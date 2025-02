Baltic Horizon Fondi 2024. aasta I-IV kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2024. aasta kaheteistkümne kuu kohta.

Meie strateegilised püüdlused

2024. aastal tegi Fondi juhtkond strateegilise otsuse võtta kasutusele peamised tulemusnäitajad, et tegevuse tulemuslikkust tõhusalt mõõta ja jälgida. See otsus tuleneb tõdemusest, et ilma selgete ja mõõdetavate võrdlusalusteta ei saa hinnata Fondi edusamme seatud eesmärkide poole liikumisel. Konkreetsete peamiste tulemusnäitajate määratlemisega soovib meeskond suurendada läbipaistvust ja vastutust ning parandada otsustusprotsesse.

Fondi juhtkonna peamine fookus on järgmistel eesmärkidel:

saavutada portfelli vähemalt 95% täitumus 2025. aasta juuni lõpuks;

viia laenu ja väärtuse suhe tasemele 50% või alla selle;

kaaluda mittestrateegiliste varade müüki järgmise 18 kuu jooksul;

selge parenduste ja üürnike strateegia järgmiseks 1-2 aastaks, et saavutada 2027. aastaks portfelli puhta äritulu (NOI) potentsiaal 18 miljonit eurot;

säilitada 100% BREEAM või LEED sertifitseeritud portfell;

saavutada GRESBi hindamisel vähemalt 4 tärni.

Vaadates tagasi 2024. aastaks seatud eesmärkidele, saame teatada järgmistest saavutustest:

Oleme jõudnud portfelli 100% sertifitseerimiseni.

Kuigi meie GRESB-i hinnang oli 2024. aastal kolm tärni, oleme hindamistulemusi põhjalikult analüüsinud ja koostanud tegevuskava, et saada 2025. aastal GRESB-ilt neli tärni.

Ehkki me ei saavutanud 2024. aasta lõpuks portfelli 90%-lise täitumuse sihttaset, tegime märkimisväärseid edusamme, jõudes rendilepingute sõlmimise kuupäevade alusel 86,5%-lise täitumuseni.

Hiljuti avalikustasime varade võõrandamise strateegia, mille eesmärk on vähendada laenu ja väärtuse suhet sihttasemeni. 2025. aasta veebruari seisuga on juba algatatud mitu müügiprotsessi, mis on plaanis lõpule viia aasta teises pooles.

2025. aastal järgime sama kindlat strateegiat ja eesmärke, mis aitavad stabiliseerida Fondi finantspositsiooni ja maksimaalselt ära kasutada Fondi portfelli potentsiaali.

Üüritulemused

Keerulises keskkonnas, mida viimastel perioodidel iseloomustab vakantsuse suurenemine kõigi Balti riikide kinnisvaraturul ja kus ka Fond on rentnikke kaotanud, on Fond tõestanud oma kohanemisvõimet ja oma kinnisvara atraktiivsust – 2024. aasta jooksul pikendati paljusid olemasolevaid ja sõlmiti arvukalt uusi rendilepinguid.



Märkimist väärivad olulised tehingud selliste tuntud ankurrentnikega nagu Narbutas Merakis (3200 m2) ja Apollo Coca-Cola Plazas (2200 m2) ning Riia rahvusvaheline kool (3680 m2) S27-s, samuti suured rendilepingud MyFitnessi (2000 m2) ja Expo Groupiga (2000 m2) Galerija Centrsis.

Fondi meeskond on pidanud aktiivselt läbirääkimisi nii olemasolevate rendilepingute pikendamiseks kui ka vabadele pindadele uute rentnike leidmiseks. Selle tulemusena on pikendatud rendilepinguid ligikaudu 23 800 m2 ulatuses ja väljarenditud pind on kasvanud ligikaudu 4800 m2 (netokasv).

2024. aastal sõlmis Fond uusi rendilepinguid 22 743 m2 ulatuses, kindlustades sellega järgnevateks perioodideks 2945 tuhat eurot renditulu aastas. Lisaks on meil hea meel teatada, et oleme leidnud oma hoonetesse 61 uut rentnikku ja 69 olemasolevat rentnikku on otsustanud meiega koostööd jätkata.

2024. aasta detsembri lõpuks kasvas portfelli täitumus 82,1%-ni. Rendilepingute sõlmimise kuupäeva alusel ületab täitumus juba 86%. Hiljuti sõlmitud rendilepingute alusel väljarenditud pinnad antakse rentnikele üle 2025. aastal.

Vähem kui 20% Fondi rendilepingutest aegub 2025. aastal, ülejäänud aga 2026. ja hiljem. Meie eesmärk on rendiperioode hajutada, et ühelgi aastal ei aeguks rohkem kui 20% rendilepingutest. Fondi viimase aja renditegevuse edukust näitab esimese katkestamisvõimaluseni jääva kaalutud keskmise aegumata rendiperioodi (WAULT) pikenemine 3,3 aastani seisuga 31. detsember 2024 (31. detsember 2023: 2,9 aastat).

Väljavaade

2025. aastal keskendub Fond paindlikele ja kestlikele lahendustele, et käia kaasas rentnike nõudmiste ja turutingimustega.

Meie peamised eesmärgid on portfelli täitumuse suurendamine ning laenu ja väärtuse suhte vähendamine võlakirjade osalise lunastamise teel.

Eeldatavasti seisab Balti riikide ärikinnisvaraturg 2025. aastal silmitsi nii märkimisväärsete väljakutsete kui ka uute võimalustega. Jätkuva majandusliku ebakindluse tõttu püsib nõudlus äripindade järele tõenäoliselt tagasihoidlik. Seda suundumust mõjutavad peamised tegurid on tarbijate muutuvad eelistused, e-kaubanduse pidev kasv ja jätkuv üleminek kaugtööle – kõik see muudab vajadust büroo- ja kaubanduspindade järele.

Ehkki majandusprognoosid viitavad ettevaatlikult turu võimalikule stabiliseerumisele eelseisval aastal, on kiire taastumine geopoliitilise ebakindluse ning rentnike ja tarbijate vajaduste muutumise tõttu ebatõenäoline. Neid asjaolusid silmas pidades püüab Fondi juhtkond finantsstabiilsuse tugevdamiseks vähendada võlakirjade osalise lunastamise kaudu finantsvõimendust. Selle strateegia eesmärk on leevendada finantssurvet ja võimaldada Fondil saavutada kestlikumaid finantstulemusi.

Selle algatuse raames on Fond teatanud strateegilisest plaanist võõrandada teatud varad, et viia laenu ja väärtuse suhe (LTV) allapoole 50% taset ja toetada stabiilsemat taastumist. Võimalikuks võõrandamiseks valiti välja kolm objekti, mis määrati kindlaks lähtuvalt nende elutsüklist ja optimeerimispotentsiaalist ning arvestades Fondi pikaajalist strateegiat. Nende hulgas on Tallinnas asuv Postimaja ja CC Plaza kompleks, mille Fond pani müüki, olles saavutanud objekti 100%-lise täitumuse ja üle viieaastase kaalutud keskmise rendiperioodi (WALT). Kuna võimalused vara väärtuse edasiseks suurendamiseks väljaspool selle arendust – mida Fond ei kavatse lähiajal teha – on piiratud, on prioriteediks seatud vara müük. Võõrandamisprotsessi hõlbustamiseks on Fond kaasanud finantsnõustajatena Newsec Advisers UAB ja Redgate Capital AS-i. Müügiprotsessi algus oli kavandatud veebruarisse ja see peaks lõppema aasta teises pooles.

Käesoleva aruande koostamise kuupäeva seisuga on Fondil sõlmitud potentsiaalse ostjaga kavatsuste protokoll Meraki büroohoone müümiseks. Selle kohaselt on plaan viia tehing lõpule 2025. aasta kevadel. 2024. aasta lõpu seisuga oli hoone täitumus 86% ja WALT 4,3 aastat. Kuna büroosektoris on oodata äripindade vabanemist ja nende pakkumine kasvab, on Fond otsustanud loobuda teise torni arendamisest. Selle ehitusluba jääb kehtima. Praegustes turutingimustes, mida iseloomustab investorite aktiivsuse taastumine, on paranenud võimalus selle objekti müügiks. Esmast huvi on üles näidatud ka Lincona ja Pirita Keskuse osas.

