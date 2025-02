Umicore Jaarresultaten 2024

Umicore Groep: belangrijkste highlights

Aanhoudend sterke prestaties van de kernactiviteiten;

Battery Materials: maatregelen genomen om tegenwind tegen te gaan

Inkomsten 1 van € 3,5 miljard

van € 3,5 miljard Aangepaste EBITDA van € 763 miljoen en aangepaste EBITDA-marge van 22,0%

Aanpassingen aan EBITDA van -€ 1,79 miljard (voornamelijk door een niet-contante bijzondere waardevermindering en afschrijving van -€ 1,60 miljard in Battery Materials in de eerste helft van 2024)

Aangepaste EBIT van € 478 miljoen

Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van 255 miljoen en aangepaste winst per aandeel van € 1,06

ROCE van 12,3%

Totaal geregistreerd ongevallenpercentage voor Umicore personeel van 4,7, aanzienlijk onder het niveau van 2023

Intensivering van efficiëntiemaatregelen en gedisciplineerde kapitaalallocatie

Meer dan € 100 miljoen EBITDA uit efficiëntiemaatregelen, hoger dan de doelstelling van € 70 miljoen

Investeringsuitgaven van € 555 miljoen (exclusief bijdrage van € 175 miljoen in het eigen vermogen van IONWAY, de batterijmaterialen joint venture met PowerCo, onderdeel van Volkswagen)

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 967 miljoen; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 384 miljoen

Nettoschuld van € 1.425 miljoen, wat overeenkomt met een nettoschuld/aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 1,87x

Dividend

Voorgesteld bruto jaarlijks dividend voor 2024 van € 0,50 per aandeel, waarvan € 0,25 wordt uitbetaald in april 2025, met een interim-dividend van € 0,25 dat al in augustus 2024 is uitbetaald.

Citaat van Bart Sap, CEO

"2024 was een ontnuchterend en intens jaar voor Umicore, gekenmerkt door aanzienlijke tegenwinden zoals een vertraging van de groei in elektrische wagens, meerdere uitdagingen in de Europese industriële sector en toenemende geopolitieke spanningen. Dit alles overschaduwde enigszins de aanhoudend robuuste prestaties van de activiteiten die het fundament van onze Groep vormen. Sinds mijn aanstelling afgelopen mei, hebben we snel en daadkrachtig ingegrepen. We hebben een strategische evaluatie gelanceerd, efficiëntie- en kostenmaatregelen doorgevoerd en ons gericht op een gedisciplineerde toewijzing van kapitaal. Ik ben alle collega's bij Umicore dankbaar voor hun veerkracht en flexibiliteit. Terwijl we navigeren door een volatiele context, blijven we ons inzetten voor het realiseren van rendement op onze investeringen en het behoud van een sterke balans. We zijn vastbesloten om de basis te leggen voor een solide toekomst en kijken ernaar uit om tijdens onze Capital Markets Day het waardecreërende potentieel van Umicore en haar essentiële rol in de samenleving uit te lichten."





Bedrijfsresultaten in 2024

In 2024 hadden verschillende tegenwinden gevolgen voor de algehele resultaten van Umicore en de uitvoering van haar strategie. In de context van de trager dan verwachte groei van de vraag naar elektrische voertuigen en dalende metaalprijzen, heeft Umicore maatregelen getroffen om haar groeiprognoses te herbeoordelen en haar investeringsuitgaven en kostenbasis verder aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit. Hiertoe behoren de opstart van een strategische evaluatie en een herstructurering van het personeelsbestand in het kader van de algehele strategie van kostenbesparingen.

Umicore's kernactiviteiten bleven niettemin robuust, met algehele resultaten in lijn van de verwachtingen.

De inkomsten van Umicore voor 2024 bedroegen € 3,5 miljard tegenover € 3,9 miljard in 2023. De aangepaste EBIT voor de Groep bedroeg € 478 miljoen (-29% tegenover 2023) en de aangepaste EBITDA bedroeg € 763 miljoen (-22% tegenover 2023). In 2024 bedroeg de aangepaste EBITDA-marge voor de Groep 22%.

