Cygnus commence à se négocier sur le marché OTCQB

TORONTO, 14 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que ses actions ordinaires se sont qualifiées pour être négociées sur l'OTCQB® Venture Market (« OTCQB »), un marché américain exploité par OTC Markets Group Inc. (l'« OTC »), et qu'elles commenceront à être négociées aujourd'hui sous le symbole « CYGGF ». Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées à l'ASX et à la Bourse de croissance TSX.

David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Compte tenu des perspectives solides pour le cuivre, c'est le moment idéal pour négocier sur l'OTCQB. Cela permettra à la Société d'être accessible à un nombre croissant d'investisseurs américains et d'accroître la liquidité et la visibilité en Amérique du Nord. Nous avons le potentiel de dégager une valeur substantielle grâce aux ressources à haute teneur déjà définies et à l'immense potentiel du projet de cuivre-or Chibougamau. Nous avons entamé un programme intensif de forage et de géophysique axé sur une forte croissance des ressources et sur la vérification de nouvelles cibles à un moment où le monde a désespérément besoin de plus de cuivre provenant de sites de premier ordre. »

La négociation des actions de Cygnus sur l'OTC n'impose aucune norme de conformité ou de réglementation supplémentaire par rapport aux exigences de conformité existantes de la Société en tant qu'entité constituée en Australie et inscrite à la cote de l'Australian Securities Exchange et de la Bourse de croissance TSX. La négociation sur l'OTC n'est pas dilutive pour les actionnaires existants de Cygnus, étant donné qu'aucune nouvelle action n'est émise pour permettre la négociation sur l'OTC.

À propos de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) exploite l'OTCQX® Best Market, l'OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market pour 11 000 titres américains et mondiaux. Grâce à ses systèmes de négociation alternatifs réglementés OTC Link®, la société relie un réseau diversifié de courtiers qui fournissent des services de liquidité et d'exécution. L'OTC permet aux investisseurs de négocier facilement par l'intermédiaire du courtier de leur choix et donne aux entreprises les moyens d'améliorer la qualité des informations disponibles pour leurs investisseurs.

L'OTCQB est reconnu comme un « marché public établi » par la U.S. Securities and Exchange Commission et constitue un marché de premier plan pour les entreprises américaines et internationales en phase entrepreneuriale et de développement. Pour être admissibles, les entreprises doivent présenter des rapports financiers à jour, réussir un test de prix d'offre minimum et se soumettre à une vérification annuelle de la société ainsi qu'à un processus de certification détaillé. Les normes de qualité de l'OTCQB visent à accroître la transparence et à donner plus de détails sur la profondeur du marché, y compris une plus grande divulgation des mainteneurs de marché, ainsi qu'à améliorer la liquidité. En tant que marché vérifié offrant un accès efficace aux investisseurs américains, l'OTCQB aide les entreprises à créer de la valeur pour les actionnaires en améliorant la liquidité et en atteignant une juste évaluation.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

