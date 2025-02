Norsk Hydro: Rekordresultat i Bauxite & Alumina, samarbeid for grønn omstilling

Hydros justerte EBITDA var 7.701 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, en økning fra 3.737 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet økte på grunn av høyere alumina- og all-in aluminiumpriser og positive valutaeffekter. Dette ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader, lavere volumer i Extrusions og lavere resirkuleringsmarginer, høyere faste kostnader og andre kostnader, inkludert et skatteoppgjør i Aluminium Metal og en avsetning til framtidige samfunnsprosjekter i Bauxite & Alumina. Hydro genererte 1,7 milliarder kroner i fri kontantstrøm i løpet av fjerde kvartal, og justert RoaCE for 2024 ble 8,5 prosent.

Rekordhøye resultater i Bauxite & Alumina, drevet av prisøkning på alumina

Målet om utslippskutt på 10 prosent innen 2025 oppnådd et år tidligere enn planlagt

Omstrukturering i Hydro Extrusions på grunn av fortsatt svak etterspørsel, med kostnadsbesparelser og effektivitetsforbedringer

Samarbeid med Rio Tinto og Siemens Mobility for å framskynde det grønne skiftet

Forslag til kontantutbytte på 50 prosent av justert resultat etter skatt (2,25 kroner per aksje)

– Hydros resultater for fjerde kvartal reflekterer vår utrettelige innsats for å styrke selskapet og gjennomføre strategien vi har lagt. Til tross for utfordrende markedsforhold nedstrøms leverer Hydro solide resultater, og fortsetter å jobbe videre med selskapets ambisjoner for fortsatt vekst og planer for avkarbonisering. Vi er på vei inn i et år med økende geopolitisk uforutsigbarhet, men ved å fortsette forbedringsarbeidet vil Hydro kunne jobbe videre med vår strategi mot 2030 og redusere utslippene våre, samtidig som vi gir en attraktiv avkastning til aksjonærene, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Styret foreslår en utdeling på 4,5 milliarder kroner til aksjonærene i form av et kontantutbytte på 2,25 kroner per aksje. Dette representerer 50 prosent av justert resultat etter skatt for 2024. Forslaget til utdeling prioriterer aksjonærutbetaling ved å utnytte fleksibilitet i justert netto gjeld over forretningssyklusen. I tiden framover vil målet i Hydros kapitalstruktur om å opprettholde en justert netto gjeld over forretningssyklusen på rundt 25 milliarder kroner, inkludert utdeling til aksjonærene, forbli uendret. Den endelige utdelingen til aksjonærene for 2024 er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen 9. mai 2025.

Den positive inntektsutviklingen oppstrøms førte til rekordresultat for fjerde kvartal i Bauxite & Alumina, med en justert EBITDA på 5 milliarder kroner. Som følge av bekymringer knyttet til bauksittleveranser fra Guinea, nådde Platts aluminaindeks (PAX) et rekordhøyt nivå med 805 USD per tonn tidlig i desember, før den ble korrigert ned til 672 USD per tonn innen utgangen av kvartalet.

10. februar innførte president Trump 25 prosent toll under den såkalte «232-seksjonen» på alt importert stål og aluminium, samtidig som eksisterende unntak oppheves med virkning fra 12. mars. Siden USA er en stor netto-importør av aluminium, vil tollsatsene sannsynligvis føre til økte premier med dertil hørende økte kostnader i verdikjeden. Mye er allerede priset inn av markedet som følge av signaler fra administrasjonen siden den tiltrådte, og Midwest-premiene har nådd sitt høyeste nivå siden april 2023. Den direkte påvirkningen på Hydros virksomhet er begrenset, ettersom Extrusions-virksomheten hovedsakelig baserer seg på innenlandske råmaterialer med begrenset eksponering mot grensekryssende handel. Erfaringsmessig har høyere LME-priser og premier blitt overført til kundene, og trolig vil det samme gjelde økte kostnader som følge av nye tollsatser. Hydros resirkuleringsvirksomhet i USA har noe grensekryssende skraphandel i begrenset omfang, men kan potensielt dra nytte av økte premier. Hydro vil fortsette å overvåke og evaluere tiltak for å håndtere eksponering knyttet til grensekryssende handelsstrømmer til og fra USA.

