Kreditbanken A/S: Årsrapport 2024

Regnskabsmeddelelse for 2024

Overskud på 184,5 mio. kr. før skat

Kreditbanken har i 2024 realiseret et resultat før skat på 184,5 mio. kr. Resultatet svarer til den præcisering af forventningen til resultatet, som banken meddelte Nasdaq Copenhagen A/S den 6. januar 2025. Resultatet før skat i 2023 var på 191,0 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 150 kr. pr. aktie. i udbytte.

2024 i overskrifter

Resultat før skat på 184,5 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægter på 319,5 mio. kr. mod 302,6 mio. kr. i 2023

Positive kursreguleringer på 43,9 mio. kr. mod 47,8 mio. kr. i 2023

Udgifter til personale og administration på 153,4 mio. kr. mod 141,7 mio. kr. i 2023

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver på 1,6 mio. kr. mod 1,7 mio. kr. i 2023

Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn på 24,5 mio. kr. mod 17,3 mio. kr. i 2023

Forslag om udbytte på 150 kr. pr. aktie

Indtjening pr. omkostningskrone på 2,03

Indlånsoverskud på 2.078 mio. kr. mod 1.836 mio. kr. i 2023. Indlånene (ekskl. puljeindlån) stiger med 13,0 % til 4.723 mio. kr., og udlånene stiger med 12,9 % til 2.646 mio. kr. Bankens samlede forretningsomfang er på 8.014 mio. kr.

LCR-brøk på 791 %

Kernekapitalprocent og kapitalprocent på 30,4 % og kapitalkrav på 21,8 %. Solvensoverdækning på 8,6 %-point – svarende til en kapitalmæssig overdækning på 268 mio. kr.

Fortsat markant tilgang af kunder

125-150 mio. kr. før skat i 2025

Banken forventer i 2025 at kunne realisere et resultat før skat på 125 til 150 mio. kr. I forventningen til 2025 er indarbejdet, at banken i forhold til 2024 forudser en vigende renteindtjening og vigende, positive kursreguleringer på egenbeholdningen af obligationer.

Spændet i forventningen til 2025 afspejler, at banken som følge af uforudsigelige økonomiske rammebetingelser i sit forecast for 2025 har valgt at operere med 2 scenarier for henholdsvis netto renteindtægter og nedskrivninger på udlån.

Kreditbanken

Banken

har en robust egenkapital, der udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud

ligger på den pæne side af de 4 grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant

koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig Sønderjylland.

5 års resultatopgørelse og balance

(1.000 kr.) 2024 2023 2022 2021 2020 Netto rente- og gebyrindtægter 319.460 302.618 229.602 199.326 176.539 Kursreguleringer 43.902 47.784 -33.458 9.750 11.208 Udgifter til personale og administration 153.441 141.712 122.276 108.834 100.698 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 1.624 1.723 9.884 2.069 6.097 Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv. 24.459 17.339 9.046 -17.434 6.142 Resultat før skat 184.549 190.988 55.219 116.652 75.506 Årets resultat 139.247 146.880 43.475 92.495 59.650 Egenkapital 1.080.093 958.209 819.739 785.315 701.230 Udlån 2.645.749 2.343.762 2.148.663 1.915.619 1.699.448 Indlån (ekskl. puljeindlån) 4.723.495 4.179.436 3.918.079 3.681.652 3.492.588 Aktiver i alt 6.782.788 5.938.424 5.399.964 5.101.409 4.643.216

Årsrapport 2024

Bankens årsrapport for 2024 er offentliggjort samtidig med denne regnskabsmeddelelse. Der henvises således til årsrapporten for yderligere information.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse eller til årsrapporten for 2024, der også kan findes på www.kreditbanken.dk, kan rettes til bankdirektør Lars Frank Jensen på telefon 7333 1721.

Henrik Meldgaard Lars Frank Jensen

bestyrelsesformand bankdirektør

