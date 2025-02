Moody´s andis Coop Panga pandivõlakirjadele esialgse reitingu (P)Aa2

Moody's Investors Service on kinnitanud Coop Pank AS-i (Coop Pank) poolt välja antavate hüpoteekpandikirjade esialgseks pikaajaliseks reitinguks (P)Aa2.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s on esialgse reitingu väljastamisel analüüsinud Coop Panga plaanitavat pandikirjaemissiooni, võtnud arvesse muu hulgas tagatiseks seatavate hüpoteeklaenude head krediidikvaliteeti, emitendi tegevust ja järelevalvet puudutavat Eesti õiguslikku raamistikku, aga ka tururiske ja tänase majanduskeskkonna määramatust. Pikaajaline reiting (P)Aa2 tähistab kõrgekvaliteedilisi kohustusi, mille krediidirisk on madal.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul on reitingu saamine pandivõlakirjadele oluline samm, et saaksime plaanipäraselt jätkata emissiooni ettevalmistusega ja kuigi emissiooni lõplik aeg sõltub ka turuolukorrast, soovime pandivõlakirjad välja anda juba 2025. aasta esimesel poolaastal.

Paavo Truu sõnul annavad pandikirjad Coop Pangale võimaluse finantseerimist veelgi mitmekesistada ja kulusid vähendada.

Pandikirju on Coop Pangal plaanis pakkuda Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Pandikirjad annavad Coop Pangale võimaluse kaasata välist rahastust ka keerulisematel aegadel.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 209 500 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