Selv om det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 2,7 prosent, sammenliknet med samme kvartal året før, drevet av en økning på 3,2 prosent i verden utenom Kina, er markedet nedstrøms for aluminium preget av svak etterspørsel og stramme resirkuleringsmarginer i Europa og Nord-Amerika. Lavt salg av elbiler, særlig i Tyskland, påvirker etterspørselen i bilsegmentet negativt, mens utviklingen i bygg- og industrisegmentet er mer moderat, med mulig støtte fra et lavere rentenivå i 2025. Begrenset aktivitet i markedet fører fortsatt til begrenset tilgang på skrap, noe som legger press på resirkuleringsmarginer og reduserer omsmelteproduksjonen i Hydro Extrusions og Metal Markets. For å tilpasse seg de fortsatt svake markedsforholdene, har Hydro Extrusions tatt aktivt grep for å styrke effektiviteten i driften, og investert 350 millioner kroner i omstrukturering i løpet av 2024. Dette omfatter en samlet bemanningsreduksjon på mer enn 900 heltidsstillinger gjennom å stenge flere resirkulerings- og ekstruderingsanlegg i Europa og USA, i tillegg til kostnadsbesparende tiltak og effektivitetsforbedringer.

– Skal man skape endring av betydning, krever det samarbeid på tvers av industrielle verdikjeder. Samarbeidsavtalen med Siemens Mobility om å utvikle en sirkulær løsning for neste generasjons tog i Europa er utrolig spennende. Resirkulering i et lukket kretsløp gir betydelig reduksjon i miljøpåvirkning og utslipp forbundet med produksjon av store industriprodukter, som tog. Sammen med Siemens Mobility vil vi sette en ny standard for mer bærekraftig infrastruktur for transport, sier Kallevik.

Hydros samarbeid med Siemens Mobility og et nasjonalt jernbaneselskap gir mulighet for en løsning med resirkulering av tog i et lukket kretsløp, der brukt, resirkulert aluminium fra gamle tog benyttes i nye togsett. 40.000 utrangerte tog i løpet av de neste 15 årene i Europa er ventet å generere 400.000 tonn aluminiumskrap, og vil med dette tiltaket redusere Siemens’ utslipp i scope 3 og bidra til en sirkulær økonomi. Det vil gjennomføres en pilotfase med 10–13 togsett for å vurdere kvaliteten på materialet for gjenbruk, og bidra til større bærekraft i togproduksjon.

I fjerde kvartal nådde Hydro målet om et utslippskutt på 10 prosent innen 2025, ett år tidligere enn planlagt, ved å bytte fra fyringsolje til naturgass og installere to nye elektriske kjeler ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil. Store framskritt er også gjort innen avkarbonisering av støperivirksomheten, med installering av biogassanlegg, som nå er satt i drift og bygging av pilot for plasmateknologi i Sunndal, samt byggestart for hydrogenpiloten i Høyanger. For elektrolyseprosessen utvikles HalZero og teknologi for karbonfangst videre mot industriell skala innen 2030, og det pågår testing av karbonfangst i Sunndal.

Når det gjelder karbonfangst, har Hydro og Rio Tinto gått sammen om å investere 45 millioner USD i utvikling av teknologi for karbonfangst i elektrolyseprosessen for aluminium. Samarbeidet dekker alt fra labtesting til pilotprosjekter i stor skala, med vekt på å utvikle kommersielle løsninger for karbonfangst. Arbeidet utføres ved Hydros norske verk og Rio Tintos europeiske anlegg. Begge selskaper vil også fortsette uavhengig arbeid for avkarbonisering.

Tilgang til fornybar kraft er avgjørende for vekst innen lavkarbonaluminium. Som følge av lavere produksjon enn ventet, har flere svenske vindparker fått økonomiske utfordringer, og Hydro er på grunn av det krav på en kompensasjon på opptil 248 millioner euro gjennom et oppgjør med Markbygden Ett AB på grunn manglende leveranser av kraft siden begynnelsen av 2023. Siden november har Hydro også vært rammet av ytterligere forstyrrelser i kraftforsyningen fra Cloud Snurran AB på 60 GWh, noe som har påvirket fjerde kvartal. Et aktivt arbeid for å skaffe andre leveranser vil kompensere for de forventede forstyrrelsene på kort og lengre sikt, og Hydro Energy har sikret tre nye langsiktige kraftavtaler (PPAer) i fjerde kvartal, med levering av til sammen 0,7 TWh årlig fra 2025, og 0,9 TWh årlig fra 2026. I Brasil har produksjonsbegrensninger og presset lønnsomhet i sol- og vindkraftprosjekter ført til rundt 400 millioner kroner i nedskrivninger på brasilianske energianlegg, som eies gjennom Hydro Rein, Bauxite & Alumina og Aluminium Metal. Til tross for disse utfordringene, blir det fortsatt levert kraft til Albras, Alunorte og Paragominas i trå med langsiktige kraftavtaler for å sikre et framtidig lavkarbontilbud basert på fornybar energi.

