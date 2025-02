Norsk Hydro: Økt fart i det grønne aluminiumsskiftet

2024 ble preget av økende geopolitiske spenninger og uforutsigbarhet. Til tross for utfordrende markeder, styrket Hydro sin posisjon. Hydro er på god vei til å gjennomføre sin ambisjon for 2030 om å være en pionér i det grønne skiftet for aluminium, drevet av fornybar energi.

Det er fremgang i det grønne skiftet og etterspørselen etter aluminium fra sektorer som støtter omstillingen er robust. Å realisere en lavkarbon sirkulærøkonomi er ikke enkelt og krever tøffe valg, men Hydros ambisjon om å øke tempoet i det grønne aluminiumsskiftet står fast.

«Vi jobber målrettet med strategien vår. Viktige milepæler på veien mot det grønne aluminiumsskiftet er oppnådd i alle deler av virksomheten i 2024 og vi er godt posisjonert for å nå målene for 2030,» skriver konsernsjef Eivind Kallevik i sitt brev til interessenter i årsrapporten.

Justert EBITDA for 2024 var 26.318 millioner kroner sammenlignet med 22.258 millioner i 2023. Høyere priser på alumina, lavere kostnader på råmaterialer og positiv valutaeffekt ble delvis veid opp av et tøffere marked for ekstrudering og resirkulering og høyere faste kostnader.

Hydro hadde en en justert avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) på 12 prosent over de siste fem årene noe som er over målet om 10 prosent over forretningssyklusen. Som en følge av volatile markeder og et år med høye investeringer for avkastning og vekst var justert RoaCE i 2024 på 8,5 prosent.

Hydros forbedringsprogram har levert 10,1 milliarder kroner siden 2018, noe som overstiger målet på 9,5 milliarder kroner som ble satt i fjor. Samtidig genererte kommersielle initiativer 2,6 milliarder kroner i økt verdi. Disse initiativene og forbedringsprogrammene gir Hydro et konkurransefortrinn på lang sikt og skaper motstandsdyktighet mot varierende inntjening.

Bedret inntjening skaper konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Siden 2019 har Hydro delt ut 35,7 milliarder kroner til aksjonærene med forslag om å utbetale ytterligere 4,5 milliarder kroner i 2024, tilsvarende 50 prosent av justert resultat per aksje.

Godt posisjonert frem mot 2030

Hydro har allerede nådd målene for dekarbonisering for 2025, og i 2024 oppnådde Hydro viktige milepæler på veien til 2030- og 2050-målene. Flere initiativer for å redusere karbonutslippene innen elektrolyse, støping og resirkulering er satt i gang og fortsetter videre. Hydro opplever økt etterspørsel etter bærekraftige materialer, og partnerskap hjelper for å akselerere lønnsomheten for de grønnere satsningene. Hydro fortsetter å være robust og samtidig forbedre effektivitet og bærekraft gjennom teknologi og innovasjon.

Etterspørselen etter aluminium er forventet å øke fem mot 2050 drevet av det grønne skiftet. Dette skaper muligheter for Hydros lavkarbon- og resirkulerte produkter. Hydro fortsetter å skape gode resultater i en verden som dekarboniseres, med sertifiserte, sporbare lavkarbonløsninger. Hydro er godt posisjonert for veien frem mot 2030 og selskapet tilpasser seg kontinuerlig det geopolitiske og makroøkonomiske landskapet. Fremover fortsetter Hydro å fokusere innsatsen på vekst, verdiskapning og bærekraft.





