Ontex introduceert Dreamshields®-technologie in babyluiers over heel Europa

Commerciële lancering van Dreamshields®-technologie voor babyluiers, met superieure lekbescherming en comfort

Danzij een combinatie van technologische innovaties – zoals het SeconDRY®-systeem, 360° bescherming en een uniek kanaalontwerp – behaalt het ontwerp hoge panelscores behaald op prestaties en bescherming tegen lekkage

Dreamshields® is ontwikkeld met oog voor duurzaamheid en vermindert zo de CO₂-uitstoot en het plasticgebruik





Aalst, België, 17 februari 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsoplossingen, kondigt met trots de commerciële lancering aan van zijn Dreamshields®-technologie voor babyluiers. Dreamshields® combineert superieure prestaties, volledige bescherming tegen lekkage en verbeterd comfort, met optimale droogheid en een sterke focus op duurzaamheid. De Dreamshields®-technologie is nu verkrijgbaar in meerdere Europese markten en wordt binnenkort verder uitgerold naar nog meer klanten.

Laurent Nielly, President Europa bij Ontex: “Dreamshields® is een belangrijke technologie in ons portfolio, en biedt de perfecte balans tussen kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dankzij de effectieve bescherming en een ontwerp dat CO2-uitstoot en plasticgebruik vermindert, voldoet Dreamshields® aan de behoeften van gezinnen van vandaag en ondersteunt het onze inzet voor milieuvriendelijkheid. Bij Ontex richten we ons op innovatieve oplossingen die het dagelijks leven van ouders en gezinnen gemakkelijker maken.”

Geavanceerde technologie voor het comfort van baby’s en de gemoedsrust van ouders

De Dreamshields®-technologie combineert geavanceerde functies die zowel ouders als baby’s ten goede komen, met verbeterd comfort, bescherming en gebruiksgemak. Consumenten hebben positief gereageerd op deze innovatieve technologieën. Panelscores tonen aan dat Dreamshields® uitstekend presteert, vooral als het gaat om lekbescherming. Deze innovaties beantwoorden zowel aan de comfortbehoeften van baby’s, als aan de verwachtingen van ouders op vlak van betrouwbaarheid en duurzaamheid:





Uniek kanaalontwerp met geslachtspecifieke zones: bevordert een snelle vloeistofstroom door de hele kern voor superieure absorptie, zodat baby’s droog en comfortabel blijven.

bevordert een snelle vloeistofstroom door de hele kern voor superieure absorptie, zodat baby’s droog en comfortabel blijven. SeconDRY®-systeem: zorgt voor onmiddellijke droogheid door vocht snel van de huid weg te leiden, waardoor het risico op irritatie wordt geminimaliseerd.

zorgt voor onmiddellijke droogheid door vocht snel van de huid weg te leiden, waardoor het risico op irritatie wordt geminimaliseerd. Dubbele kern met dubbele SAP (Super Absorberend Polymeer): bevat twee soorten SAP, die zorgen voor een snelle vloeistofabsorptie en betere vastheid, voor een lichtere, flexibelere luier.

bevat twee soorten SAP, die zorgen voor een snelle vloeistofabsorptie en betere vastheid, voor een lichtere, flexibelere luier. 360° bescherming: combineert voor- en achterbarrières met anti-lekmanchetten, waardoor lekken in alle richtingen effectief worden voorkomen.

combineert voor- en achterbarrières met anti-lekmanchetten, waardoor lekken in alle richtingen effectief worden voorkomen. Warmteafvoerfunctie: bevordert luchtcirculatie, waardoor de huid fris en gezond blijft, en ongemak en uitslag worden voorkomen

bevordert luchtcirculatie, waardoor de huid fris en gezond blijft, en ongemak en uitslag worden voorkomen Hoge taillepasvorm: biedt een aansluitende en rekbare pasvorm die zich aanpast aan de bewegingen van de baby, waardoor comfort te allen tijde wordt gegarandeerd.





Vragen

Investors Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van babyverzorgings-, vrouwelijke verzorgings- en volwassenenzorgproducten, zowel voor retailers als de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in ongeveer 100 landen gedistribueerd via retailers en zorgverleners. Ontex heeft ongeveer 7.500 medewerkers en is actief in 14 landen, met het hoofdkantoor in Aalst, België. Ontex is genoteerd aan Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid®-index. Voor het laatste nieuws, bezoek ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage