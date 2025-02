Umicore Résultats Annuels 2024

Événements clés groupe Umicore

Maintien de performances robustes des activités de base ;

Battery Materials : mesures prises pour contrer des vents contraires considérables

Revenus 1 de € 3,5 milliards

de € 3,5 milliards EBITDA ajusté de € 763 millions et marge d’EBITDA ajusté de 22,0%

Ajustements de l'EBITDA de -€ 1,79 milliard (principalement en raison d'une dépréciation et d'une réduction de valeur sans effet sur la trésorerie de -€ 1,60 milliard dans Battery Materials au premier semestre 2024)

EBIT ajusté de € 478 millions

Résultat net ajusté (part du Groupe) de € 255 millions et résultat ajusté par action de € 1,06

Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 12,3%

Taux total d’accidents déclarés pour le personnel de 4,7, bien au-dessous du niveau de 2023

Renforcement des mesures d'efficacité et des efforts de discipline des coûts

Générant plus de € 100 millions d’EBITDA grâce à des mesures d'efficacité, en avance sur son objectif de € 70 millions

Dépenses d'investissement réduites à € 555 millions (hors contribution de € 175 millions aux fonds propres d’IONWAY, la coentreprise Battery Materials avec PowerCo, filiale de Volkswagen)

Flux de trésorerie opérationnel de € 967 millions; flux de trésorerie opérationnel disponible de € 384 millions

Dette nette de € 1 425 millions ce qui correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois de 1,87x

Dividende

Proposition de dividende annuel brut pour 2024 de 0,50€ par action dont 0,25€ à verser en avril 2025, un acompte sur dividende de 0,25€ ayant déjà été versé en août 2024.

Déclaration de Bart Sap, CEO

« 2024 aura été une année décevante et intense pour Umicore, marquée par des défis considérables, dont un ralentissement de la croissance des VE, de multiples obstacles dans le secteur industriel européen et des tensions géopolitiques croissantes. Tout cela a quelque peu éclipsé les performances toujours solides de nos activités de base. Depuis ma nomination en mai dernier, nous avons agi rapidement et avec résolution. Nous avons lancé un examen stratégique, déployé des mesures d’efficacité et de réduction des coûts, et nous nous sommes attachés à affecter nos capitaux de manière disciplinée. Je suis reconnaissant envers mes collègues d’Umicore pour leur résilience et leur agilité . Alors que nous continuons à naviguer dans un contexte instable, nous restons concentrés sur la réalisation de rendement sur nos investissements et la préservation d'un bilan solide. Pour l’avenir, nous sommes déterminés à poser les bases d’un parcours solide et nous avons hâte de présenter le potentiel de création de valeur d'Umicore, ainsi que le rôle essentiel d’Umicore dans la société d’aujourd’hui, lors de notre prochain Capital Markets Day. »





Performances des activités en 2024

En 2024, plusieurs défis ont pesé sur les performances globales d’Umicore et l’exécution de sa stratégie. En raison d'une croissance de la demande de véhicules électriques (VE) inférieure aux prévisions et d'une baisse des prix des métaux précieux, Umicore a pris des mesures pour réévaluer ses projections de croissance et ajuster ses dépenses d'investissement ainsi que sa base de coûts en fonction de la nouvelle réalité du marché. Ceci comprend la mise en œuvre d’une revue stratégique et un ajustement des effectifs dans le cadre de la stratégie générale d’économies de dépenses.

Toutefois, les activités de base d’Umicore sont restées robustes, avec des performances globales conformes aux attentes.

Les revenus du Groupe Umicore pour 2024 s’élèvent à € 3,5 milliards, contre € 3,9 milliards en 2023. L’EBIT ajusté du Groupe a atteint € 478 millions (-29 % par rapport à 2023) et l’EBITDA ajusté € 763 millions (-22 % par rapport à 2023). La marge d’EBITDA ajusté du Groupe en 2024 s’élevait à 22 %.

