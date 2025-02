BitMart lanceert de wereldwijde 'Trading King'-campagne – Een maandelijkse competitie voor de beste cryptotraders

MAHE, Seychellen, Feb. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMart, het toonaangevende wereldwijde platform voor handel in cryptocurrency, heeft de start van zijn maandelijkse 'Trading King'-campagne aangekondigd, een terugkerende tradingcompetitie om de beste traders wereldwijd te erkennen en belonen. Deelnemers uit meer dan 46 landen kunnen deelnemen aan de campagne die maandelijks exclusieve BitMart-merchandise, USDT-prijzen en premium beloningen biedt voor uitmuntende traders.

De campagne biedt traders de kans om het regionaal en wereldwijd tegen elkaar op te nemen, hun trading-expertise te laten zien en waardevolle prijzen te winnen. Deelnemers worden gerangschikt op basis van hun spot-tradingvolume, waarbij zowel regionale kampioenen als de beste traders wereldwijd speciale beloningen krijgen.

Opzet van de campagne

Maandelijkse regionale winnaars – Traders nemen het tegen elkaar op in hun specifieke regio, waaronder Europa, het GOS, Turkije en Brazilië. De trader met het hoogste spot-tradingvolume in elke regio wordt bekroond met unieke BitMart-cadeaus en USDT-beloningen .

– Traders nemen het tegen elkaar op in hun specifieke regio, waaronder Europa, het GOS, Turkije en Brazilië. De trader met het hoogste spot-tradingvolume in elke regio wordt bekroond met . Wereldwijd klassement – De drie beste traders wereldwijd krijgen unieke bonusbeloningen, als erkenning voor hun uitzonderlijke prestaties op wereldwijde schaal.

Duur van de campagne

Begindatum: 1 februari 2025, 00.00 uur UTC

Einddatum: 28 februari 2025, 23.59 uur UTC

De 'Trading King'-campagne van BitMart zorgt niet alleen voor een competitieve trading-omgeving maar geeft deelnemers ook exclusieve incentives. In een wereld waarin cryptotrading voortdurend evolueert, onderstreept dit initiatief de inzet van BitMart om uitmuntendheid te belonen en betrokkenheid binnen zijn wereldwijde community te stimuleren.

Ga voor alle informatie over de campagne en deelnamevoorwaarden naar: https://www.bitmart.com/activity/tradingking2025/en-US/.

Over BitMart

BitMart is het belangrijkste wereldwijde digital asset-tradingplatform. Het bedrijf biedt momenteel meer dan 1600 trading-paren met competitieve tradingkosten. Wereldwijd heeft BitMart miljoenen gebruikers en het is een van de beste bedrijven voor handel in cryptocurrency op CoinGecko. BitMart groeit en evolueert voortdurend. Het bedrijf gelooft in het potentieel van cryptocurrency om innovatie te stimuleren en financiële inclusie te bevorderen. Meer weten over BitMart? Bezoek hun website, volg hun X-pagina (Twitter) of check hun Telegram-kanaal voor updates, nieuws en promoties. Download de BitMart-app om altijd en overal te traden.

Disclaimer:

Het gebruik van BitMart-diensten is geheel op eigen risico. Alle crypto-investeringen, inclusief opbrengsten, zijn zeer speculatief en omvatten een groot risico op verlies. Voorgaande, hypothetische of gesimuleerde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van digitale valuta kan stijgen of dalen en het kopen, verkopen, aanhouden of verhandelen van digitale valuta kan een aanzienlijk risico met zich meebrengen. U dient zorgvuldig te overwegen of het traden of aanhouden van digitale valuta geschikt is voor u op basis van uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen, financiële omstandigheden en risicobereidheid. BitMart geeft geen beleggings-, juridisch of belastingadvies.

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39fae9da-3f1f-4df8-b0a9-bb37e0941b26