Kui võõrandamisplaan õnnestub ootuste kohaselt, saab Fond lunastada märkimisväärse osa oma võlakirjadest, jätkates samal ajal investeeringute tegemist ülejäänud kinnisvaraportfelli. See võimaldab Fondil keskenduda oma peamistele varadele kooskõlas oma strateegiliste eesmärkidega ja luua tugev alus tulevaseks kasvuks.

Et portfelli täitumust suurendada, tuleb meil kohaneda rentnike ja klientide muutuvate vajadustega. E-kaubanduse ja veebis ostlemise kasv on suuresti muutnud ostukeskuste tavapärast kontseptsiooni. Lisaks kaupade valimisele ja ostmisele otsivad külastajad ostukeskusest nüüd ka meelelahutust ja elamusi.

Seda trendi kinnitab meie toidutänavate, nt Burzma ja Dialogai, aga ka interaktiivse näituse Kosmopark edu. Viimasel oli Europa ostukeskuses märkimisväärne arv külastajaid ja nüüd on see avatud Galerija Centrsis. Sellest edust innustatuna oleme sõlminud uue kolmeaastase rendilepingu meelelahutusettevõttega, kes avab 2025. aasta mais Europa ostukeskuse teisel korrusel Danger Parki. Kaalume ka erinevate meelelahutusvõimaluste loomist Galerija Centrsis. Lisaks pakume mõlema ostukeskuse külastajatele ka edaspidi mitmesuguseid üritusi ja ajutisi hüpikpoode.

Kooskõlas strateegilise eesmärgiga suurendada täitumust analüüsime praegu Europa kontseptsiooni ja otsime parimat rentnike kooslust. Peame läbirääkimisi juhtiva moekaupade müüjaga, kellest võib saada ankurrentnik, rendilepingu sõlmimiseks 700 m2 suurusele pinnale. Samuti oleme jõudnud läbirääkimiste lõppfaasi mitme koostöötamiskeskuse operaatoriga, kes leiavad, et ostukeskus ja selle asukoht on nende kontseptsiooni jaoks ideaalsed. Ühega neist oleme juba sõlminud eellepingu 1300 m2 suuruse pinna rentimiseks. Usume, et meelelahutusvõimalused ja mitmekesine valik toitlustuskohti, mis laienevad seniselt toidutänavalt ka uuele restoranialale, mille oleme kavandanud Konstitucijos puiestee poole jäävale esimesele korrusele, koos strateegiliste muudatustega teise ja kolmanda korruse rentnike koosseisus suurendavad tunduvalt külastajate voogu ja kasutavad täielikult ära ostukeskuse potentsiaali.

Kuigi kasvava külastajate arvu ja käibe järgi otsustades on tavapärase ostukeskuse kontseptsioon Galerija puhul endiselt õigustatud, uurime vabade pindade täitmiseks ka muid võimalusi, mis täiendaksid praegust rentnike kooslust ja laiendaksid külastajatele pakutavate teenuste valikut.

Büroopindade rentnikud ei otsi tänapäeval lihtsalt tööruume, vaid pigem hübriidtöö jaoks sobivaid või oma vajadustele kohandatud lahendusi. Üha olulisemaks peetakse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaseid (ESG) aspekte, töökoha heaoluaspekte ja kergesti kättesaadavaid teenuseid. Viimase aasta jooksul kasvas nõudlus segaotstarbega projektide järele, kus lisaks äripindadele pakutakse teenuseid, nagu toitlustus, tervisekliinikud ja spordiklubid. Usume, et lähiaastatel kasvab nõudlus selliste lahenduste järele veelgi ja lisab meie kinnisvarale väärtust.

