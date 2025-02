Tarkett a été évalué au niveau A par CDP

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, annonce aujourd'hui qu’elle a été évaluée au niveau A par CDP. Tarkett a atteint le plus haut niveau de maturité qu'une entreprise puisse atteindre dans le cadre de CDP.

L'entreprise fait désormais partie des 2 % d'entreprises les plus performantes sur 24 800 entreprises évaluées par le CDP en matière climatique. Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui gère la principale plateforme de publication d'informations sur les émissions de carbone dans le monde. Elle est considérée comme la référence en matière d'évaluation de la stratégie climatique des entreprises.

« Atteindre le niveau A, le plus haut du CDP, est une grande reconnaissance de notre leadership de longue date et de nos progrès continus en matière d’ambition climatique », explique Arnaud Marquis, directeur du développement durable et de la sécurité chez Tarkett. « Cela démontre également notre capacité à réduire notre impact climatique sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Nous avons établi une feuille de route climatique ambitieuse pour 2030 qui a déjà donné des résultats significatifs. Ces dernières années, nous nous sommes engagés à fournir des solutions plus durables à nos clients. Nous avons revu notre gouvernance pour placer la durabilité au plus haut niveau de l'organisation et avons modifié nos processus de prise de décision afin de développer l'éco-conception et d’augmenter la quantité de contenu recyclé dans nos produits. »

Début 2023, la feuille de route climatique de Tarkett a été validée par l'initiative Science Based Targets (SBTi). Depuis 2023, l'entreprise figure dans le classement annuel des leaders européens du climat établi par le Financial Times et Statista. En septembre 2024, Tarkett a obtenu une médaille de platine par l’agence de notation de la durabilité EcoVadis, établissant ainsi une nouvelle référence dans le secteur des revêtements de sol et des surfaces sportives.

###

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2023. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 23 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

