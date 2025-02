De 1925 à 2025 : Les Hôpitaux Shriners pour enfants Canada inaugurent leur centenaire avec un événement inspirant pour les jeunes patients

Note : un dossier de presse, comprenant une retransmission de l'ensemble de l'événement, un communiqué de presse, des biographies de patients, des séquences vidéo et des photos, sera disponible sur demande après l'événement.

MONTRÉAL, 17 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les représentants des médias sont cordialement invités à la célébration du centenaire des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada. Sous les projecteurs : un siècle de soins et d’innovation qui ont transformé la vie de milliers d’enfants. Debra Arbec, de la chaîne de télévision CBC, animera une discussion « au coin du feu » avec certains patients ambassadeurs dont, Jani Barré, détentrice d'un record du monde Guinness, Luca « Lazylegz » Patuelli, artiste motivateur et danseur, ainsi que plusieurs autres patients appartenant à différentes décennies. Ces anciens patients partageront leur parcours et leurs succès pour insuffler espoir et motivation aux patients d’aujourd’hui. Une occasion unique de faire des entrevues, des photos ou des vidéos qui reflèteront l'impact profond de l'hôpital sur les soins orthopédiques pédiatriques, la recherche et l'éducation - à l'échelle locale, nationale et internationale.

Quand ? : Le 18 février 2025 de 10 h 00 (HNE) à 10 h 45 (NHE) - (Arrivez à 9:30 pour vous permettre de stationner).

Lieu : Hôpitaux Shriners pour enfants Canada, 1003 boul. Décarie, Montréal, Québec, H4A 0A9 (salle de conférence 2.30)

RSVP : moncommunications@shrinenet.org

Faits saillants de l’événement

L'histoire de l'Hôpital sera évoquée au cours d'une brève présentation.

Causerie animée par Debra Arbec de la CBC avec des patients ambassadeurs Jani Barré - Patiente ambassadrice, vivant avec l’Ostéogenèse imparfaite ou « maladie des os de verre », écrivaine et détentrice du record Guinness du marathon le plus rapide en fauteuil roulant régulier. Luca Patuelli « Lazylegz » - Patient ambassadeur vivant avec l’arthrogrypose, artiste et danseur Aurélie Grandchamp - Patiente ambassadrice qui a vécu un allongement des membres, résidente en médecine Philippe Arsenault - Patient ambassadeur vivant avec la Paralysie cérébrale

Spectacle de danse de Luca Patuelli « Lazylegz » - interprète et danseur.

Possibilité d'entrevues sur demande.

Autres opportunités

Des possibilités de photos, de vidéos et d'entrevues seront offertes tout au long de la journée.

À 11 h 30 , après la conférence de presse, une célébration marquera le lancement officiel. Des dignitaires locaux et des personnages importants de l'histoire de l'hôpital prononceront des allocutions.

, après la conférence de presse, une célébration marquera le lancement officiel. Des dignitaires locaux et des personnages importants de l'histoire de l'hôpital prononceront des allocutions. Une activité de sculpture sur glace sera également organisée, incluant un atelier pratique.



Le saviez-vous?

Depuis un siècle, l'hôpital est la pierre angulaire des soins orthopédiques pédiatriques à Montréal. Il accueille plus de 30 000 patients, pratique plus de 1 500 interventions chirurgicales et entreprend plus de 11 000 traitements de réadaptation par année.

Les enfants de tout le Canada ont accès aux soins de l'hôpital, grâce aux programmes hospitaliers de transport.

Stationnement

Rendez-vous au stationnement souterrain P-3 et garez-vous près de la section 100. Lorsque vous entrez dans l'hôpital depuis le stationnement souterrain, vous êtes dans le musée au niveau SS2. Prenez l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée (RC). Apportez votre billet de stationnement blanc et nous vous l'échangerons contre un billet rose (stationnement gratuit) lorsque vous vous inscrirez en tant que représentant des médias.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Établi à Montréal en 1925, l'Hôpital Shriners pour enfants Canada est un hôpital bilingue de courte durée qui offre des soins orthopédiques ultraspécialisés aux enfants du Canada et du monde entier. La mission de l'Hôpital est de fournir traitement et réadaptation aux nourrissons, aux enfants et aux jeunes adultes souffrant de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre), le pied bot, la dysplasie de la hanche, les différences de longueur des jambes et la paralysie cérébrale, entre autres. L'Hôpital se consacre à l'excellence et à l'innovation dans la pratique clinique, la recherche et l'éducation. Affilié à l'Université McGill, l'Hôpital offre une expérience clinique et un enseignement aux résidents et aux professionnels paramédicaux dans ses installations exceptionnelles sur le site Glen. L'Hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites.

Contact pour les médias

Timothy Fisher

Directeur, Marketing et Communication

Timothy.Fisher@shrinernet.org

