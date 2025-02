14th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 13th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,585 Lowest price per share (pence): 678.00 Highest price per share (pence): 700.00 Weighted average price per day (pence): 682.0428

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,189,613 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,189,613 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 682.0428 11,585 678.00 700.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 13 February 2025 08:00:15 116 700.00 XLON 00322354721TRLO1 13 February 2025 08:07:39 116 685.00 XLON 00322359133TRLO1 13 February 2025 08:07:39 9 685.00 XLON 00322359134TRLO1 13 February 2025 08:10:45 236 684.00 XLON 00322360938TRLO1 13 February 2025 08:45:59 73 683.00 XLON 00322374783TRLO1 13 February 2025 08:45:59 51 683.00 XLON 00322374784TRLO1 13 February 2025 08:45:59 124 683.00 XLON 00322374785TRLO1 13 February 2025 08:45:59 248 682.00 XLON 00322374786TRLO1 13 February 2025 08:46:00 248 681.00 XLON 00322374792TRLO1 13 February 2025 08:47:17 118 683.00 XLON 00322375178TRLO1 13 February 2025 08:47:17 118 683.00 XLON 00322375179TRLO1 13 February 2025 09:10:44 234 682.00 XLON 00322383977TRLO1 13 February 2025 09:10:44 126 681.00 XLON 00322383978TRLO1 13 February 2025 09:15:16 253 682.00 XLON 00322385863TRLO1 13 February 2025 09:37:28 119 682.00 XLON 00322394384TRLO1 13 February 2025 09:38:38 3 682.00 XLON 00322394772TRLO1 13 February 2025 09:58:25 119 682.00 XLON 00322401550TRLO1 13 February 2025 09:58:25 3 682.00 XLON 00322401551TRLO1 13 February 2025 09:58:25 121 682.00 XLON 00322401552TRLO1 13 February 2025 10:34:35 38 685.00 XLON 00322402981TRLO1 13 February 2025 10:34:35 65 685.00 XLON 00322402982TRLO1 13 February 2025 10:34:35 69 685.00 XLON 00322402983TRLO1 13 February 2025 10:34:35 383 685.00 XLON 00322402985TRLO1 13 February 2025 10:35:07 112 684.00 XLON 00322403022TRLO1 13 February 2025 11:18:36 233 685.00 XLON 00322404738TRLO1 13 February 2025 11:24:30 221 684.00 XLON 00322404952TRLO1 13 February 2025 11:24:30 26 684.00 XLON 00322404953TRLO1 13 February 2025 11:24:30 221 684.00 XLON 00322404954TRLO1 13 February 2025 11:24:31 26 683.00 XLON 00322404955TRLO1 13 February 2025 11:24:31 221 683.00 XLON 00322404956TRLO1 13 February 2025 11:26:12 117 683.00 XLON 00322404995TRLO1 13 February 2025 11:33:35 124 682.00 XLON 00322405218TRLO1 13 February 2025 11:33:35 124 682.00 XLON 00322405219TRLO1 13 February 2025 11:39:26 28 681.00 XLON 00322405385TRLO1 13 February 2025 11:39:26 223 681.00 XLON 00322405386TRLO1 13 February 2025 11:45:05 119 680.00 XLON 00322405679TRLO1 13 February 2025 11:45:05 119 680.00 XLON 00322405680TRLO1 13 February 2025 11:45:05 119 680.00 XLON 00322405681TRLO1 13 February 2025 11:47:36 12 679.00 XLON 00322405778TRLO1 13 February 2025 11:59:26 112 679.00 XLON 00322406363TRLO1 13 February 2025 11:59:26 3 679.00 XLON 00322406364TRLO1 13 February 2025 12:16:31 247 680.00 XLON 00322406896TRLO1 13 February 2025 12:24:26 115 679.00 XLON 00322407167TRLO1 13 February 2025 12:24:26 116 679.00 XLON 00322407168TRLO1 13 February 2025 12:24:26 18 679.00 XLON 00322407169TRLO1 13 February 2025 12:48:26 76 680.00 XLON 00322408017TRLO1 13 February 2025 12:48:26 174 680.00 XLON 00322408018TRLO1 13 February 2025 13:03:20 117 684.00 XLON 00322408390TRLO1 13 February 2025 13:23:56 254 685.00 XLON 00322408833TRLO1 13 February 2025 13:25:00 248 685.00 XLON 00322408846TRLO1 13 February 2025 13:25:00 122 685.00 XLON 00322408847TRLO1 13 February 2025 13:25:00 199 685.00 XLON 00322408848TRLO1 13 February 2025 13:25:07 108 685.00 XLON 00322408853TRLO1 13 February 2025 13:25:24 128 685.00 XLON 00322408872TRLO1 13 February 2025 13:26:24 96 685.00 XLON 00322408906TRLO1 13 February 2025 13:26:24 30 685.00 XLON 00322408907TRLO1 13 February 2025 13:30:25 378 684.00 XLON 00322409063TRLO1 13 February 2025 13:39:22 73 684.00 XLON 00322409458TRLO1 13 February 2025 13:39:22 142 684.00 XLON 00322409459TRLO1 13 February 2025 13:39:22 142 684.00 XLON 00322409460TRLO1 13 February 2025 13:39:24 124 683.00 XLON 00322409461TRLO1 13 February 2025 13:45:06 34 682.00 XLON 00322409708TRLO1 13 February 2025 13:45:06 86 682.00 XLON 00322409709TRLO1 13 February 2025 14:00:24 6 681.00 XLON 00322410290TRLO1 13 February 2025 14:00:24 111 681.00 XLON 00322410291TRLO1 13 February 2025 14:11:07 100 681.00 XLON 00322410586TRLO1 13 February 2025 14:11:07 21 681.00 XLON 00322410587TRLO1 13 February 2025 14:33:56 253 681.00 XLON 00322412106TRLO1 13 February 2025 14:42:40 124 679.00 XLON 00322412481TRLO1 13 February 2025 14:42:40 123 679.00 XLON 00322412482TRLO1 13 February 2025 14:55:07 18 679.00 XLON 00322412980TRLO1 13 February 2025 14:58:14 108 679.00 XLON 00322413083TRLO1 13 February 2025 14:58:14 18 679.00 XLON 00322413084TRLO1 13 February 2025 15:11:07 245 680.00 XLON 00322413848TRLO1 13 February 2025 15:11:47 77 680.00 XLON 00322413862TRLO1 13 February 2025 15:16:21 41 680.00 XLON 00322414032TRLO1 13 February 2025 15:16:21 77 680.00 XLON 00322414033TRLO1 13 February 2025 15:19:27 97 680.00 XLON 00322414145TRLO1 13 February 2025 15:29:27 24 680.00 XLON 00322414519TRLO1 13 February 2025 15:29:27 84 680.00 XLON 00322414520TRLO1 13 February 2025 15:29:27 13 680.00 XLON 00322414521TRLO1 13 February 2025 15:40:43 123 681.00 XLON 00322415009TRLO1 13 February 2025 15:40:43 123 680.00 XLON 00322415010TRLO1 13 February 2025 15:45:07 100 680.00 XLON 00322415182TRLO1 13 February 2025 15:45:07 26 680.00 XLON 00322415183TRLO1 13 February 2025 15:53:43 78 679.00 XLON 00322415545TRLO1 13 February 2025 15:53:43 155 679.00 XLON 00322415546TRLO1 13 February 2025 15:53:43 116 679.00 XLON 00322415547TRLO1 13 February 2025 16:01:47 60 678.00 XLON 00322415943TRLO1 13 February 2025 16:03:27 46 679.00 XLON 00322416021TRLO1 13 February 2025 16:03:27 457 679.00 XLON 00322416022TRLO1 13 February 2025 16:11:31 117 678.00 XLON 00322416410TRLO1 13 February 2025 16:11:31 92 678.00 XLON 00322416411TRLO1 13 February 2025 16:11:31 117 678.00 XLON 00322416412TRLO1 13 February 2025 16:11:31 24 678.00 XLON 00322416413TRLO1 13 February 2025 16:11:31 117 678.00 XLON 00322416414TRLO1 13 February 2025 16:11:31 117 678.00 XLON 00322416415TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970