Nanterre, le 13 février 2025

Nomination de deux directeurs généraux

chez VINCI Autoroutes et VINCI Airports

Nicolas Notebaert, directeur général Concessions de VINCI, fait évoluer l’organisation du pôle. Il conserve la présidence exécutive de VINCI Airports et VINCI Autoroutes et nomme deux directeurs généraux :

Sabine Granger est nommée directrice générale de VINCI Autoroutes, l’un des premiers concessionnaires autoroutiers européens et filiale de VINCI Concessions dédiée aux activités autoroutières en France (ASF, Cofiroute, Escota, Arcour et Arcos). Elle a été nommée directrice générale d’ASF (Autoroutes du Sud de la France) par le conseil d’administration de la société tenu le 4 février 2025.





Diplômée de Skema Business School, Sabine Granger a effectué toute sa carrière au sein du groupe VINCI d’abord en finances au sein des branches construction et énergie avant de rejoindre en 2012 VINCI Airports. Elle y a exercé des responsabilités de contrôle de gestion opérationnel avant de prendre, à partir de 2015, la direction de l'aéroport de Quimper et d’assurer des fonctions de directrice de projet sur plusieurs appels d’offres pour la concession d’aéroports en France et à l’international. En 2021, elle est devenue directrice des aéroports régionaux français en complément de ses responsabilités de développement de l’activité en France.

Rémi Maumon de Longevialle est nommé directeur général de VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, premier opérateur aéroportuaire privé au monde avec plus de 70 aéroports.





Diplômé de l’École polytechnique et de l’ENSAE et titulaire du master politiques publiques de Sciences-Po Paris, Rémi Maumon de Longevialle débute sa carrière chez PwC. Il rejoint VINCI en 2012 au sein de l’équipe des financements structurés de VINCI Concessions. En 2014, il intègre l’équipe Développement de VINCI Airports en tant que responsable de projet puis il devient directeur administratif et financier de VINCI Airports en 2018.

Sabine Granger et Rémi Maumon de Longevialle rejoignent le comité de direction de VINCI Concessions dont la composition est la suivante :

Nicolas Notebaert, directeur général Concessions de VINCI, président de VINCI Airports, VINCI Autoroutes et VINCI Stadium

Olivier Mathieu, directeur général adjoint, en charge de la Finance, du Juridique, de l’Éthique et de l’IT

Belen Marcos, présidente de VINCI Highways

Valérie Vesque-Jeancard, présidente de VINCI Railways

Alexandra Boutelier, directrice générale de VINCI Stadium

Sabine Granger, directrice générale de VINCI Autoroutes

Rémi Maumon de Longevialle, directeur général de VINCI Airports

Benoît Trochu, directeur du Développement

Anne Le Bour, directrice de la communication et de l’innovation

Cheikh Daff, directeur des ressources humaines

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