Battery Materials rapporteerde lagere inkomsten tegenover 2023. Dat is het gevolg van lagere CAM-verkoopvolumes en lagere raffinageopbrengsten, samen met het ontbreken van een eenmalig lithiumeffect in 2023 dat meespeelde in de vergelijking op jaarbasis. Lagere inkomsten, gecombineerd met kosten voor lopende uitbreidingsprojecten – die inmiddels zijn beperkt tot het strikte minimum – leidden tot een lagere aangepaste EBITDA dan vorig jaar. Verder werd de aangepaste EBITDA voor 2023 ondersteund door een substantieel eenmalig positief effect2. De aangepaste EBITDA voor de Business Group voor 2024 was bijna break-even3, zoals verwacht4. ROCE voor de Business Group bedroeg -4,9%.

Catalysis zette eens te meer indrukwekkende resultaten neer in 2024. De inkomsten daalden ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij volumes in Automotive Catalysts werden aangetast door een minder gunstige klantenmix in het personenwagen-segment en een moeilijke marktomgeving in het segment van de zware dieselvoertuigen. De inkomsten van Fuel Cell & Stationary Catalysts bleven stabiel ten opzichte van het vorige jaar, terwijl de inkomsten voor Precious Metals Chemistry daalden. Tegen die achtergrond behaalde de Business Group uitstekende resultaten, met een winst in de lijn van het recordniveau van vorig jaar, dankzij structurele efficiëntie -en waardegerichte initiatieven. De ROCE voor de Business Group bedroeg 40,4%.

Recycling rapporteerde lagere inkomsten en winsten ten opzichte van het vorige jaar, voornamelijk door lagere volumes in Precious Metals Refining en een minder ondersteunende prijsomgeving voor edelmetalen in Precious Metals Management. De impact op de winsten werden deels goedgemaakt door efficiëntiemaatregelen. De ROCE bedroeg 78,3%.

De inkomsten van Specialty Materials daalden licht tegenover 2023. De ROCE bedroeg 9,1%. Zoals voorzien, daalde de aangepaste EBITDA tegenover het vorige jaar, waarbij voornamelijk de competitieve marktomgeving in Cobalt & Specialty Materials een weerslag had op de chemische raffinage- en distributieactiviteiten.

Gedurende het afgelopen jaar, versterkte Umicore haar efficiëntiegerichtheid voor de hele Groep aanzienlijk. Dat leverde meer dan € 100 miljoen aan EBITDA op, meer dan de eerder beoogde doelstelling van € 70 miljoen, wat deels de moeilijke marktomstandigheden en de impact van de dalende metaalprijzen compenseerde.

Gezien de trager dan verwachte groei in de vraag voor elektrische voertuigen, besloot Umicore de bouw van de fabriek voor batterijmaterialen in Loyalist, Canada, te pauzeren en de verdere uitbreiding van haar voetafdruk strikt te beperken door zich te richten op haar bestaande vestigingen in Europa en Korea om de verbintenissen met haar klanten na te komen. Hierdoor daalden de investeringsuitgaven met 35% tot € 555 miljoen voor het volledige jaar 2024 versus € 857 miljoen in 2023. Bovendien droeg Umicore € 175 miljoen eigen vermogen bij aan IONWAY, haar joint-venture met PowerCo, het batterijbedrijf van Volkswagen.

De vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bleef sterk met € 384 miljoen (tegenover € 332 miljoen in 2023), door een daling van het nettowerkkapitaal en lagere investeringen.

De netto financiële schuld bedroeg € 1,4 miljard op 31 december 2024, wat overeenkomt met een netto schuld / aangepaste EBITDA-ratio voor de laatste 12 maanden van 1,87x. De Groep blijft zich inzetten voor een sterke balans. De ROCE voor de Groep bedroeg 12,3%.

Vooruitzichten 2025

Het wereldwijde economische landschap blijft verstoord door aanhoudende geopolitieke spanningen, wat leidt tot beperkte zichtbaarheid op de vraag van eindmarkten. Umicore navigeert deze volatiele context door zich te blijven richten op veerkracht, aanpassingsvermogen en efficiëntie binnen de Groep. In deze context wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de Groep tussen € 720 miljoen en € 780 miljoen zal liggen.

Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en het geopolitieke landschap op de datum van publicatie van dit persbericht. De verstrekte vooruitzichten voor 2025 omvatten geen aannames over de potentiële impact van de introductie van tarieven.

Gezien de huidige beperkte zichtbaarheid op marktonwikkelingen en de vertraagde opvoering van volumes in klantencontracten, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van de Battery Materials Business Group ongeveer gelijk zal zijn ten opzichte van het vorige jaar, zoals geanticipeerd.

