inde. Stratégiquement situé entre Ahmedabad et Gandhinagar, au cœur de la GIFT City, la première ville intelligente d’Inde, il bénéficiera d’un écosystème dynamique comprenant des installations de pointe et d’un environnement propice aux affaires. Profitant du vivier de talents qualifiés du Gujarat et d’infrastructures modernes, le nouveau bureau emploiera environ 300 personnes d'ici à la fin de l’année 2025, soutenant l'expansion de Technip Energies tout en contribuant au développement économique de la région.

Le centre de technologie et d'innovation situé dans le parc de recherche de l'IITM abrite le quatrième laboratoire de Technip Energies dans le monde, complétant les pôles technologiques existants de l'entreprise en Europe et aux États-Unis. Ce centre se concentrera sur la recherche et le développement technologique dans des domaines clés liés aux principaux marchés de Technip Energies : les dérivés énergétiques bas-carbone, la décarbonation industrielle et l’économie circulaire.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « L'Inde est un pilier de notre stratégie mondiale. Notre expansion en Inde reflète notre engagement à accélérer la transition énergétique du pays – l'une des plus importantes au monde – tout en soutenant ses aspirations de croissance industrielle. Chaque année, environ 1,5 million de nouveaux ingénieurs sont diplômés en Inde. En combinant ce vivier de talents et l'écosystème de recherche indien avec notre expertise mondiale, nous allons développer des solutions énergétiques nouvelle génération, extensibles et durables pour les industries et les communautés du monde entier. »

Davendra Kumar, Directeur de Technip Energies en Inde, a déclaré : « L'Inde est à la pointe de la transition énergétique mondiale, portée par l'innovation, le talent et un fort engagement envers la durabilité. Avec notre nouveau bureau à Ahmedabad et le centre de technologie et d'innovation au parc de recherche de l'IITM, nous renforçons notre présence en Inde, non seulement en tant que leader technologique et d'ingénierie, mais aussi en tant que moteur de la transition du pays vers un avenir bas-carbone. Ces initiatives favoriseront des solutions locales, créeront des emplois à haute valeur ajoutée et renforceront la position de l'Inde en tant que pôle d'innovation pour les énergies propres. »

Le parc de l'IITM est le premier parc de recherche universitaire en Inde et réunit académies, industries, gouvernement et start-ups. Il offre accès aux meilleurs talents, à des technologies avancées et à des centres d'excellence. Ces ressources permettront à Technip Energies de développer et commercialiser des technologies, des solutions abordables et durables, en s'appuyant sur ses décennies d'expérience dans le secteur de l'énergie.

Technip Energies est un acteur établi en Inde avec plus de cinquante ans de présence dans le pays. L'entreprise y est solidement implantée avec des bureaux dans des villes importantes comme Chennai, Delhi et Mumbai, comptant au total 4 600 employés. Cette présence étendue, associée à une unité de fabrication dédiée à Dahej, dans le Gujarat, permet à Technip Energies de servir le marché indien en pleine croissance tout en contribuant à des projets mondiaux.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2023 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

