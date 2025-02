BitMart lancia la campagna globale “Trading King” – un campionato mensile per i top trader di criptovalute

MAHE, Seychelles, Feb. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMart, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato il lancio della sua campagna mensile "Trading King", un campionato di trading periodico progettato per riconoscere e premiare i migliori trader di tutto il mondo. Aperta ai partecipanti provenienti da oltre 46 Paesi, la campagna offre ogni mese prodotti esclusivi BitMart, premi USDT e ricompense premium ai trader più meritevoli.

La campagna offre ai trader l'opportunità di competere a livello regionale e globale, esibendo la propria competenza nel trading e aggiudicandosi premi di valore. I partecipanti saranno classificati in base al loro volume di spot trading e sia i campioni regionali che i top performer a livello globale riceveranno premi speciali.

Struttura della campagna

Vincitori regionali mensili : i trader competono nelle rispettive regioni, tra cui Europa, CSI, Turchia e Brasile, tra gli altri. Al trader con il volume di spot trading più elevato in ogni regione verranno assegnati regali BitMart personalizzati e ricompense USDT .

: i trader competono nelle rispettive regioni, tra cui Europa, CSI, Turchia e Brasile, tra gli altri. Al trader con il volume di spot trading più elevato in ogni regione verranno assegnati . Classifica globale: i primi tre trader al mondo riceveranno ricompense premium personalizzate, a riconoscimento delle loro eccezionali prestazioni su scala globale.

Durata della campagna

Data di inizio: 1 febbraio 2025, 00:00 UTC

Data di fine: 28 febbraio 2025, 23:59 UTC

La campagna Trading King di BitMart non solo promuove un ambiente di trading competitivo, ma offre ai partecipanti anche incentivi esclusivi. Mentre il panorama del trading di criptovalute è in continua evoluzione, questa iniziativa evidenzia l'impegno di BitMart nel premiare l'eccellenza e promuovere l'impegno all'interno della sua comunità globale.

Per i dettagli completi della campagna e le linee guida per la partecipazione, visitare il sito: https://www.bitmart.com/activity/tradingking2025/en-US/.

Informazioni su BitMart

BitMart è la principale piattaforma globale di trading di asset digitali. Con milioni di utenti in tutto il mondo e classificata tra i migliori exchange di criptovalute su CoinGecko, al momento offre oltre 1.600 coppie di trading con commissioni competitive. In continua evoluzione e crescita, BitMart è interessata al potenziale delle criptovalute per guidare l'innovazione e promuovere l'inclusione finanziaria. Per maggiori informazioni su BitMart, visita il loro sito web, seguili su X (Twitter) o unisciti al loro canale Telegram per aggiornamenti, novità e promozioni. Scarica l'app BitMart per fare trading sempre e ovunque.

Dichiarazione liberatoria:

L'utilizzo dei servizi BitMart avviene interamente a proprio rischio e pericolo. Tutti gli investimenti in criptovalute, compresi gli utili, sono di natura altamente speculativa e comportano un sostanziale rischio di perdita. Le prestazioni passate, ipotetiche o simulate non sono necessariamente indicative di risultati futuri. Il valore delle valute digitali può aumentare o diminuire e può comportare un rischio sostanziale nell'acquistare, vendere, detenere o negoziare valute digitali. Bisognerebbe valutare attentamente se fare trading o detenere valute digitali è la soluzione adatta, in base ai propri obiettivi di investimento personali, alla propria situazione finanziaria e alla propria tolleranza al rischio. BitMart non fornisce alcuna consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale.

