center3 與 Zoom 在部署節點方面攜手合作，改善區域用戶體驗

利雅德，沙特阿拉伯, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能優先的人際交流工作平台 Zoom 與 center3 合作，在沙特阿拉伯建立了首個節點。 此計劃在於打造高效能的基礎設施，以滿足日益增長的低延遲會議需求，從而提升整個地區用戶獲得的服務成效。

Zoom METAP 主管 Mohannad Alkalash 表示：「我們的使命是在全球提供無縫可靠通訊，而在沙特阿拉伯部署此節點是其中一項工作，亦是向前邁出的關鍵一步。 透過與 center3 合作，我們增強了實力，以滿足中東地區用戶的特定需要，提供現代協作所必需的更快、更可靠體驗。」

center3 行政總裁 Fahad AlHajeri 表示：「與 Zoom 展開合作，體現我們致力提供最先進基礎設施而為客戶賦能的決心。 此次合作亦符合沙特阿拉伯的『Vision 2030』(『2030 願景』)，支援數碼應用程式本地化，令該國和廣泛地區受益。」

此次部署是 Zoom 在中東擴展業務的基石，而 Zoom 與 center3 攜手合作，有望為整個地區的用戶賦予持久價值。

關於 center3：

center3 是頂尖的數據中心供應商，提供世界一流的基礎設施和連接解決方案，以滿足中東地區對數碼服務日益增長的需求。 center3 的總部位於沙特阿拉伯，利用先進數據中心和海底電纜系統的廣泛網絡，將該國打造為雲端、內容和數碼應用程式的區域數碼樞紐。 center3 策略性地連結歐洲、亞洲和非洲，實現無縫的全球連接，同時推動該地區蛻變為數碼基礎設施與創新的重要樞紐。

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