Jätkame kohanemist turu nõudlusega, laiendades büroohoonete rentnike ringi: lisaks tavarentnikele lõimime sinna toitlustusettevõtteid, tervisekliinikuid ja isegi lasteaedu. See mitte ainult ei suurenda rentnike mitmekesisust, vaid vastab ka klientide ja ümbritsevate kogukondade vajadustele.

Büroosektoris on meie 2025. aasta peamine ülesanne ja eesmärk täita viimased vabad pinnad S27 ja Upmalas Biroji büroohoonetes. Oluline verstapost 2024. aastal oli rendilepingu sõlmimine Riia rahvusvahelise kooliga ligikaudu 3680 m2 suurusele pinnale S27-s, kus peaks õppetegevus algama 2025. aasta lõpus. Kool on juhtiv rahvusvahelist haridust pakkuv asutus, kus on kõik astmed alates eelkoolist kuni gümnaasiumini. Isegi praegustes turutingimustes oleme kindlad, et Riia rahvusvahelise kooli tulek koos käimasoleva renoveerimise ja parendamisega võimaldab meil meelitada hoonesse uusi rentnike segmente, kes mõistavad sünergia väärtust.

Tänu sellele, et toetame olemasolevaid ja tulevasi rentnikke ning suudame büroopindu rentnike individuaalsetele vajadustele kohandada, on meil head võimalused leida eelseisvates kvartalites rentnikud ka ülejäänud vabadele pindadele North Staris ja Merakis.

Investeeringud roheenergia projektidesse on meie jaoks jätkuvalt prioriteetsed. Alates 2025. aasta I kvartalist hakkavad kõik meie Lätis ja Leedus asuvad kinnisvaraobjektid kasutama kaugpäikesepaneelide toodetud elektrit. Otsime Eestis aktiivselt lahendusi, mis võimaldaksid vähendada meie kinnisvara sõltuvust gaasist. Analüüsime ka uusi tehnoloogiaid ja jätkusuutlikkuse algatusi, mis on kooskõlas meie ESG-strateegiaga, ning suurendame samal ajal energiatõhusust, optimeerime kinnisvarainvesteeringute tulemusi ja vähendame tegevuskulusid

Et tugevdada finantspositsiooni, kavatseb Fond parandada võla teenindamise suhtarvu ja vähendada laenu ja väärtuse suhet. Püüame parandada varade tulemusi ja maksimeerida puhast äritulu hoonete täitumuse suurendamise ja rendipindade kontseptsioonide optimeerimise kaudu. Keskendume ka edaspidi paindlikele rendistrateegiatele, kinnisvara eesmärgi ümbermõtestamisele ja sihitud investeeringutele suure nõudlusega segmentides. Meie eesmärk on luua investoritele pikaajalist väärtust, tagades samal ajal Fondi vastupidavusvõime dünaamilises turukeskkonnas.

Kõigil Baltic Horizoni portfelli kuuluvatel hoonetel on nüüd BREEAM-i sertifikaat

Jätkame 2025. aastal oma sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kohustuste täitmist. Kõigil meie hoonetel on BREEAM-i sertifikaat ja 2024. aasta lõpuks tõusis roheliste rendilepingute osakaal meie portfellis 98%-ni. Eeloleval aastal on meil kavas seda veelgi suurendada.

GRESB-i hindamine

Teatasime hiljuti, et saime GRESB-ilt kolm tärni. Kogusime 80 punkti ja nelja tärni lävendist jäi puudu vaid 1,5 punkti. Eelmistest aastatest nõrgema tulemuse peamised põhjused on sektori suurem pühendumus, kõrgemad nõudmised ja parima praktika edasiarenemine. Juhtkond on hindamistulemusi põhjalikult analüüsinud ja koostanud tegevuskava eesmärgiga taastada 2025. aastal Fondi nelja tärni reiting.

Tulem ja puhas renditulu

Kontserni 2024. aasta puhaskahjum oli 16,8 miljonit eurot (2023: 23,0 miljonit eurot). Tulemust mõjutas peamiselt kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kahjum. 2024. aasta kahjum osaku kohta oli 0,13 eurot (2023: 0,19 eurot).

