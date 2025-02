SalMar – Tilfredsstillende resultat og god biologisk utvikling mot slutten av kvartalet

Fjerde kvartal 2024 markerer slutten på et krevende år for SalMar. Biologiske forhold og resultater bedret seg imidlertid klart mot slutten av året. Det gir lysere utsikter for 2025.

Operasjonell EBIT for Norge var 1 485 millioner kroner i fjerde kvartal 2024. Slaktevolumet var 67 300 tonn og operasjonell EBIT per kg var 22,1 kroner. Operasjonell EBIT for konsernet var 1 489 millioner kroner i fjerde kvartal 2024. Slaktevolumet var 73 800 tonn og operasjonell EBIT pr. kg var 20,2 kroner.

Oppdrettssegmentene i Norge hadde en god utvikling igjennom kvartalet og leverer sterke resultater. Salg og industri bidro positivt med sitt effektive og fleksible driftsoppsett og leverer et godt resultat.

For SalMar Aker Ocean er produksjonssyklusene på både Arctic Offshore Farming og Ocean Farm 1 i gang, med planlagt slakting i første og andre kvartal 2025.

Icelandic Salmon fortsatt påvirket av hendelser tidligere i 2024, men resultatet er bedre enn tidligere kvartaler.

Scottish Sea Farms rapporterte nok et godt kvartal med økt slaktevolum, høy slaktevekt og god biologisk status i sjø i alle regioner.

Basert på gode finansielle resultater og en solid finansiell posisjon innstiller styret på at det utbetales et utbytte på 22,00 NOK/aksje for regnskapsåret 2024.

– Gjennom kvartalet har vi sett en god biologisk utvikling i sjø, særlig i Nord-Norge. Sammen med den solide strukturen vi har i SalMar, og takket være våre ansatte som har håndtert et krevende år på en formidabel måte, leverer vi gode finansielle resultater i perioden. Med bedre biologisk status ser utsiktene for 2025 lysere ut sammenlignet med fjoråret. sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Styrker vår tilstedeværelse i Norge ytterligere

SalMar har stor tro på og vilje til å investere i lønnsom og bærekraftig produksjon av laks i Norge og har nylig gjort grep som vil styrke SalMars posisjon ytterligere. I februar 2025 ble kjøp av kontrollerende eierandel i AS Knutshaugfisk gjennomført. AS Knutshaugfisk har i dag 3 466 tonn MTB i lisenser og fire oppdrettslokaliteter i produksjonsområde 6 i Midt-Norge.

Siden kjøpet av NTS og fusjonen med NRS i 2022 har SalMar hatt en 37,5% eierandel i Wilsgård AS. I februar 2025 ble SalMar ASA og Wilsgård Sea Service AS, som til sammen eier 75% av aksjene i Wilsgård AS, enige om å om arbeide sammen for en videreutvikling av eierskapet i Wilsgård. Dette inkluderer en konsolidering med SalMar. Wilsgård har i dag sterk tilstedeværelse på Senja og har 5 844 tonn MTB i lisenser i produksjonsområde 10 og 11 i Nord-Norge.

– Wilsgård AS er veldrevet selskap med base på Senja. De opererer midt i et av kjerneområdene for SalMar, som er en av de beste områdene i verden for å drive oppdrett. Over mange år har SalMar hatt et godt forhold til selskapet, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Fremtidsutsikter

SalMar har flere initiativ på gang i hele verdikjeden. Målet er å bedre resultatene både biologisk og finansielt. I 2025 forventer SalMar å investere 1,9 milliarder kroner hvor hovedvekten av investeringene vil være knyttet til fiskevelferd.

For 2025 opprettholder SalMar volumguidingen på 254 000 tonn i Norge, 9 000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15 000 tonn på Island og 32 000 tonn i Scottish Sea Farms (100% basis). Hensyntatt relativ andel fra Scottish Sea Farms forventes totalt 294 000 tonn for konsernet, 17 prosent vekst i slaktevolum sammenlignet med 2024.

SalMar opplever sterk etterspørsel etter våre produkter og forventer lav global tilbudsvekst i 2025.

– Vi ser betydelig muligheter for forbedring, kostnadsreduksjon og vekst i alle deler av vår virksomhet, og vi anser oss godt posisjonert for å ta ut dette potensialet. Vi har erfart utfordringer i 2024 som har påvirket slaktevolumene, men vi tar grep, tilpasser og forbedrer oss i hele verdikjeden, avslutter Arntsen.

Full rapport og presentasjon for fjerde kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag kl. 08:00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

