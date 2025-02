Paris, le 13/02/2025, 20h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Gouvernance : Nomination de Paulo Castellari au poste de Directeur Général

A la suite de l’annonce, le 21 janvier, de l’évolution de la gouvernance du Groupe, le Conseil d’administration a désigné Paulo Castellari comme le prochain Directeur Général d’Eramet. Il succèdera à Christel Bories dans ses fonctions exécutives à la fin de son mandat actuel, après l’assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2025. Christel Bories restera Présidente du Groupe.

Né en 1970, et possédant la double nationalité brésilienne et italienne, Paulo Castellari dispose d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans la mine et les métaux ainsi que dans les secteurs des engrais et de l’énergie. Au cours de sa carrière internationale en Amérique du Sud et du Nord, en Europe et en Afrique, il a occupé des postes de direction dans différentes sociétés minières, où il a développé une forte expertise dans le management des opérations, la finance et la gestion de projets complexes.

De 2003 à 2015 chez Anglo American, Paulo Castellari a successivement dirigé le Marketing et Développement au Brésil, le Centre d’excellence du Groupe, les activités phosphates et niobium au Brésil, puis les activités minerais de fer au Brésil, où il a supervisé l’exécution du projet de minerai de fer Minas-Rio, l’un des projets miniers et d’infrastructure les plus complexes au monde.

En 2016, il est nommé Directeur Général adjoint et Directeur Financier de CEMIG, une entreprise brésilienne d’électricité, avant de rejoindre EGA, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’aluminium, en tant que Directeur Général de Guinea Alumina Corporation. Depuis 2019, Paulo Castellari dirigeait la branche brésilienne d’Appian Capital Advisory, un groupe de capital-investissement spécialisé dans le secteur minier. Au début de sa carrière, il a également travaillé pour AngloGold Ashanti et Minorco.

Diplômé de l’Escola de Administração de Empresas de São Paulo / FGV, Paulo Castellari est également titulaire d’un MBA de la London Business School.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet :

Nous sommes ravis d’accueillir Paulo Castellari comme prochain Directeur Général du Groupe. Son expérience business et financière, son expertise dans la gestion d’opérations complexes dans le secteur de la mine et des métaux, ainsi que son expérience internationale dans une grande diversité de pays et d’entreprises constituent autant d’atouts pour nous permettre de continuer à améliorer les performances opérationnelles du Groupe et accélérer notre développement dans les métaux pour la transition énergétique.

Paulo Castellari, prochain Directeur Général d’Eramet :





Je suis très honoré de la confiance que le Conseil d’Administration m’a accordée pour succéder à Christel Bories en tant que Directeur Général du Groupe. Sous sa direction, Eramet a connu une profonde transformation, diversifiant ses activités et se positionnant comme un acteur reconnu de la mine responsable. Je me réjouis à l’idée de travailler prochainement avec les équipes d’Eramet afin d’écrire ensemble le prochain chapitre du développement du Groupe.

A PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