Battery Materials a vu ses revenus baisser par rapport à 2023. Cette diminution reflète la baisse des volumes de ventes de matériaux actifs cathodiques (CAM) et des revenus du raffinage, ainsi que l’absence d’un revenu non récurrent lié au lithium qui pèse sur la comparaison d’une année à l’autre. La diminution des revenus, combinés aux coûts liés aux extensions en cours (bien qu’elles aient été drastiquement réduites entre-temps) ont entraîné une diminution de l’EBITDA ajusté par rapport à l’année précédente. En outre, l’EBITDA ajusté de 2023 a profité d’un effet non récurrent positif substantiel2. L’EBITDA ajusté de 2024 pour le Business Group était proche du seuil de rentabilité,3 conformément aux attentes4. Le return on capital employed (ROCE) du Business Group s’élevait à -4,9 %.

Catalysis a démontré encore une fois des performances impressionnantes en 2024. Ses revenus ont décliné par rapport à l’année précédente, les volumes d’Automotive Catalysts ayant été affectés par un mix de clients moins favorable dans le segment des véhicules légers et par un environnement de marché difficile dans le segment des poids lourds diesel. Les revenus de Fuel Cells & Stationary Catalysts sont restés stables par rapport à l’année précédente, tandis que ceux de Precious Metals Chemistry ont décliné. Toutefois, compte tenu du contexte, le Business Group a réalisé d’excellentes performances, en maintenant ses bénéfices aux niveaux record de l’année précédente. Ce résultat témoigne d’une efficacité structurelle et d’initiatives centrées sur la valeur. Le ROCE du Business Group s’élevait à 40,4 %.

Recycling a fait état d’une baisse de ses revenus et du bénéfice par rapport à l’année précédente. Cette diminution s’explique surtout par des volumes moindres chez Precious Metals Refining et par l’impact d’un environnement des prix des métaux précieux moins favorable chez Precious Metals Management. L'impact sur les bénéfices a été partiellement atténué par des mesures visant à augmenter l'efficacité. Le ROCE se situait à 78,3 %.

Les revenus de Specialty Materials ont été légèrement plus faibles qu’en 2023. Le ROCE s’élevait à 9,1 %. Tel que prévu, l’EBITDA ajusté a diminué par rapport à l’année précédente. Cette tendance s’explique surtout par le contexte de marché compétitif dans la business unit Cobalt & Specialty Materials, qui a impacté les activités de raffinage et de distribution des produits chimiques.

Durant l’année écoulée, Umicore a considérablement renforcé son efficacité à travers le Groupe, générant plus de € 100 millions d’EBITDA, en avance sur son objectif de € 70 millions. Ce résultat a partiellement compensé les obstacles engendrés par un marché difficile et l’impact de la baisse des prix des métaux précieux.

Compte tenu de la croissance plus lente que prévu de la demande de VE, Umicore a décidé d’interrompre la construction de son usine de matériaux pour batteries à Loyalist au Canada et de limiter l’extension de son empreinte de production au stricte nécessaire. Le Groupe se concentrera sur ses infrastructures existantes en Europe et en Corée pour honorer ses engagements envers ses clients. Par conséquent, les dépenses d’investissement ont diminué de 35 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant un total de € 555 millions pour l’ensemble de l’année, contre € 857 millions l’année précédente. En outre, Umicore a apporté € 175 millions de fonds propres à IONWAY, sa joint-venture avec PowerCo filiale de Volkswagen.

Les flux de trésorerie opérationnel disponibles restent solides, atteignant € 384 millions (versus € 332 millions l’année précédente), favorisés par une diminution du fonds de roulement net et par des investissements plus faibles.

La dette financière nette s’élevait à € 1,4 milliard au 31 décembre 2024, ce qui correspond à une dette nette/EBITDA ajusté d’1,87x. Le Groupe s’engage à préserver un bilan solide dans le futur. Le ROCE du Groupe s’élevait à 12,3 %.





Perspectives 2025

Le paysage économique mondial continue d'être perturbé par des tensions géopolitiques persistantes, ce qui limite la visibilité sur la demande du marché final. Umicore fait face à cet environnement volatile en continuant à mettre l'accent sur la résilience, l'adaptabilité et l'efficacité dans l'ensemble du Groupe. Dans ce contexte, l’EBITDA ajusté du Groupe devraient se situer entre € 720 millions et € 780 millions.

Nos perspectives sont basées sur les conditions actuelles du marché et le paysage géopolitique à la date de publication de ce communiqué de presse. Les perspectives fournies pour 2025 n'incluent aucune hypothèse sur l'impact potentiel de l'introduction de droits de douane.

