Renault Group et Geely Holding Group signent un accord-cadre pour une nouvelle coopération stratégique au Brésil

Renault Group et Geely Holding Group (“Geely Holding”) ont signé un accord pour produire et commercialiser des véhicules zéro et à faibles émissions au Brésil.

Renault do Brasil accueillerait Geely Holding en tant que nouveau partenaire.

L’entrée de Geely dans Renault do Brasil permettrait à Geely Holding d’accéder au complexe industriel Ayrton Senna de Renault Group, à São José dos Pinhais, Paraná.

Via son réseau commercial, Renault do Brasil deviendrait un distributeur du portefeuille de véhicules zéro et à faibles émissions de Geely Holding dans le pays.

Cette nouvelle coopération stratégique renforcerait l’expansion des marques respectives de Renault Group et de Geely Holding au Brésil, un moteur clé de la croissance internationale.





17 février 2025, Hangzhou Chine et Boulogne-Billancourt France – Renault Group et Geely Holding Group ont annoncé aujourd’hui un accord-cadre qui étend leur coopération stratégique à la production et la commercialisation par Renault do Brasil de véhicules zéro et à faibles émissions, renforçant ainsi leur partenariat stratégique. Geely Holding investirait dans Renault do Brasil pour en devenir son actionnaire minoritaire, ce qui permettrait ainsi à Geely Holding l’accès à des ressources de production, de vente et de services locales. Le projet reste sujet à la signature d’accords définitifs et à l’approbation préalable des autorités réglementaires compétentes.

Dans le cadre de cette coopération, les deux sites de production de pointe du complexe Ayrton Senna de Renault Group à São José dos Pinhais, Paraná, seraient mis à disposition pour produire ces tous nouveaux véhicules pour Geely Holding et pour Renault, en complément de la gamme Renault actuelle.

Sur le plan commercial, Renault do Brasil deviendrait un distributeur du portefeuille de véhicules zéro et faibles émissions de Geely Holding au Brésil. Geely Holding bénéficierait ainsi des forces et de l’expertise commerciale de Renault, accélérant l’expansion des activités du groupe au Brésil, principal marché automobile d’Amérique du Sud.

Luca de Meo, CEO Renault Group, a déclaré : “Renault Group et Geely ont déjà parcouru un long chemin ensemble : nous avons lancé avec succès une coentreprise en Corée et, avec Horse, nous avons créé un leader mondial dans la technologie des moteurs et transmissions. Ensemble, nous avons instauré une relation de travail efficace et de confiance. Ce sont des atouts précieux que nous souhaitons mettre à profit aujourd’hui avec cette nouvelle coopération au Brésil. Cela va nous permettre de renforcer notre empreinte industrielle dans l’Etat du Paraná et de renforcer la position de la marque Renault sur ce marché clé.”

Eric Li, Chairman of Geely Holding Group, a déclaré : “La collaboration de Geely avec Renault fait partie de son engagement à travailler avec des partenaires de taille mondiale pour transformer et rendre plus durable l’industrie. La relation de Geely avec Renault a progressé, d’abord en Corée du Sud, puis dans les moteurs et transmissions et désormais au Brésil. En travaillant ensemble, nous bénéficions chacun de synergies et sommes plus efficaces pour créer de la valeur pour nos clients dans le monde.”

Daniel Li, CEO of Geely Holding Group, a déclaré : “Dans cette époque de transformation de l’industrie automobile mondiale, cela fait sens de faire route avec des amis et partenaires. Pour parvenir à une croissance à la fois quantitative et qualitative, nous ne pouvons pas nous contenter de rester dans notre zone de confort. Nous devons aller à la rencontre du monde, viser le développement à long terme et nous engager à être ouverts et collaboratifs.”

Grâce à ce nouveau partenariat, Renault Group et Geely Holding Group seraient en mesure de renforcer davantage l’expansion mondiale de leurs marques respectives et de devenir des acteurs clé au Brésil, un marché qui représente 44 % des ventes de véhicules en Amérique latine.

Media contacts

Geely Holding

Kevin Chen

Qu.Chen1@geely.com

T: +86 159 6818 7608

Renault Group

Rie YAMANE François ROUGET

Rie.yamane@renault.com Francois.rouget@renault.com

T : +33 6 03 16 35 20 T : +33 6 23 68 07 88

Renault do Brasil

Caique Ferreira

Caique.ferreira@renault.com

T: +55 99648 6777

Renault China

Zhengzheng Duan

Zhengzheng.duan@renault.com

T: +86 13810367407

Contacts Relations Investisseurs









Renault Group

Philippine de Schonen

T : +33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com

À propos de Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales de renom et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, depuis la recherche, le développement et la conception jusqu’à la production, en passant par la vente et l'après-vente.

Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a actuellement son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd’hui, Geely Holding détient des participations dans plusieurs marques, incluant Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, Radar, smart, London Electric Vehicle Company et Farizon Auto.

Geely Holding a vendu plus de 3,33 millions de véhicules en 2024, dont 763 389 véhicules Volvo Cars et 2 176 567 véhicules de l’entité Geely Auto Group, cotée à Hong Kong.

Geely Holding emploie plus de 140 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis treize ans.

Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter le site official www.zgh.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit près de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com

Pièce jointe