Kontsern teenis 2024. aastal 11,6 miljonit eurot puhast renditulu (2023: 14,6 miljonit eurot). 2023. aasta tulemustes kajastub 2023. aasta veebruaris müüdud Domus PRO ostu- ja ärikeskuse kahe kuu puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot ja 2023. aasta mais müüdud Duetto hoonete viie kuu puhas renditulu summas 1,2 miljonit eurot.

Portfelli EPRA võrreldavaks korrigeeritud puhas renditulu oli eelmise aastaga võrreldes 11,8% väiksem. Seda tingisid peamiselt vakantsed pinnad Läti büroohoonetes, kuna lõppes rendileping Upmalas Biroji bürookompleksi põhirentnikuga ja S27 oli 100% vakantne, ning renditulu langus Europa ostukeskuses, kus uus ankurrentnik IKI sisustas ruume ja avas uksed märtsis.

2024. aasta puhas renditulu jagunes segmentide vahel järgmiselt: kaubandus 53,3% (2023. aasta võrreldav puhas renditulu: 43,6%), büroo 41,7% (2023. aasta võrreldav puhas renditulu: 50,9%) ja vaba aeg 5,0% (2023: 5,5%).

Südalinnas asuva kaubanduskinnisvara (Postimaja, Europa ja Galerija Centrs) renditulu moodustas 42,2% Fondi portfelli 2024. aasta puhtast renditulust. Elurajoonides asuvate ostukeskuste 2024. aasta puhta renditulu osakaal oli 11,1%.

Fondi 2024. aasta puhas renditulu jagunes riikide vahel järgmiselt: Läti 44,4% (2023. aasta võrreldav puhas renditulu: 41,8%), Leedu 22,8% (2023. aasta võrreldav puhas renditulu: 31,1%) ja Eesti 32,8% (2023. aasta võrreldav puhas renditulu: 27,1%).

Kinnisvarainvesteeringud

2024. aasta IV kvartali lõpus kuulus Baltic Horizoni portfelli 12 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut. Fondi portfelli õiglane väärtus oli 2024. aasta detsembri lõpus 241,2 miljonit eurot (31. detsember 2023: 250,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 118,3 tuhat m2. Portfelli väärtust mõjutasid peamiselt muutused kapitalisatsioonimäärades (kapitalisatsioonimäärad projektist väljumisel) ja kaalutud keskmise kapitalikulu (WACC) ülespoole korrigeerimine. 2024. aastal investeeris kontsern ligikaudu 6,0 miljonit eurot, et kohandada pindasid rentnike vajadustele.

Varade brutoväärtus (GAV)

Fondi varade brutoväärtus oli 2024. aasta 31. detsembri seisuga 256,0 miljonit eurot (31. detsember 2023: 261,1 miljonit eurot). Brutoväärtuse langus tulenes peamiselt Fondi kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjumist, mis oli ligikaudu 9,5 miljonit eurot. Selle mõju vähendas osaliselt uute osakute mitteavalik pakkumine, mis toimus septembris ja mille tulemusena rahalised vahendid suurenesid ligikaudu 6,29 miljonit eurot.

Varade puhasväärtus (NAV)

Fondi varade puhasväärtus seisuga 31. detsember 2024 oli 98,1 miljonit eurot (31. detsember 2023: 109,5 miljonit eurot). Puhasväärtuse languse peamiseks põhjuseks oli kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus. 2024. aasta septembri lõpus emiteeris Fond uusi osakuid, mille tulemusena kasvas omakapital ligikaudu 6,29 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2024 oli osaku IFRS puhasväärtus 0,6833 eurot (31. detsember 2023: 0,9156 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 0,7267 eurot (31. detsember 2023: 0,9546 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 0,7068 eurot (31. detsember 2023: 0,8057 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 0,6797 eurot (31. detsember 2023: 0,9122 eurot) osaku kohta.

