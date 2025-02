Bitget se voit accorder une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels en Bulgarie, conformément à ses projets d’expansion dans l’UE

VICTORIA, Seychelles, 17 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale Bourse de crypto-monnaies et société Web3, s’est vu accorder une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) par la National Revenue Agency bulgare. Grâce à cet agrément officiel, Bitget peut désormais offrir une gamme complète de services cryptographiques en Bulgarie, dont notamment l’échange, le trading, le transfert, la garde et l’offre publique d’actifs cryptographiques, ainsi que des services de portefeuille. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des projets plus généraux de Bitget visant à obtenir l’agrément MiCA (pour Markets in Crypto-Assets, en anglais) de l’UE afin de renforcer sa présence dans la région.

L’obtention de la licence VASP par Bitget en Bulgarie s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’expansion dans l’Union européenne. La société se prépare activement à se conformer au cadre MiCA de l’UE, qui vise à établir un environnement réglementaire unifié pour les actifs cryptographiques dans l’ensemble de la région.

« La validation de la demande de licence VASP en Bulgarie fait partie de la stratégie d’expansion de Bitget visant à mieux servir les utilisateurs dans toute l’Union européenne », a déclaré Hon Ng, directeur juridique de Bitget. « Alors que l’UE continue de montrer la voie avec des cadres réglementaires tel que le règlement MiCA, nous percevons un fort potentiel d’innovation et de croissance durable dans la région tout en assurant la conformité continue de nos activités aux exigences réglementaires. En offrant aux écosystèmes favorables aux crypto-monnaies la possibilité d’accélérer l’adoption des crypto-monnaies, la Bulgarie constitue pour nous une passerelle stratégique pour la mise en œuvre de notre projet d’expansion européenne. »,

et d’ajouter : « Nous sommes ravis de poursuivre le développement de la conformité réglementaire mondiale de Bitget en 2025 en partenariat avec plusieurs régulateurs du monde entier. Nous attachons une grande attention au respect des normes de conformité dans chaque juridiction où nous exerçons nos activités, et nous investissons depuis le premier jour dans notre programme de conformité. Nous sommes convaincus que notre approche renforce la confiance des utilisateurs et garantit l’intégrité du marché. Parallèlement, elle favorise l’adoption mondiale des actifs numériques et garantit une croissance durable à long terme à mesure que nous alignons nos activités sur les réglementations émergentes du monde entier. »

Comme en témoigne l’obtention d’approbations sur des marchés clés tels que la Pologne, l’Italie, la Lituanie, le Royaume-Uni et maintenant la Bulgarie, Bitget considère la conformité réglementaire comme un élément essentiel de sa réussite future.

Grâce à la licence VASP qui lui a été attribuée par la Bulgarie, Bitget bénéficie désormais de l’approbation réglementaire lui permettant d’offrir un large éventail de services répondant aux besoins des utilisateurs d’actifs numériques de cette région. Ces services comprennent l’échange d’actifs cryptographiques, avec une conversion transparente entre monnaies cryptographiques et monnaies fiduciaires ; le trading et le transfert d’actifs cryptographiques, pour des transactions efficaces et sécurisées ; ainsi que des services de garde qui offrent un cadre robuste pour la protection des actifs des utilisateurs. En outre, des offres publiques d’actifs cryptographiques peuvent également être effectuées grâce à cette licence, soutenant ainsi la possibilité de procéder à des lancements de jetons innovants et de bénéficier d’opportunités dans ce domaine.

Au cours des seuls trois derniers mois, Bitget a publié des mises à jour majeures en matière de licences et d’expansion. Elle a obtenu une licence BSP au Salvador, une approbation au Royaume-Uni pour la fourniture de services d’actifs numériques, et a lancé BitEXC, une Bourse basée au Vietnam et répondant aux exigences de conformité. Récemment, Bitget a été classée parmi les Bourses les plus fiables au monde par Forbes, et avec la licence VASP qu’elle vient d’obtenir en Bulgarie, Bitget continue d’enregistrer des progrès significatifs dans ce domaine. La société prévoit de collaborer étroitement avec les régulateurs européens de manière à garantir que ses produits répondent à toutes les exigences réglementaires tout en donnant la priorité à la protection des actifs et des données des utilisateurs.

