El promedio del Fondo de protección de Bitget alcanza $648 millones en enero de 2025

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, anunció que su Fondo de protección alcanzó una valoración de $648 millones en enero de 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido y estabilidad en el mercado de criptomonedas. El fondo, diseñado para brindar seguridad financiera a los usuarios cuando las condiciones de mercado son volátiles, continúa demostrando su resiliencia e importancia a medida que Bitcoin y otros activos digitales experimentan importantes fluctuaciones de precios.

En enero de 2025, el Fondo de protección de Bitget alcanzó una valoración máxima de $690 millones, por lo que mantiene su trayectoria ascendente, mientras se operaba con Bitcoin en un rango de $87,000 a $105,000. Durante enero, el Fondo de protección mantuvo una valoración promedio de aproximadamente $648 millones, por lo que cumplió su papel vital como resguardo confiable para los activos de los usuarios en medio de condiciones fluctuantes del mercado.

"El crecimiento constante de nuestro Fondo de protección está en consonancia con nuestro enfoque en mejorar la seguridad y generar confianza en los usuarios", comentó Gracy Chen, CEO de Bitget. "A medida que el mercado de criptomonedas evoluciona, seguimos comprometidos en brindar un entorno seguro y transparente para nuestros usuarios, al permitirles navegar por el mercado con confianza".

El Fondo de protección de Bitget se lanzó en 2022 con un valor inicial de $300 millones, ha crecido de manera constante y ofrece mayor seguridad a los usuarios durante períodos de volatilidad del mercado. La última valoración refleja el marco robusto de gestión de riesgos de Bitget, lo que garantiza que el fondo se mantenga bien capitalizado para proteger los activos de los usuarios incluso durante una mayor actividad del mercado. El desempeño del fondo en enero se alinea con las tendencias más amplias del mercado, incluido el mayor interés institucional y los desarrollos regulatorios que continúan dando forma al panorama de las criptomonedas.

Además del Fondo de protección de Bitget la Prueba de reservas mantiene una tasa de reserva de 1:1, lo que refuerza aún más la transparencia y la confianza. Hace poco, Forbes incorporó a Bitget en la lista de las principales plataformas de criptomonedas confiables. Estas iniciativas posicionan en conjunto a Bitget como una bolsa de criptomonedas líder que prioriza la seguridad y la confianza del usuario en un entorno de mercado en constante cambio.

Para obtener informes detallados sobre el Fondo de protección y la Prueba de reservas, visite aquí.

Acerca de Bitget

Bitget fue fundada en 2018 y es una empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, que presta servicio a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones. La bolsa Bitget se dedica a brindar a los usuarios soluciones innovadoras para operar, incluida su función pionera en copy trading, a la vez que brinda acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece distintas soluciones Web3 integrales, incluida la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace y navegador DApp.

Bitget continúa impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, incluido su papel como socio criptográfico oficial de LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como su colaboración con los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol). Estas alianzas tienen como objetivo inspirar a las comunidades mundiales a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Advertencia de riesgo:* Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una importante volatilidad. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros *Términos de uso.

