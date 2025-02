COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 14 février 2025

Infinity Advertising : évolution actionnariale

À la suite de la redéfinition de l’alliance aux achats entre le groupe Casino et le Groupement Mousquetaires opérée en 2024, les deux groupes réorganisent l’actionnariat de leur filiale Retail Media, Infinity Advertising. Le Groupement Mousquetaires devient l’actionnaire unique d’Infinity Advertising.

En septembre 2021, le groupe Casino, via sa filiale RelevanC, et le Groupement Mousquetaires ont créé Infinity Advertising, société commune chargée de commercialiser en France une offre Retail Media auprès des fournisseurs alimentaires et de leurs agences media. Cette structure a permis de monétiser une des plus grosses bases de données transactionnelles en France sur des supports digitaux, en s’appuyant notamment sur les technologies développées par RelevanC.

En cohérence avec l’évolution de l’alliance aux achats entre le Groupement Mousquetaires et le groupe Casino, les deux entités annoncent une évolution de leur partenariat : le Groupement Mousquetaires rachète les parts de RelevanC dans Infinity Advertising.

Infinity Advertising continuera de commercialiser les services de Retail Media pour Monoprix, Franprix, Casino et Intermarché, et d’exploiter, entre autres, les technologies de RelevanC. Cette évolution actionnariale d’Infinity Advertising est donc sans incidence sur ses services et son offre auprès des agences et des annonceurs.

À propos du Groupement Mousquetaires

Créé en 1969, le Groupement Mousquetaires rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 salarié(e)s au service de la performance de plus de 4 000 points de vente de proximité en France, Belgique, Pologne, Portugal. À la tête de leurs points de vente, les chefs d’entreprise Mousquetaires forment un collectif d'entrepreneurs impliqués dans le tissu socio-économique de leurs territoires. Pour faire face aux besoins des enseignes Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama (équipement de la maison) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité), le Groupement dispose de ses propres services d’appui (bases logistiques intégrées, services d’achat, foncière…), ainsi que d’un pôle agroalimentaire de plus de 50 usines, toutes situées en France.

À propos du groupe Casino

Le groupe Casino, acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France, est le premier réseau de proximité avec 7 700 points de vente. Il est également le n° 2 du e-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille de marques solides, dynamiques et complémentaires (Monoprix, Franprix, Casino, Spar, Vival, Naturalia) grâce à un effectif de plus de 25 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un volume d’affaires net de 13 milliards d’euros TTC en 2023. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce.