Hydro er opptatt av å støtte opp om lokalsamfunn og å være en god nabo der Hydro har virksomhet. Det er en viktig del av selskapets «license to operate». Hydro Sustainability Fund, som ble opprettet i Pará i Brasil i 2019, har investert rundt 80 millioner kroner for å bidra til bærekraftig utvikling, og har hjulpet mer enn 100.000 mennesker gjennom sju programmer for samfunnsutvikling og kvinnelig entreprenørskap. I desember 2024 ble det også undertegnet to avtaler om støtte til lokalsamfunnene langs rørledningen fra bauksittgruven Paragominas til aluminaraffineriet Alunorte. Prosjektene skal finansiere utvikling av infrastruktur, lokal vareproduksjon og kompetanseutvikling. Det ble satt av rundt 300 millioner kroner i fjerde kvartal 2024 til framtidige prosjekter.

Den 16. januar foretok Hydro en vellykket plassering av et senior usikret grønt obligasjonslån på 500 millioner euro innenfor rammene av selskapets Euro Medium Term Note (EMTN)-program. Lånet har en løpetid på 7 år, og en fast årlig rente på 3,625 (3,649 prosent reoffer yield). Midlene vil gå til finansiering av aktuelle prosjekter i henhold til Hydros rammeverk for grønn og bærekraftig finansiering, og bidra til å gjennomføre strategien om å framskynde det grønne aluminiumskiftet.

Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina økte til 4.969 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, sammenliknet med 481 millioner kroner i samme periode året før. Dette skyldtes hovedsakelig høyere salgspriser på alumina, som delvis ble utliknet av kostnader knyttet til samfunnsprosjekter og negative sikringseffekter. Prisen på Platts aluminaindeks (PAX) var 564 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, og økte til rekordhøye 805 USD per tonn i begynnelsen av desember. Økningen var drevet av usikkerhet knyttet til bauksittforsyningen etter stans i leveransene fra en gruve i Guinea, i det som allerede var et svært stramt globalt aluminamarked. Prisen på PAX ble deretter korrigert ned, og avsluttet kvartalet på 672 USD per tonn.

Justert EBITDA for Energy økte til 1.151 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, sammenliknet med 805 millioner kroner i samme periode året før. Dette skyldtes hovedsakelig en bokført forsikringserstatning for strømbrudd ved et kraftanlegg, bokføring av forventet kompensasjon for avvikling av kraftavtalen med Markbygden og bedre kommersielle resultater, som delvis ble utliknet av lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder. Netto spotsalg økte til tross for lavere produksjon, grunnet lavere netto salgsvolum på kontrakt. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene gikk ned sammenliknet med samme kvartal året før, men økte sammenliknet med forrige kvartal. Prisnedgangen i forhold til året før skyldes i hovedsak hydrologiske forhold, mens økningen sammenliknet med forrige kvartal hovedsakelig skyldes høyere sesongmessig etterspørsel.

