Aspo Oyj

Tilinpäätöstiedote

17.2.2025 klo 8.00



Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024

Onnistuneen strategiatoteutuksen vuosi

Tämä on tiivistelmä Aspo Oyj:n vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteesta. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.aspo.com/fi/tiedotteet/tiedotteet.

Suluissa on esitetty vuoden 2023 vastaavan ajanjakson luvut.

Loka–joulukuu 2024

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 159,8 Me (132,2).

Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA kasvoi ja oli 8,0 Me (7,2) eli 5,0 % (5,5) liikevaihdosta. ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 4,3 Me (5,0), Telkon 3,9 Me (2,6) ja Leipurin 1,1 Me (0,9).

Jatkuvien toimintojen EBITA oli 8,1 Me (6,8). ESL Shippingin EBITA oli 4,4 Me (4,4), Telkon 3,9 Me (2,6) ja Leipurin 1,1 Me (1,0).

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,0 % (9,9).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,15 euroa (0,10).

Vapaa rahavirta oli -18,7 Me (0,3) johtuen investoinneista.

Aspo ilmoitti 9.10.2024, että ESL Shipping investoi neljään Green Handy -alukseen, joiden kokonaisarvo on noin 186 miljoonaa euroa. Investointi toteutetaan vuosina 2024–2028.

Aspo liittyi Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi).

Aspon tytäryhtiö Leipurin sopi 2.12.2024 Kartagena UAB:n kanssa, että Leipurin ostaa Kartagenan elintarvikeainesosien jakeluliiketoiminnan Liettuassa.





Tammi–joulukuu 2024

Liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 592,6 Me (536,4).

Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA kasvoi ja oli 29,1 Me (27,5) eli 4,9 % (5,1) liikevaihdosta. ESL Shippingin vertailukelpoinen EBITA oli 16,9 Me (18,4), Telkon 12,6 Me (9,7) ja Leipurin 4,9 Me (4,5).

Jatkuvien toimintojen EBITA oli 21,2 Me (27,2). ESL Shippingin EBITA oli 9,2 Me (17,8), Telkon 12,5 Me (8,7) ja Leipurin 4,5 Me (5,9).

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,2 % (11,9).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,39 euroa (0,46).

Vapaa rahavirta oli -36,1 Me (27,3) johtuen yritysostoista ja investoinneista.

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (EBITDA), 12 kk liukuva, oli 3,2 (2,7).

Strategian menestyksekäs toteuttaminen: ESL Shippingin vähemmistöosuuden myynti, Supramax-alusten myynti, Telkon laajentuminen yritysostoin Ruotsissa sekä uusille markkinoille Ranskassa, Benelux-maissa ja Saksassa, Leipurin ei-orgaaninen kasvu ja onnistunut tranformaatio sekä ESL Shippingin päätös investoida neljään Green Handy -alukseen.

Aspon visiona on jakaa yritys kahdeksi erilliseksi yritykseksi, eli Aspo Compounderiksi (Telko ja Leipurin) ja Aspo Infraksi (ESL Shipping) ennen kuin Aspo täyttää 100 vuotta vuonna 2029.

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osaketta kohti.

Ohjeistus vuodelle 2025

Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITAn odotetaan olevan 35–45 miljoonaa euroa vuonna 2025 (29,1 miljoonaa euroa vuonna 2024).

Ohjeistuksen taustaoletukset

Aspon toimintaympäristön arvioidaan pysyvän haasteellisena vuoden alkupuoliskolla ja paranevan vähitellen vuoden jälkipuoliskolla. Aspon koko vuoden tulosparannuksen odotetaan tulevan pääasiassa Green Coaster -alusten tuloskehityksestä, Telkon ja Leipurin vuonna 2024 päätökseen saaduista yritysostoista sekä Aspon liiketoimintojen erilaisista tehostetuista tulosparannustoimista. Vertailukelpoisen EBITAn odotetun vaihteluvälin yläraja odotetaan saavutettavan, jos kaikki suunnitellut tulosparannustoimet onnistuvat ja jos talous elpyy selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Vaihteluvälin alaraja voi toteutua, jos talouden elpyminen viivästyy edelleen tai jos merkittäviä volyymeja menetetään lakkojen tai muiden ennakoimattomien kielteisten tapahtumien vuoksi.

Vuoden 2025 alkupuolella ESL Shippingin kysynnän odotetaan olevan yleisesti heikkoa. Sopimusvolyymien odotetaan olevan melko alhaisia ja spot-markkinoiden hinnoittelun matalaa. Sekä metsä- että terästeollisuuden asiakkaiden volyymien odotetaan elpyvän hitaasti vuoden aikana.

