RAMSAY SANTE : closing repricing 17 février 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 février 2025

Ramsay Santé réalise avec succès le repricing de sa tranche TLB 4 de €1,025m et étend de 2 ans sa tranche TLB3 de €425m, toutes deux fusionnées dans une nouvelle tranche unique TLB5

Ramsay Santé a annoncé aujourd’hui avoir finalisé le repricing de sa tranche TLB4 de €1,025m passant d’une rémunération de E+4,00% à E+3,25% / 100 OID (maturité inchangée à août 2031).

Simultanément, le groupe a étendu de 2 ans la maturité de sa tranche TLB3 préexistante de €425m en passant d’une maturité à août 2029 à une maturité à août 2031 (rémunération inchangée de E+3,25%).

En conséquence, les tranches TLB3 et TLB4 ont été fusionnées dans une tranche unique TLB5 de €1,450m d’une maturité à août 2031 et d’une rémunération de E+3,25%.

A travers cette opération, Ramsay Santé a réussi à optimiser le coût de sa dette tout en étendant sa maturité.

La transaction a été arrangée par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB.





A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Facebook: https://www.facebook.com/RamsaySante

Instagram: https://www.instagram.com/ramsaysante

Twitter: https://twitter.com/RamsaySante

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsaySante

Code ISIN and Euronext Paris: FR0000044471

Website: www.ramsaysante.fr

Relations avec les investisseurs / analystes Relations avec la presse

Clément Lafaix Brigitte Cachon

Tél. +33 1 87 86 21 52 Tél. +33 1 87 86 22 11

clement.lafaix@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Pièce jointe