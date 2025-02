Korrektion til selskabsmeddelelse nr 14/2025

Korrektion: Finanskalender for 2025 for Realkredit Danmark A/S

Selskabsmeddelelse nummer 15/2025 – 14. februar 2025

Bemærk venligst, at denne selskabsmeddelelse erstatter selskabsmeddelelse 14/2025 af 13. februar 2025.

Realkredit Danmark A/S har for 2025 fastlagt følgende datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser samt afholdelse af ordinær generalforsamling:

Årsrapport 2024 ​ 7. februar 2025

​​Generalforsamling ​ 10. marts 2025

​Selskabsmeddelelse for 1. kvartal 2025 ​ 2. maj 2025

​Delårsrapport 1. halvår 2025 ​ 18. juli 2025

​Selskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2025 ​31. oktober 2025

Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Realkredit Danmarks hjemmeside: www.rd.dk

Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuelle henvendelser kan rettes til Helle Meineche tlf.: +45 21 55 87 42