Bitget 獲得保加利亞虛擬資產服務提供商牌照，實踐其歐盟擴展計劃

維多利亞，塞舌爾, Feb. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 獲保加利亞國家稅務局發出虛擬資產服務提供商 (VASP) 牌照。 此官方牌照使 Bitget 能夠在保加利亞提供全面的加密服務，包括加密資產兌換、交易、轉移、保管和公開發行，以及錢包服務 這與 Bitget 獲取歐盟加密資產市場 (MiCA) 牌照的大型計劃一致，將增強其在該地區的立足點。

保加利亞的 VASP 牌照與 Bitget 在歐盟的策略發展一致。 該公司正在積極準備遵循歐盟的 MiCA 框架，框架旨在為整個地區的加密資產建立統一的監管環境。

Bitget 的法律總監 Hon Ng 表示：「在保加利亞成功申請 VASP 牌照是 Bitget 擴展策略的一部分，目的是服務整個歐盟的用戶。 隨著歐盟持續推動 MiCA 等監管框架，我們看到該地區有強大潛力，一方面保持合規性，同時具備可持續的增長和創新。 保加利亞作為我們在歐洲擴展的戰略樞紐，提供了有利加密貨幣的生態系統，提供了加快採用加密技術的機會。」

他補充道：「在 2025 年，我們期待與全球各地的監管機構合作，繼續擴大 Bitget 的全球監管足跡。 我們專注於滿足營運所在每個司法管轄區的合規標準，並由首天起便不斷投資於我們的合規計劃。 我們認為，我們的做法能提升用戶的信任度，確保市場完整性，同時促進採用全球數碼資產，並確保長期的可持續增長，這有賴於我們的營運符合全球新興的監管。」

Bitget 把監管合規視為未來成功不可或缺的一部分，透過在波蘭、意大利、立陶宛、英國以及保加利亞等主要市場獲得的許可證得以體現。

保加利亞 VASP 牌照授予 Bitget 監管許可，使其能夠提供多種服務，以滿足該地區數碼資產用戶的需要。 這些服務包括加密資產的交易所，實現加密貨幣與法幣之間的無縫兌換；加密資產的交易和轉移，促進高效率和安全的交易；以及保管服務，為保護用戶資產提供強而有力的框架。 此外，該牌照還允許公開發行加密資產，有利創新代幣發行和機會的規模。

單是過去的三個月，Bitget 已進行重大的牌照及和擴展更新。 Bitget 已在薩爾瓦多獲得了 BSP 牌照，在英國獲得了提供數碼資產服務的許可，並在越南營運合規的交易所 BitEXC。 最近，Forbes 將 Bitget 排名為全球最值得信賴的交易所之一，在獲取保加利亞的 VASP 牌照後，Bitget 在這方面持續取得顯著進展。 公司亦計劃與歐洲的監管機構進行緊密合作，確保其產品符合一切監管要求之餘，同時亦優先保護到用戶的資產及數據。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽（LALIGA）在東亞（EASTERN）、東南亞（SEA）和拉丁美洲（LATAM）的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格可能會出現波動。 僅使用您能承受損失的資金進行投資。 您的投資價值可能會受到影響，並可能無法實現財務目標或無法收回投資本金。 請務必尋求獨立的財務建議，並考慮自己的理財經驗和財務狀況。 過往業績並非未來業績的可靠衡量標準。 Bitget 對您可能遭受的任何損失不承擔任何責任。 本文的所有內容均不應被視為財務建議。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3dafce49-6bd9-4e83-9453-e5503f7b4596