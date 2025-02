IT Link : +12,8% de croissance du chiffre d’affaires sur l’année 2024

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 13 février 2025

Chiffre d’affaires annuel à 82,7 M€ en ligne avec les prévisions





Second semestre

En M€



S2 2023



S2 2024



(1) Variation France 33,11 33,73 +1,9% International 2,63 7,01 +166,2% Chiffre d’affaires 35,74 40,74 +14,0%





Sur 12 mois

En M€



2023



2024



(1) Variation France 67,93 69,04 +1,6% International 5,39 13,64 +153,0% Chiffre d’affaires 73,32 82,68 +12,8%





Répartition par nature d’activité sur 12 mois

En M€ 2023



2024



(1) Variation Activités solutions 6,23 8,47 +35,9% Prestations de services 67,09 74,21 +10,6% Chiffre d’affaires 73,32 82,68 +12,8%

(1) Information non auditée





Une croissance à deux chiffres soutenue par l’accélération de l’international et une bonne résilience en France

Sur le dernier trimestre 2024, le Groupe IT Link réalise un chiffre d’affaires de 20,7 M€ (18,6 M€ en organique), en croissance de +11,0% (-0,4% en organique).

Au second semestre, le chiffre d’affaires atteint 40,7 M€, soit +14,0% (+2,4% en organique).

Le Groupe IT Link enregistre une croissance de +12,8% de son chiffre d’affaires sur l’année 2024 à 82,7 M€ (+1,7% en organique), avec un impact calendaire positif de 0,4 pts par rapport à 2023.

La France présente un taux de croissance du chiffre d’affaires annuel de +1,6% à 69,0 M€. Ce chiffre intègre la filiale marocaine du Groupe pour un montant de 2,2 M€.

L’activité à l’international (hors Maroc) progresse de +153,0% sur l’année principalement portée par l’intégration de Ciao Technologies au Canada et la bonne dynamique imprimée en Belgique (+20,4% sur l’année).

Les activités solutions (développement au forfait et ventes de licences) bénéficient également de l’acquisition de Ciao Consulting (Activité Studio et Accessibilité Numérique), en croissance de +35,9% sur l’année.





Retour à une dynamique RH positive sur l’année 2024

Le Groupe a retrouvé une situation de recrutement net positif (+27 au second semestre et +6 sur l’année 2024). De son côté, la croissance externe a contribué à l’augmentation de l’effectif à hauteur de 91 nouveaux collaborateurs.

Au 31 décembre 2024, l'effectif du Groupe est de 870 collaborateurs contre 773 un an plus tôt.





Une trajectoire de croissance en phase avec les ambitions du plan Connext’25





Développement de l’activité à l’international

Depuis le lancement du plan Connext’25 en janvier 2021, la part de l’activité du Groupe IT Link à l’international est passée de 6,3% à 16,5% (3,1 M€ en 2020 vs 13,6 M€ en 2024). En intégrant l’activité au Maroc (consolidée au niveau d’IT Link France), le chiffre d’affaires à l’international s’approche des 20%.





Les activités solutions passent le seuil des 10% du chiffre d’affaires du Groupe

En 4 ans, les activités à engagement de résultats et ventes de licences ont augmenté de +81% (4,7 M€ en 2020 contre 8,5 M€ en 2024).





L’effectif productif global* passe la barre des 900 consultants fin 2024

Depuis le 31 décembre 2020, l’effectif productif global* est passé de 614 à 909 consultants (soit une croissance de 295 consultants dont 95 sur l’année 2024).

*Effectif productif global = effectif productif IT Link + partenaires sous-traitants.





IT Link présentera les résultats annuels de l’exercice 2024, le 20 mars 2025 après bourse.





A propos d’IT Link

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est désormais 870 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.









IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