Justert EBITDA for Aluminium Metal var på om lag tilsvarende nivå i fjerde kvartal 2024, som i samme periode året før, med 1.949 millioner kroner i fjerde kvartal 2024 og 1.937 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. Høyer all-in metallpriser og reduserte CO2-relaterte kostnader ble utliknet av økte aluminakostnader og et skatteoppgjør i Brasil på 600 millioner kroner. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 2,7 prosent, sammenlignet med tredje kvartal 2023, drevet av en økning på 3,2 prosent i verden utenom Kina. Tremånedersprisen på aluminium varierte innenfor et smalt prisintervall gjennom hele fjerde kvartal 2024, med 2.648 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet og 2.552 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets økte til 319 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, sammenlignet med et underskudd på 38 millioner kroner i samme periode året før. Dette skyldtes i hovedsak positive resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten, og positive valuta- og lagervurderingseffekter, som delvis ble utliknet av svakere resultater fra resirkuleringsanleggene.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned til 371 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, sammenliknet med 923 millioner kroner i samme periode året før. Dette skyldtes lavere salgsvolumer, lavere marginer i resirkuleringsvirksomheten og restruktureringskostnader. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 8 prosent i fjerde kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal året før, men økt med 5 prosent sammenliknet med tredje kvartal, delvis på grunn av sesongeffekter. Etterspørselen i bilsegmentet har fortsatt vært påvirket av lavt salg og lav produksjon av elbiler over hele Europa, spesielt i Tyskland. Etterspørselen i bygg og anlegg- og industrisegmentet har stabilisert seg på et moderat nivå, og det er ventet en viss bedring i andre halvår av 2025 som følge av lavere renter og høyere forbruk. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 1 prosent i fjerde kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal året før, og 5 prosent sammenliknet med tredje kvartal. Etterspørselen etter ekstruderte produkter har vært spesielt svak i markedet for kommersiell transport, ettersom produksjonen av lastebiler fortsatt har vært lav. I tillegg var produksjonen av biler lavere enn året før i fjerde kvartal. Etterspørselen er fortsatt moderat i bygg- og industrisegmentet, men den underliggende etterspørselen er ventet å forbedre seg gradvis inn i 2025, som følge av lavere renter.

Andre nøkkeltall

For året 2024 som helhet var justert EBITDA 26.318 millioner kroner, sammenlignet med 22.258 millioner kroner i 2023. Høyere aluminapriser, lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av lavere volumer i Extrusions og i resirkuleringsvirksomheten, høyere faste kostnader og lavere bidrag fra kraftsalg.

Sammenliknet med tredje kvartal 2024, gikk Hydros justerte EBITDA opp fra 7.367 millioner kroner til 7.701 millioner kroner i fjerde kvartal 2024. Høyere realiserte aluminapriser og høyere volumer oppstrøms ble delvis utlignet av høyere råvarekostnader og høyere faste kostnader.

Resultat etter skatt utgjorde 1.782 millioner kroner i fjerde kvartal 2024. Resultatet etter skatt inkluderer en urealisert gevinst på derivater på 944 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til LME-relaterte kontrakter, og en netto valutagevinst på 170 millioner kroner. Resultatet omfatter også kompensasjon for avvikling av en kraftkontrakt, hvorav 642 millioner kroner er knyttet til framtidige perioder, nedskrivning av investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden på 499 millioner kroner, tilbakebetaling av toll og reversering av en avsetning knyttet til den avhendete Rolling-virksomheten med 225 millioner kroner, og 189 millioner kroner i rasjonaliserings- og nedstengningskostnader. Videre er det også justert for valutatap på 2.147 millioner kroner, hovedsakelig urealisert, som primært reflekterer tap fra svakere BRL versus USD som negativt påvirker USD-lån i brasilianske enheter, og en svakere NOK versus EUR som påvirker EUR-innebygde energikontrakter og andre forpliktelser denominert i EUR. Den skattemessige effekten av disse justeringene reflekterer en standardisert skattesats for skattepliktige gevinster og fradragsberettigede tap.

Hydros netto gjeld økte fra 14,7 milliarder kroner til 16,0 milliarder kroner i løpet av fjerde kvartal 2024. Økningen i netto gjeld skyldtes i hovedsak at tilført EBTIDA ble mer enn utliknet av investeringer, oppbygging av driftskapital, tilbakekjøp av aksjer og omregningseffekter.

Justert netto gjeld gikk ned fra 25,0 milliarder kroner til 24,1 milliarder kroner, ved at den økte netto gjelden på 1,3 milliarder kroner ble mer enn utlignet av reduserte justeringer på 2,1 milliarder kroner, drevet av lavere netto pensjonsforpliktelser, sikkerhetsstillelser og finansielle forpliktelser.

Den 7. januar 2025 fullførte Hydro markedsdelen av tilbakekjøpsprogrammet for 2024-2025, som ble offentliggjort 10. september 2024. Programmet omfatter totalt 30.526.862 aksjer, hvorav 20.067.969 aksjer ble kjøpt i markedet til en vektet snittkurs på 65,52 kroner. De resterende 10.458.893 aksjene vil bli kjøpt fra staten, slik at statens eierandel på 34,26 prosent forblir uendret. De 30.526.862 aksjene vil bli kansellert etter godkjenning på Hydros ordinære generalforsamling i mai.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), og resultat etter skatt, omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

