Galapagos ontvangt transparantieverklaring en 13D-filing van Tang Capital

Mechelen, België; 17 februari 2025, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming en 13D filing ontvangen van Tang Capital.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 14 februari 2025 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen in naam van Dhr. Kevin Tang, Tang Capital Management, LLC ("TCM"), Tang Capital Partners, LP ("TCP"), Tang Capital Partners International, LP ("TCPI"), en Tang Capital Partners III, Inc. ("TCP III"), waarin staat dat TCP en TCPI in totaal 887.227 gewone aandelen bezitten en dat TCP, TCPI en TCP III in totaal 2.436.180 American Depository Receipts ("ADR's") bezitten (die elk één gewoon aandeel vertegenwoordigen), die in totaal 3.323.407 van de stemrechten in Galapagos vertegenwoordigen. Dit vertegenwoordigt 5,04% van de 65.897.071 momenteel uitstaande Galapagos’ aandelen. Hierdoor overschreden zij de 5% drempel van de stemrechten van Galapagos door de aankoop van stemrechtverlenende effecten op 7 februari 2025. De transparantiekennisgeving specificeert verder dat:

(i) Dhr. Tang is de manager van TCM en de CEO van TCP III en Tang Capital Partners IV, Inc. ("TCP IV"); TCM is de beherend vennoot van TCP en TCPI; Dhr. Tang deelt de stem- en beschikkingsmacht over dergelijke aandelen met TCP, TCPI, TCP III en TCM; TCM deelt de stem- en beschikkingsmacht over dergelijke aandelen met TCP, TCPI, TCP III en Dhr. Tang; TCP deelt de stem- en beschikkingsmacht over dergelijke aandelen met TCM en dhr. Tang; TCPI deelt de stem- en beschikkingsmacht over dergelijke aandelen met TCM en dhr. Tang; TCP III deelt de stem- en beschikkingsmacht over dergelijke aandelen met TCM en dhr. Tang, en dat

(ii) TCM, TCP, TCPI en TCP III kunnen de stemrechten naar eigen goeddunken uitoefenen zonder specifieke instructies.

Verder heeft TCM op 14 februari 2025 een Schedule 13D ingediend bij de SEC, waarin het meldt dat het de eigenaar is van 4.910.525 van de stemrechten van Galapagos, bestaande uit 966.119 gewone aandelen, 2.544.406 ADR's en 1.400.000 ADR's die het recht geven om aandelen van Galapagos te kopen krachtens calloptiecontracten die aflopen op 21 februari 2025. Dit vertegenwoordigt in totaal 7,5% van de 65.897.071 momenteel uitstaande Galapagos’ aandelen. Er wordt ook vermeld dat de personen die de filing doen, potentiële verplichtingen hebben om 1.043.500 Galapagos’ aandelen te kopen op grond van putoptiecontracten die aflopen op 21 februari 2025, en dat ze potentiële verplichtingen hebben om 200.000 aandelen Galapagos te verkopen op grond van calloptiecontracten die aflopen op 17 april 2025.

De volledige transparantiekennisgeving en Schedule 13D zijn beschikbaar op de Galapagos’ website.

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en betreffende diverse bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