Intressikandvad laenud ja võlakirjad

Seisuga 31. detsember 2024 moodustasid intressikandvad laenud ja võlakirjad (ilma rendikohustisteta) 149,0 miljonit eurot (31. detsember 2023: 143,5 miljonit eurot). Aastane laenuamortisatsioon moodustas 1,5% kogu tasumata laenukohustiste jäägist. 2024. aasta juulis sõlmis Fond Bigbankiga Meraki laenulepingu summas 10,3 miljonit eurot. Laenu kasutati peamiselt selleks, et lunastada 2024. aasta juulis aeguvad lühiajalised võlakirjad summas 8,0 miljonit eurot.

Seisuga 31. detsember 2024 oli Fondil raha ja raha ekvivalente summas 10,1 miljonit eurot (31. detsember 2023: 6,2 miljonit eurot).

Rahavood

2024. aasta äritegevuse rahavoog oli positiivne summas 9,6 miljonit eurot (2023: positiivne summas 11,4 miljonit eurot). Äritegevuse rahavoo vähenemist tingisid peamiselt Duetto ja Domus Pro kinnisvarainvesteeringute müük 2023. aasta I poolaastal ning vakantsete pindade kasv, peamiselt S27 ja Upmalas Biroji büroohoonetes. Investeerimistegevuse rahavoog oli negatiivne summas 7,0 miljonit eurot, mis tulenes olemasolevasse kinnisvarasse tehtud investeeringutest ja tehingukuludest (2023: positiivne summas 19,9 miljonit eurot varade müügist). Finantseerimistegevuse rahavoog oli positiivne summas 1,3 miljonit eurot (2023: negatiivne summas 30,5 miljonit eurot). 2024. aasta IV kvartalis maksis Fond 2,7 miljoni euro ulatuses laene tagasi ennetähtaegselt ning tasus pangalaenudelt ja võlakirjadelt tavapäraseid laenu- ja intressimakseid.

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes I-IV kv 2024 I-IV kv 2023 Muutus Puhas renditulu 11 588 14 617 -20,7% Halduskulud -2 373 -2 617 -9,3% Muu äritulu/-kulu (neto) 18 44 -59,1% Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist -863 -4 047 -78,7% Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -15 581 -21 876 -28,8% Ärikasum/-kahjum -7 211 -13 879 -48,0% Finantskulud (neto) -10 344 -9 750 6,1% Maksueelne kasum/kahjum -17 555 -23 629 -25,7% Tulumaks 774 656 18,0% Perioodi puhaskasum/-kahjum -16 781 -22 973 -27,0% Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 143 562 514 119 635 429 20,0% Kasum/kahjum osaku kohta (eurodes) -0,12 -0,19 -39,1%





Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes 31.12.2023 31.12.2023 Muutus Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 241 158 250 385 -3,7% Varade brutoväärtus (GAV) 256 048 261 138 -1,9% Intressikandvad laenud ja võlakirjad 148 989 143 487 3,8% Kohustised kokku 157 953 151 606 4,2% IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) 98 095 109 532 -10,4% EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) 104 333 114 205 -8,6% Ringluses olevate osakute arv 143 562 514 119 635 429 20,0% Osaku puhasväärtus – IFRS NAV osaku kohta (eurodes) 0,6833 0,9156 -25,4% EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 0,7267 0,9546 -23,9% Laenu ja väärtuse suhe (%) 61,8% 57,3% - Keskmine sisemine intressimäär (%) 6,7% 5,2% -





Fondi portfelli keskmine tegelik täitumus oli 2024. aasta IV kvartalis 81,0% (III kv 2024: 80,1%). Seisuga 31. detsember 2024 oli täitumus 82,1% (30. september 2024: 80,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2024