Compte tenu de la visibilité limitée du marché et du retard dans la mise en œuvre des contrats avec les clients, l'EBITDA ajusté du Business Group Battery Materials devrait rester à peu près en ligne avec l'année précédente, tel que prévu.

Il est attendu que Catalysis continue à bénéficier de la forte position d'Automotive Catalysts sur le marché ainsi que de ses efforts continus pour maximiser la valeur des activités. Par conséquent, l'EBITDA ajusté de 2025 de Catalysis devrait se situer autour du niveau de l'année précédente.

En supposant que les prix actuels des métaux se maintiennent, et compte tenu des couvertures de métaux actuellement en place, l'EBITDA ajusté de 2025 pour le Business Group Recycling devrait être inférieur au niveau de 2024. La baisse des revenus est principalement attribuée à la disparition progressive anticipée des contrats favorables de couvertures du prix des métaux précieux dans l'activité Precious Metals Refining. Cette baisse sera partiellement compensée par des mesures visant à augmenter l’efficacité et une solide performance opérationnelle sous-jacente.

Pour Specialty Materials, l'EBITDA ajusté devrait bénéficier de mesures d'efficacité accrues, ainsi que de solides performances dans certains marchés finaux. Cela devrait se traduire par une légère augmentation de l'EBITDA ajusté en 2025 par rapport à 2024.

Il est attendu que les coûts Corporate soient moins élevés en 2025 qu'en 2024.

Dans l'esprit de minimiser les dépenses d'investissement au stricte nécessaire dans l'activité Battery Materials, les dépenses d'investissement du Groupe pour 2025 devraient être inférieures de 20 % à celles de 2024. Ceci exclut les contributions en capital à la coentreprise IONWAY avec PowerCo5.

S'appuyant sur une gestion solide d’efficacité en 2024, les perspectives pour 2025 incluent un impact supplémentaire de € 100 millions d'EBITDA provenant des améliorations de l'efficacité, en plus de l'objectif initial de plus de € 100 millions. Cela contribue de manière significative à compenser l'impact des couvertures sur les métaux qui s'estompent progressivement.





Politique de dividende

Le Conseil de Surveillance proposera un dividende annuel brut de € 0,50 par action pour 2024 lors de l'Assemblée générale annuelle du 24 avril 2025. Il s'agit d'une réduction par rapport au dividende de € 0,80 par action versé pour 2023. Compte tenu de l'acompte sur dividende de € 0,25 par action versé en août 2024, un montant brut de € 0,25 par action sera versé le 30 avril 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Sur la base du cours de clôture de l'action au 31 décembre 2024, soit € 9,96, le rendement du dividende s'élève à environ 5 %.

Compte tenu du contexte actuel, le Conseil de Surveillance a l'intention de faire du dividende annuel brut de 0,50 € la nouvelle base de référence pour la distribution future de dividendes, sur laquelle le Conseil envisage d’appliquer sa politique de dividendes "stables ou croissants". Par ailleurs, le Conseil met fin à la pratique du paiement d'un dividende intérimaire.





Le Capital Markets Day d’Umicore se tiendra le 27 mars 2025

Le Capital Markets Day d’Umicore est prévu le 27 mars 2025, à Londres (dans l’après-midi CET). Durant l’événement, le CEO d’Umicore, Bart Sap, présentera les résultats de l’examen stratégique et le plan à moyen terme pour l’activité Battery Materials. Avec l’Executive Leadership Team, il mettra en lumière la valeur ajoutée du Groupe Umicore, ainsi que les objectifs à moyen terme pour les différents segments. De plus amples détails sont disponibles sur le site web d’Umicore.

1 Toute mention de revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments des revenus diminués de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn ) .

2 Dû à une baisse des coûts de production massive à l’essai et à la valorisation des déchets de production de batteries.

3 Y compris d’effets ponctuels positifs d’environ € 40 millions.

4 Voir le communiqué de presse sur les résultats semestriels de 2024 « Point sur l’examen stratégique des activités Battery Materials et des dépréciations d’actifs » et « Perspectives 2024 ».

5 Pour plus d'informations, voir la section Revue financière de ce communiqué de presse (voir lien ci-dessous).





Profil d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre business groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore, ainsi que ses activités de R&D, sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale, qui compte plus de 11 500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3.5 milliards (chiffre d'affaires de € 14.9 milliards) en 2024.

