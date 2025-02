Chinese (Simplified) Japanese Korean

LeddarTech, LeddarVision ADAS 솔루션이 첫 OEM 설계 수주에 성공했다고 발표

글로벌 주요 상용차 제조업체의 2028년형 차량에 LeddarVision 채택, 즉각적인 프로젝트 개시에 들어가