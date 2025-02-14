Bitget 保护基金 2025 年 1 月平均估值达 6.48 亿美元

塞舌尔维多利亚, Feb. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布，2025 年 1 月其保护基金估值达到 6.48 亿美元，彰显了加密货币市场的持续增长与稳健态势。 该基金旨在市场剧烈波动期间为用户提供财务安全保障，随着比特币及其他数字资产价格大幅波动，其韧性与重要性愈发凸显。

2025 年 1 月，比特币交易价格在 87,000 美元至 105,000 美元之间波动，Bitget 保护基金的估值峰值达到 6.9 亿美元，保持上行趋势。 整个 1 月份，保护基金平均估值约 6.48 亿美元，在市场波动环境中，它作为用户资产的可靠保障发挥着至关重要的作用。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“保护基金的持续增长，与我们专注于提升安全性、建立用户信任的战略相一致。 随着加密货币市场的不断发展，我们始终致力于为用户打造安全透明的环境，助力他们从容应对市场变化。”

保护基金于 2022 年启动，初始承诺资金 3 亿美元。此后，该基金稳步增长，在市场波动时期为用户提供更强的安全保障。 这一最新估值体现了 Bitget 强大的风险管理框架，该框架确保基金在市场活跃度上升的情况下依然保持充足资金，以保护用户资产。 该基金 1 月份的表现与更广泛的市场趋势一致，机构对加密货币的兴趣日益浓厚，监管动态也持续影响加密货币行业格局。

除保护基金外，Bitget 的储备金证明保持 1:1 的储备金率，进一步增强了透明度和信任度。 近期，Bitget 荣登 Forbes 最值得信赖加密货币平台榜单。 通过这些举措，Bitget 确立了其作为领先交易所的地位，在不断变化的市场环境中，始终将用户安全和信心放在首位。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司，为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务。 Bitget 交易所致力于为用户提供创新交易解决方案，其中包括其开创性的跟单交易功能，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供全面的 Web3 解决方案，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场和去中心化应用 (DApp) 浏览器。

Bitget 通过建立战略合作伙伴关系，持续推动加密货币的普及。其中包括成为西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉美市场的官方加密货币合作伙伴，以及与土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）展开合作。 这些合作旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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