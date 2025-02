Objet : Lexibook : CA fiscal T3 2024-25 à 39,3M€, en croissance de 31,1%. Sur 9 mois, le CA est en progression de 23,43%.

Les Ulis, le 14 février 2024 à 7H00

LEXIBOOK : CA FISCAL T3 2024-25 A 39,3M€, EN CROISSANCE DE 31,1%. SUR 9 MOIS, LE CA EST EN PROGRESSION DE 23,43% GRACE A LA PROGRESSION DES VENTES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL EN PARTICULIER SUR SES NOUVEAUX JOUETS INTELLIGENTS ET PRODUITS SOUS LICENCES. PERSPECTIVES POSITIVES POUR 2025-26, MAIS AVEC UNE VIGILANCE SUR L’IMPACT D’UN DOLLAR FORT PAR RAPPORT À L’EURO, AINSI QUE SUR LES TENSIONS PERSISTANTES SUR LE FRET, QUI POURRAIENT PESER SUR LES MARGES.

Le chiffre d’affaires sur le T3 2024-25 connaît une progression supérieure aux attentes de 31,1 % à 39,3M€ vs 30,0M€ sur le T3 2023-2024. En cumul depuis le début de l’exercice fiscal 2024-25 le CA augmente de 23,43 % et atteint 64,37M€ vs 52,15 M€ sur 9 mois.

Ce trimestre fait suite à 2 trimestres consécutifs de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques du Groupe de se positionner sur des segments porteurs, notamment les jouets électroniques et musicaux, les réveils, les produits éducatifs et les appareils photos. Lexibook consolide ainsi sa place de leader européen sur ses segments majeurs.

Le Groupe a mené une nouvelle campagne de communication de grande envergure en Europe et aux Etats-Unis sur le trimestre. Ces campagnes ont fortement stimulé les ventes et les réassorts de Noël, contribuant à un niveau de ventes meilleur qu’attendu sur l’ensemble des marchés.

Les premières ventes aux USA de produits sous licences permettent une croissance soutenue de l’activité et laissent augurer une croissance soutenue des ventes en 2025.

Néanmoins, en 2024, les tensions sur les approvisionnements maritimes ont refait surface notamment en raison du conflit en mer Rouge, impactant significativement les frais logistiques.

Le T4 2024-25 est attendu à un niveau similaire à celui de 2023-2024, portant le chiffre d’affaires annuel du Groupe Lexibook sur l’exercice fiscal complet à un niveau proche de 70M€.

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 31 décembre 2024 (période du 1er avril au 31 décembre).





Chiffre d'affaires consolidé (en millions d'euros) 2023/2024 Var FY23-FY24 2024/2025 Var FY24-FY25 1er Trimestre 7.01 +1.15% 7.30 +4.14% FOB 2.21 -0.45% 1.18 -46.61% Non FOB 4.80 +1.91% 6.12 +27.50% 2eme Trimestre 15.13 +12.91% 17.30 +14.34% FOB 2.85 -34.03% 4.27 +49.82% Non FOB 12.28 +35.24% 13.03 +6.11% 3eme Trimestre 30.01 +28.19% 39.33 +31.06% FOB 0.88 +22.22% 2.20 +150.00% Non FOB 29.13 +28.38% 37.13 +27.46% Total 9 mois 52.15 +19.23% 64.37 +23.43%





Après un premier semestre fiscal 2024-25 dynamique en croissance de 10,8%, le troisième trimestre 2024-25, traditionnellement le trimestre le plus fortement contributeur de CA de l’année, affiche une accélération de la croissance. Il ressort ainsi en progression de 31,06%.

Les produits stars ont continué à performer, et le Groupe a bénéficié du lancement de nombreuses nouveautés dans ses principaux segments. La consommation des produits a été meilleure qu’attendue : les sorties caisses des produits Lexibook sur tous les réseaux confondus ont bénéficié de campagnes de communication massives pour la troisième année consécutive sur la zone EMEA et USA, générant plus d’un milliard d’impressions digitales sur l’année 2024 seule.

La croissance est généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables, notamment les jouets électroniques et musicaux, les produits éducatifs, les appareils photos, l’horlogerie et les talkies-walkies. Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, Harry Potter et Stitch qui marque une performance exceptionnelle. Les ventes de tablettes, moins rentables, sont désormais remplacées par des ventes sur les segments à plus fortes marges.

Au-delà du marché français, la forte progression des ventes est également généralisée dans tous les pays sur lesquels le Groupe est positionné à l’international. Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) progresse de 150%, grâce aux clients historiques et à la conquête de nouveaux comptes internationaux. Le CA non FOB représente néanmoins la majeure partie des ventes sur le trimestre et progresse de 27,46%, grâce à l’excellente revente des produits Lexibook au niveau international.

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en très forte progression tant en France que sur les différents marchés Européens.

Néanmoins, en 2024, les tensions sur les approvisionnements maritimes ont refait surface en raison du conflit en mer Rouge. Cela a entraîné un allongement des délais de transit et une hausse des coûts de fret de 238 % par rapport à 2023, en particulier sur le prix moyen des conteneurs 40 pieds passant de 1500$ à plus de 5300$. Cette tendance tend à se prolonger en 2025, et pourrait continuer à peser sur les marges.

A la suite de la clôture de l’Offre Publique d’Achat, le concert composé des membres du groupe familial Le Cottier et les sociétés Doodle et Lawrence Rosen LLC, détient 6.101.028 actions LEXIBOOK représentant 8.428.110 droits de vote, soit 78,59% du capital de la société.

Perspectives

Le T4 est traditionnellement un trimestre peu contributeur en termes de CA, il est attendu à un niveau similaire à celui de l’année dernière. Le chiffre d’affaires annuel pour le Groupe Lexibook sur l’exercice fiscal complet est attendu à un niveau proche de 70M€.

Le Groupe a par ailleurs exposé ses collections 2025 aux salons du jouet de Londres et de Nuremberg. L’accueil a été positif et laisse augurer une activité 2025-26 dans le sillage de celle de 2024-25.

Lexibook étant fortement exposé aux fluctuations monétaires, une attention toute particulière est apportée à l’évolution des devises. Plusieurs facteurs, dont notamment les résultats des élections américaines, affectent sévèrement l’euro par rapport au dollar américain (chute rapide de 1.12US$ contre 1.00€ fin septembre 2024 à 1.02S$ au 10 janvier 2025), ce qui pourrait peser lourdement sur les marges du Groupe si la tendance ne s’inversait pas rapidement.

Pour 2025, les marges de manœuvre de Lexibook pour revoir ses tarifs sont limitées, le Groupe craint donc une détérioration de ses marges si le dollar reste à ce niveau ou s’apprécie davantage.

Enfin, un nouveau sujet d’inquiétude porte sur les décisions de l’administration Trump sur les nouveaux droits de douane de 10% applicables depuis de 4 février 2025 pour les produits fabriqués en Chine faisant leur entrée sur le sol américain. Ceci aura un impact direct sur les ventes et les marges sur le marché US dès 2025.

Calendrier financier 2024/2025

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024-2025 et résultats annuels au 31 mars 2025 : le 30 juin 2025

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2025 : le 30 juin 2025

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 22 marques internationales enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK Aymeric Le Cottier – CEO - aymericlecottier@lexibook.com

Pièce jointe