Der offentliggøres igen indre værdi for afdeling under Investeringsforeningen Great Dane og suspensionen ophæves hermed for følgende afdeling.

Afdeling LEI-kode ISIN-kode OMX Shortname



INDEX+ 549300CVQR6UG1HLBX14 DK0061671872 GDIIND



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