Telkon markkinoiden odotetaan yleisesti kehittyvän vakaasti, ja kysynnän elpyvän hitaasti. Vuonna 2024 onnistuneesti päätökseen saadun kolmen yritysoston jälkeen painopiste on ostettujen yritysten integroinnissa. Painopisteenä on orgaanisen kasvun ja positiivisen kannattavuuskehityksen varmistaminen. Yritysostoihin liittyvien kulujen odotetaan vuonna 2025 olevan selkeästi alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2024.

Leipurin osalta markkinoiden odotetaan olevan vakaita. Kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin tavoitettavissa oleva markkina on moninkertainen leipomoteollisuuteen verrattuna. Leipurin liiketoiminnalla on edelleen hyvät edellytykset jatkaa kannattavuuden parantamista.

Avainluvut 10-12/2024 10-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 159,8 132,2 592,6 536,4 EBITA koko konserni, Me 8,1 0,3 21,2 11,1 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 8,0 7,4 29,1 27,9 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 8,1 6,8 21,2 27,2 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 8,0 7,2 29,1 27,5 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 5,0 5,5 4,9 5,1 Tilikauden voitto, Me 6,0 -3,7 7,3 1,6 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me



5,9 3,5 15,2 16,5 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,16 -0,13 0,14 -0,01 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,15 0,10 0,39 0,46 Vapaa rahavirta, Me -18,7 0,3 -36,1 27,3 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,6 0,0 -1,2 0,9 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 8,2 9,3 8,1 8,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,2 -10,4 4,4 1,2 Vertailukelpoinen ROE jatkuvista toiminnoista, % 13,0 9,9 9,2 11,9 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 403,7 314,5 Nettovelka, Me 188,0 165,2 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, 12 kk liukuva 3,2 2,7 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 5,13 4,47 Omavaraisuusaste, % 36,9 34,4

Tarkkuuden parantamiseksi tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut on laskettu pyöristämättä, ja ne voivat siksi poiketa edellisenä vuotena julkaistuista luvuista.

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2024 neljättä neljännestä:



Aspon taloudellinen tavoite on saavuttaa 1 miljardin euron liikevaihto ja 8 % EBITA vuonna 2028. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii vuosina 2024-2028 yhteensä noin 300-350 miljoonan euron investointia, josta noin 205 miljoonaan euroon on jo sitouduttu. Investointi keskittyy Telkon ja Leipurin yrityshankintoihin sekä investointeihin ESL Shippingin uuteen kapasiteettiin. Aspon visiona on jakaa yritys kahdeksi erilliseksi yritykseksi, eli Aspo Compounderiksi (Telko ja Leipurin) ja Aspo Infraksi (ESL Shipping) ennen kuin Aspo täyttää 100 vuotta vuonna 2029.

Vuosi 2024 on merkinnyt Aspolle suurta muutosta. Telko ja Leipurin ovat kasvaneet useilla strategisilla yritysostoilla ja kaikki liiketoiminnot ovat poistuneet täysin Venäjältä. Skandinavian ja erityisesti Ruotsin rooli on kasvanut merkittävästi vuoden 2024 aikana, ja se on nykyisin Aspon suurin markkina. Lisäksi ESL Shipping on tehnyt merkittäviä investointeja uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin. Markkinaympäristö pysyi haasteellisena koko vuoden ajan ja heikensi Aspon kannattavuutta. Vaikka vuoden 2024 tulos jäi odotuksia pienemmäksi, Aspon 29,1 miljoonan euron vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista vuonna 2024 on parannus edellisvuoteen verrattuna (27,5 miljoonaa euroa) ja huomattavasti korkeampi kuin kymmenen viime vuoden historiallinen taso. Aspon tuloskehitys vuoden 2024 toisella puoliskolla oli huomattavasti vahvempaa kuin vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Aspo jatkoi kasvuaan ja paransi kannattavuuttaan vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä. Aspon liikevaihdon 20,8 %:n kasvu neljännellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui Telkon ja Leipurin yritysostoista ja Telkon orgaanisesta kasvusta sekä yhden ESL Shippingin Green Coaster -aluksen myynnistä sijoittajapoolille. Aspon vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen EBITA oli 8,0 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 7,2 miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen aikana ESL Shipping kärsi teollisuustoiminnan alhaisesta tasosta. Markkinahinnat spot-markkinoilla olivat heikot, mikä on epätavallista kyseiselle ajanjaksolle, ja sopimusvolyymit olivat yleisesti odotettua alhaisemmat. Aikarahtaussopimukset eivät olleet kannattavia näissä markkinaolosuhteissa, ja ne järjestellään uudelleen vuoden 2025 alusta alkaen. Telkon myynti kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostojen myötä. Heikosta yleisestä markkinakysynnästä huolimatta Telkon kannattavuutta paransivat neljänneksen aikana myyntikatteiden myönteinen kehitys ja toteutuneet yritysostot. Sulautumisen jälkeiset integraatiotoimet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Toteutuneiden yritysostojen tulosvaikutus oli pieni vuonna 2024, kun otetaan huomioon yritysjärjestelykustannukset ja varastojen arvojen IFRS-käsittely, joka antaa mahdollisuuden vahvalle tulosparannukselle vuonna 2025. Leipurin paransi edelleen kannattavuuttaan, markkinoiden volyymien ja hintojen pysyessä melko tasaisina. Kebelcon kannattavuuskehitys on ollut vahvaa ja on elvyttänyt myös Leipurin myyntikehitystä elintarviketeollisuudessa. Toimitusketjun parantamistoimet ja Leipurin kaupallinen menestys Ruotsissa yhdessä Kebelcon ja Kartagenan tuoman lisäyksen kanssa luovat vahvan perustan kannattavuuden parantamiselle tulevaisuudessa.

Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä ESL Shipping Oy ilmoitti investoivansa noin 186 miljoonaa euroa neljään uuteen Green Handy -alukseen. Uusia aluksia voidaan käyttää täysin fossiilivapaasti e-metanolilla. Kaikkien neljän aluksen odotetaan olevan käytössä vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. ESL Shippingin ESG-painotteiset investoinnit mahdollistavat vihreän siirtymän yhtiön asiakkaille. Investointi vahvistaa entisestään ESL Shippingin ESG-pohjaista strategiaa ja tukee yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Leipurin sopi joulukuussa 2024 Kartagena UAB:n kanssa, että Leipurin ostaa Kartagenan elintarvikeainesosien jakeluliiketoiminnan. Tämä järjestely vahvistaa Leipurin asemaa Baltian markkinoilla ja tuo uusia kasvumahdollisuuksia alueen ensisijaisissa markkinasegmenteissä. Lokakuussa 2024 Leipurin ilmoitti saaneensa päätökseen Venäjältä poistumisensa, joka oli Aspolle tärkeä strateginen tavoite.

Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla toimialoillaan. Tämän tavoitteen mukaisesti Aspo ilmoitti joulukuussa 2024, että se on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sitoutunut asettamaan lähitulevaisuudessa koko yhtiön laajuisen tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen. Aspo myös saavutti vuodelle 2024 asetetut päästöintensiteetti- ja TRIF-tavoitteet.

Aspon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 49% Aspon vuoden 2024 vertailukelpoisesta tuloksesta osaketta kohti.

Vahvan strategiatoteutuksen vuoden jälkeen Aspo keskittyy kannattavuuden parantamiseen vuonna 2025. Markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina, mutta tehtyjen yritysostojen ja investointien odotetaan parantavan kannattavuutta vähitellen. Painopisteitä ovat orgaaninen kasvu, integraatio ja tulosparannustoimet.

Taloudellinen tulos ja tavoitteet

Aspo julkisti 14.5.2024 pidetyssä pääomamarkkinapäivässä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:

Liikevaihdon kasvu vähintään 5–10 % vuodessa

Vertailukelpoinen EBITA 8 %

Oman pääoman tuotto yli 20 %

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (EBITDA), 12 kk liukuva, alle 3,0

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin vertailukelpoinen EBITA-tavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

Tammi–joulukuussa 2024 Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 10,5 % ja oli 592,6 miljoonaa euroa (536,4). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen EBITA-% oli 4,9 % (5,1). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 9,2 % (11,9). Nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, oli 3,2 (2,7).

Hallituksen varojenjakoesitys

Kasvustrategian toteuttamisen tukemiseksi Aspon osinkopolitiikka päivitettiin vuoden 2024 aikana vastaamaan yhtiön strategiaa ja kasvutavoitteita, käynnissä olevaa siirtymää ja liiketoiminnan erityispiirteitä. Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan Aspon osinkojen kasvu perustuu positiiviseen kannattavuuskehitykseen, ja tavoitteena on jakaa vuosittain enintään 50 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Tavoitteena on lisätä osinkojen määrää asteittain ja ottaa samalla huomioon strategisesti ensisijaisten kasvualoitteiden rahoitustarpeet. Aspon portfoliostrategian toteuttaminen eteni merkittävästi vuonna 2024. Swed Handling AB:n hankinta ja ESL Shippingin päätös investoida neljään Green Handy -alukseen ovat viimeisimmät suuret investoinnit.

Hallitus ehdottaa Aspo Oyj:n 25.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Ehdotettu osake on 49% Aspon vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,09 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 29.4.2025 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 7.5.2025. Osingon toinen erä 0,10 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 6.11.2024.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 40 996 272,18 euroa, josta tilikauden voitto oli 18 123 440,79 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tämän tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 31 417 511 kappaletta. Tämän perusteella ehdotetun osingon kokonaimäärä olisi 6,0 miljoonaa euroa.

Aspon taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Koska tämän tilinpäätöstiedotteen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen ymmärrykseen, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja vastuullisesti pitkällä aikavälillä. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 maassa, ja sen palveluksessa on noin 800 ammattilaista.

