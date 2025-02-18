亚太航空市场飞速发展：OAG 最新报告显示，国内需求回升和竞争性定价共同推动增长

报告要点：

总运力超过疫情前水平，较 2019 年增长 0.5%。

国内市场业绩优于 2019 年，较 2019 年增长 4.7%；中国和印度处于领先地位。

竞争性定价推动平均票价大幅下降，最大降幅达 71%。



新加坡, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先旅行数据提供商 OAG 的最新分析证实，亚太（ASPAC）地区 2024 年总运力超出 2019 年 0.5%，有望在 2025 年巩固其作为全球最具竞争力航空市场的地位。 国内和国际业务均取得显著增长，表现出强大韧性。

OAG 发布的最新报告《亚太地区是全球最具竞争力的市场吗?》（Is Asia Pacific the World’s Most Competitive Aviation Market?）揭示了该地区的国内市场如何强势反弹，实现业绩较 2019 年高出 4.7%。 这一增长凸显出国内旅行在推动该地区航空业复苏方面的关键作用。

目前，中国国内市场运力超过 2019 年 14%，印度国内市场运力较疫情前高出 13%。 中印两国以及日本和印度尼西亚的国内航班座位数均超过 1 亿。

由于社会经济因素的综合阻碍，日本的国内运力仍较 2019 年落后 4%。 而导致印度尼西亚复苏缓慢（较 2019 年落后 17%）的原因则是持续存在的供应链问题，该国 27% 的客机目前处于封存或维修状态。

国际方面，亚太地区座位总数已达到 5.948 亿，成为全球第二大国际航空市场。 虽然这一数字仍低于 2019 年水平，但亚太地区目前已占到全球国际航班座位数的四分之一。

国际运力排名前三的航空公司分别是新加坡航空、国泰航空和中国东方航空。 国际运力已超过 2019 年水平的全球航空公司前十强中，共有三家亚太地区航空公司，新加坡航空是其中之一，2024 年，其国际运力较 2019 年增长了14.1%。 另外两家公司分别是酷航（+13.8%）和长荣航空（+4.5%）。

该报告还指出，运力快速增长和竞争加剧是该地区机票价格下跌的主要原因。 在增长最快的 20 个市场中，17 个市场的平均机票价格出现下降，多数市场下降幅度超过 20%，曼谷至上海浦东（BKK-PVG）航线的票价同比下降了 71%。

OAG 亚太区负责人 Mayur Patel 评论道：

“随着亚太地区不断发展壮大，在国内市场强劲复苏、国际市场蓬勃增长和极具竞争力的战略定价的共同推动下，亚太地区将发展成为全球最具活力和最具竞争力的航空市场。”

如需查看报告《亚太地区是全球最具竞争力的市场吗？》，请访问 OAG 官网。

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