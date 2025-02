center3 et Zoom s’associent pour assurer le déploiement d’un nœud destiné à améliorer l’expérience utilisateur régionale

RIYAD, Arabie saoudite, 14 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom, la plateforme de travail AI-first pour les connexions humaines, a établi en partenariat avec center3 son premier nœud en Arabie saoudite. Cette initiative met en œuvre une infrastructure haute performance visant à répondre à la demande croissante de conférences à faible latence de manière à offrir des performances de service améliorées pour les utilisateurs de la région.

« Dans le cadre de notre mission consistant à fournir des communications fluides et fiables à l’échelle mondiale, ce déploiement de nœud en Arabie saoudite représente une avancée cruciale », a déclaré Mohannad Alkalash, responsable METAP chez Zoom. « Grâce au partenariat conclu avec center3, nous avons renforcé notre capacité à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs de la région du Moyen-Orient afin de leur offrir des expériences de connexion plus rapides et plus fiables, lesquelles sont essentielles à toute collaboration moderne. »

« Notre partenariat avec Zoom illustre notre engagement à fournir une infrastructure de pointe qui renforce les capacités d’action de nos clients », a déclaré Fahad AlHajeri, PDG de center3. « Cette collaboration s’inscrit en outre dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite qui soutient la localisation des applications numériques au profit du Royaume et de l’ensemble de la région au sens large. »

Ce déploiement constitue un élément clé de l’expansion de Zoom au Moyen-Orient, et le partenariat engagé entre Zoom et center3 ne manquera pas d’offrir aux utilisateurs de la région de véritables avantages à long terme.

À propos de center3 :

center3 est un fournisseur de centres de données de premier plan. Il propose des solutions d’infrastructure et de connectivité de classe mondiale afin de répondre à la demande croissante de services numériques au Moyen-Orient. Basé en Arabie saoudite, center3 s’appuie sur un vaste réseau de centres de données avancés et de systèmes de câbles sous-marins, faisant ainsi du Royaume le pôle numérique régional en matière de cloud, de contenu et d’applications numériques. En assurant ce lien stratégique entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, center3 offre une connectivité mondiale fluide tout en contribuant à faire de la région une plaque tournante de l’infrastructure numérique et de l’innovation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0f2fc00-5d70-40b1-9c78-59c121976446