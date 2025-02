Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS, HORS CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Information réglementée

Paris, le 17 février 2025

(Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation)

Comme annoncé jeudi 6 février 2025, Société Générale a débuté, lundi 10 février 2025, un programme de rachat d’actions ordinaires Société Générale en vue de les annuler pour un montant de 872 millions d’euros.

Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces rachats qui seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par l’Assemblée Générale du 22 mai 2024 et décrites dans le descriptif publié le 17 mai 2024 ainsi qu’en conformité avec le Règlement Abus de marché. Ils sont réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les achats réalisés au cours de la période du 10 au 14 février 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous. En date du 14 février 2025, Société Générale a réalisé 12 % de son programme de rachat d’actions, représentant 0,4 %* du capital social.

Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild est par ailleurs temporairement suspendu pendant toute la période de rachat.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809

Période : Du 10 au 14 février 2025

* Pourcentage calculé en rapportant le nombre d’actions rachetées aux 800 316 777 actions composant actuellement le capital social.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-févr.-25 FR0000130809 362 124 35,7689 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-févr.-25 FR0000130809 199 120 35,7415 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-févr.-25 FR0000130809 25 000 35,7473 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 10-févr.-25 FR0000130809 15 000 35,7792 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-févr.-25 FR0000130809 398 546 36,1667 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-févr.-25 FR0000130809 165 000 36,1551 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-févr.-25 FR0000130809 19 000 36,1305 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 11-févr.-25 FR0000130809 12 000 36,1520 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-févr.-25 FR0000130809 345 676 37,1056 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-févr.-25 FR0000130809 150 000 37,0716 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-févr.-25 FR0000130809 19 000 37,0939 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-févr.-25 FR0000130809 11 000 37,0842 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-févr.-25 FR0000130809 305 947 37,2202 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-févr.-25 FR0000130809 202 000 37,2104 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-févr.-25 FR0000130809 28 000 37,1090 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-févr.-25 FR0000130809 15 000 37,1341 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-févr.-25 FR0000130809 347 390 36,9117 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-févr.-25 FR0000130809 176 000 36,9096 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-févr.-25 FR0000130809 20 000 36,9106 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-févr.-25 FR0000130809 12 000 36,9131 AQEU TOTAL 2 827 803 36,6008

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec plus de 126 000 collaborateurs au service d’environ 25 millions de clients dans 65 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.



Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

Pièce jointe