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1 Renditav netopind Otsene tootlus Esmane puhastootlus Täitumuse määr (tuhandetes eurodes) (m2) I-IV kv 20242 I-IV kv 20243 Vilnius, Leedu Europa Kaubandus 35 946 17 092 2,3% 2,8% 80,6% North Star Büroo 19 548 10 734 6,5% 7,0% 91,8% Meraki Büroo 16 3804 7 833 1,2% 1,5% 86,3% Vilniuses kokku 71 874 35 659 3,0% 3,6% 85,2% Riia, Läti Upmalas Biroji Büroo 19 224 11 203 3,7% 4,2% 64,1% Vainodes I Büroo 15 900 8 128 8,8% 8,8% 100,0% LNK Centre Büroo 11 360 7 303 -0,6% -0,9% - Sky Kaubandus 4 900 3 260 8,6% 8,5% 100,0% Galerija Centrs Kaubandus 60 020 19 423 3,2% 4,1% 84,7% Riias kokku 111 404 49 317 3,7% 4,5% 71,0% Tallinn, Eesti Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 21 800 9 232 3,7% 6,7% 100,0% Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 13 190 7 869 4,8% 4,3% 97,7% Lincona Büroo 13 100 10 767 6,4% 7,4% 88,5% Pirita Kaubandus 9 790 5 425 6,7% 9,2% 97,1% Tallinnas kokku 57 880 33 293 4,9% 6,7% 95,3% Portfell kokku 241 158 118 269 3,8% 4,7% 82,1%

Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2024 teostatud hindamisel, kajastatud kasutusõiguse varadel. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega. Meraki väärtuse aluseks on müügihind. Turuväärtus sõltumatu hindaja Newseci hinnangul on 17 490 000 eurot.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

EUR ‘000 01.10.2024 01.10.2023 01.01.2024 01.01.2023 - 31.12.2024 - 31.12.2023 - 31.12.2024 - 31.12.2023 Renditulu 3 779 3 755 15 136 17 743 Teenustasutulu 1 145 1 487 4 744 6 008 Renditegevuse kulud -2 205 -2 348 -8 292 -9 134 Puhas renditulu 2 719 2 894 11 588 14 617 Halduskulud -644 -631 -2 373 -2 617 Muu äritulu 3 29 18 44 Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist -245 -237 -863 -4 047 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum/kahjum -3 052 -7 250 -15 581 -21 876 Ärikasum/-kahjum -1 219 -5 195 -7 211 -13 879 Finantstulud 169 29 196 104 Finantskulud -2 789 -2 538 -10 540 -9 854 Finantstulud ja -kulud kokku -2 620 -2 509 -10 344 -9 750 Maksueelne kasum/kahjum -3 839 -7 704 -17 555 -23 629 Tulumaks 457 -53 774 656 Perioodi kasum/kahjum -3 382 -7 757 -16 781 -22 973 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/- kahjum -446 -759 -1 003 -1 273 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks 1 64 52 123 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku -445 -695 -951 -1 150 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/‑kahjum kokku -3 827 -8 452 -17 732 -24 123 Tavakahjum osaku kohta (eurodes) -0,02 -0,06 -0,13 -0,19 Lahustatud kahjum osaku kohta (eurodes) - - -0,12 -

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.12.2024 31.12.2023 Põhivarad Kinnisvarainvesteeringud 241 158 250 385 Immateriaalsed põhivarad 4 11 Materiaalsed põhivarad 5 4 Tuletisinstrumendid 1 295 Muud põhivarad 1 225 647 Põhivarad kokku 242 393 251 342 Käibevarad Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 800 2 591 Ettemaksed 802 402 Tuletisinstrumendid - 621 Raha ja raha ekvivalendid 10 053 6 182 Käibevarad kokku 13 655 9 796 Varad kokku 256 048 261 138 Omakapital Sissemakstud kapital 151 495 145 200 Rahavoogude riskimaandamise reserv -420 531 Jaotamata kahjum -52 980 -36 199 Omakapital kokku 98 095 109 532 Pikaajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 98 491 64 158 Edasilükkunud tulumaksukohustised 1 898 2 774 Muud pikaajalised kohustised 1 446 1 079 Pikaajalised kohustised kokku 101 835 68 011 Lühiajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 50 736 79 584 Võlad tarnijatele ja muud võlad 4 473 3 343 Tulumaksukohustis 14 6 Muud lühiajalised kohustised 895 662 Lühiajalised kohustised kokku 56 118 83 595 Kohustised kokku 157 953 151 606 Omakapital ja kohustised kokku 256 048 261 138