Naar verwacht zal Catalysis blijven profiteren van de sterke marktpositie van Automotive Catalysts en haar voortdurende inspanningen om de bedrijfswaarde te maximaliseren. Als gevolg, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA van Catalysis rond het uitstekende niveau van het vorige jaar zal liggen.

Ervan uitgaande dat de huidige metaalprijzen standhouden en de bestaande metaalafdekkingen in aanmerking genomen, wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA voor de Recycling Business Group in 2025 lager zal zijn dan in 2024. De daling van de winst zal voornamelijk toe te schrijven zijn aan de verwachting dat gunstige afdekkingen van edelmetaalprijzen in Precious Metals Refining geleidelijk zullen aflopen wat gedeeltelijk zal worden opgevangen door efficiëntiemaatregelen en een robuuste onderliggende operationele prestatie.

In Specialty Materials zal de aangepaste EBITDA profiteren van efficiëntiemaatregelen en sterke prestaties in specifieke eindmarkten. Dit zal naar verwachting leiden tot een lichte stijging van de aangepaste EBITDA in 2025 ten opzichte van 2024.

Verwacht wordt dat de Corporate kosten in 2025 lager zullen zijn in vergelijking met 2024.

In lijn met het strikt beperken van kapitaaluitgaven in de Battery Materials activiteiten, zullen de kapitaaluitgaven op groepsniveau in 2025 naar verwachting 20% lager liggen dan in 2024. Dit sluit de bijdragen aan het eigen vermogen van de IONWAY joint venture met PowerCo uit.5

Voortbouwend op het sterke waardebeheer in 2024, omvatten de vooruitzichten voor 2025 een extra EBITDA-impact van € 100 miljoen op jaarbasis door efficiëntieverbeteringen, bovenop de oorspronkelijke doelstelling van meer dan € 100 miljoen. Dit draagt aanzienlijk bij aan het compenseren van de impact van metaalprijsafdekkingen die geleidelijk aan aflopen.

Dividend beleid

De raad van toezicht zal een jaarlijks bruto dividend van € 0,50 per aandeel voor 2024 voorleggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering op 24 april 2025. Dit is een verlaging ten opzicht van de € 0,80 die in 2023 werd uitbetaald. Gezien de uitbetaling van het interim dividend van € 0,25 in augustus 2024, zal een bruto bedrag van € 0,25 per aandeel worden betaald op 30 april 2025, onder voorbehoud van de goedkeuring van de aandeelhouders. Gebaseerd op de slotkoers van € 9,96 van het aandeel op 31 december 2024, levert dit een dividendrendement op van ongeveer 5%.

In huidige context, heeft de raad van toezicht de intentie om een jaarlijks brutodividend in te stellen van € 0,50 als nieuwe basis voor toekomstige dividendbetalingen waarop haar beleid van “stabiel tot stijgend” dividend op van toepassing zal zijn. De praktijk om een interim dividend uit te keren, wordt stopgezet.





Capital Markets Day van Umicore op 27 maart 2025

De Capital Markets Day van Umicore vindt plaats op 27 maart 2025 in Londen (namiddag CET). Bart Sap, CEO van Umicore, zal tijdens dit evenement de resultaten van de strategische evaluatie en het plan op middellange termijn voor de activiteit Battery Materials uiteenzetten. Samen met het Executive Leadership Team zal Bart de meerwaarde van de Umicore Groep en de middellange termijn doelstellingen voor de verschillende Business Groups toelichten. Meer details hierover op de website van Umicore.







1 Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li en Mn).

2 In verband met lagere kosten voor massaproductietestruns en de waardering van batterijproductieschroot.

3 Inclusief positieve eenmalige bijdragen van ongeveer € 40 miljoen.

4 Zie het persbericht van de halfjaarresultaten 2024 ‘Update over de strategische evaluatie van Battery Materials en bijzondere waardeverminderingen’ en ‘Vooruitzichten voor 2024’.

5 Meer informatie in het gedeelte Financieel Overzicht in het persbericht (zie link hieronder).









Financiële kalender

21 maart 2025 Publicatie van het jaarverslag 2024

24 april 2025 Jaarlijkse algemene vergadering

28 april 2025 Ex-dividenddatum

29 april 2025 Registratiedatum voor het dividend

30 april 2025 Betalingsdatum voor het dividend

1 augustus 2025 Halfjaarresultaten 2025





Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units die materialen en oplossingen aanbieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: Materials for a better life.

De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn over de hele wereld verspreid om haar wereldwijde klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,5 miljard (omzet van € 14,9 miljard) in 2024.

