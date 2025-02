CoinShares tillkännager resultat för Q4 2024

18 februari 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares” eller “koncernen”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), ett ledande globalt investeringsbolag specialiserat på digitala tillgångar, har idag publicerat sina r esultat för kvartalet som avslutades den 31 december 2024.

Jean-Marie Mognetti, vd för CoinShares, sade:

"Q4 2024 var utan tvekan det mest omvälvande kvartalet i digitala tillgångars historia, präglat av banbrytande politiska förändringar. Det var också CoinShares starkaste kvartal sedan start, med en EBITDA på £33,6 miljoner (£109,7 miljoner hittills i år), en ökning med 37 % jämfört med Q4 2023 och 116 % år över år. Under de senaste tre åren har vi systematiskt byggt en stark grund och etablerat ledande plattformar i både Europa och USA. Med vår infrastruktur på plats och vår marknadsposition starkare än någonsin är vi unikt positionerade för att ta vara på detta avgörande ögonblick inom digitala tillgångar."





Q4 2024 Finansiella Höjdpunkter

Intäkter, vinster och övriga inkomster i Q4: £48,3 miljoner (Q4 2023: £31,6 miljoner)

(Q4 2023: £31,6 miljoner) Justerad EBITDA för Q4: £33,6 miljoner (Q4 2023: £24,5 miljoner)

(Q4 2023: £24,5 miljoner) Totalresultat för Q4 2024: £46,7 miljoner (Q4 2023: £15,8 miljoner)



Finansiella Höjdpunkter för Helåret 2024

Intäkter, vinster och övriga inkomster 2024: £126,8 miljoner (2023: £76,3 miljoner)

(2023: £76,3 miljoner) Justerad EBITDA för 2024: £109,8 miljoner (2023: £50,9 miljoner)

(2023: £50,9 miljoner) Totalresultat för 2024: £107,5 miljoner (2023: £38,4 miljoner)



Operativa Höjdpunkter för Q4 2024



Asset Management-divisionen uppnådde sitt starkaste kvartal hittills, där Physical-plattformen uppvisade betydande tillväxt under Q4. Vårt Physical Staked Ethereum ETP hade starkast inflöden med 75 miljoner dollar , medan Physical XRP ETP attraherade 31 miljoner dollar i nya investeringar. CoinShares Physical-plattformens totala tillgångar ökade med 54 % till 2,3 miljarder dollar , och vårt Physical Bitcoin ETP blev Europas största . Trots utflöden från vår XBT-plattform drevs det totala förvaltade kapitalet (AuM) upp med 30 % till 3,74 miljarder dollar , tack vare stark prisuppgång inom kryptomarknaden.



I USA noterade vår CoinShares-Valkyrie-verksamhet positiva nettoinflöden på 19 miljoner dollar , ledda av WGMI med 52 miljoner dollar i inflöden , som på en bredare amerikansk marknad såg 16 miljarder dollar strömma in i spot-, termins- och aktiebaserade kryptoprodukter. Asset Management-divisionen genererade £25,3 miljoner i intäkter under kvartalet och £87,1 miljoner för helåret 2024.





uppnådde sitt starkaste kvartal hittills, där Physical-plattformen uppvisade betydande tillväxt under Q4. Vårt hade starkast inflöden med , medan attraherade i nya investeringar. CoinShares Physical-plattformens totala tillgångar ökade med , och vårt . Trots utflöden från vår drevs det totala förvaltade kapitalet (AuM) upp med , tack vare stark prisuppgång inom kryptomarknaden. I USA noterade vår positiva nettoinflöden på , ledda av , som på en bredare amerikansk marknad såg strömma in i spot-, termins- och aktiebaserade kryptoprodukter. Capital Markets och Hedge Fund Solutions-divisionen levererade en stark prestation över samtliga affärslinjer i Q4. Vårt tradingteam kapitaliserade på marknadsvolatiliteten, medan intäkter genererade från likviditet såg betydligt högre flöden än tidigare kvartal. Låneportföljen förblev stabil med fokus på kreditkvalitet, och staking-verksamheten genererade jämna avkastningar mellan 3–3,5 %. Tillsammans med vinster från vår Bitcoin-treasury genererade divisionen £21,2 miljoner i Q4, vilket bidrog till en total årsintäkt på £57,4 miljoner för 2024.



Q4:s resultat markerar koncernens starkaste kvartal någonsin och har bidragit till att 2024 blev det näst starkaste året efter 2021 i koncernens historia. Fullständiga detaljer om Q4-resultaten, inklusive finansiell information för koncernens affärsenheter, finns i den fullständiga rapporten, som är tillgänglig här .



Förslag till utdelning

Bolagets styrelse meddelar idag att den, med förbehåll för slutförandet av koncernrevisionen, har beslutat att deklarera och betala i fyra lika stora omgångar en årlig utdelning i förhållande till räkenskapsåret som slutade den 31 december 2024 uppgående till GBP 20 000 000, som ska betalas från koncernens reserver.



Den årliga utdelningen kommer att göras i fyra kvartalsvisa delbetalningar via Euroclear Sweden, vilka baseras på styrelsen bedömning av koncernens finansiella status och kassa, innan varje utbetalning görs.





Koncernens årsrapport, inklusive fullständigt reviderade finansiella uppgifter, kommer att publiceras den 30 april 2025.



Ladda ner den svenska Executive Summary här.

OM COINSHARES



CoinShares är det ledande europeiska investeringsföretaget specialiserat på digitala tillgångar, som levererar ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder som inkluderar företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Vi har fokuserat på krypto sedan 2013, och företaget har sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares regleras i Jersey av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers och i USA av Securities and Exchange Commission, National Futures Association och Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet CS och på OTCQX under kortnamnet CNSRF.



För mer information om CoinShares, besök: https://coinshares.com

Bolaget |+44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investerarrelationer | + 44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com



Denna information är information som CoinShares International Limited (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen offentliggjordes genom ovanstående kontaktpersoners den 18 februari 2025 kl. 07:00 CEST.

MEDIEKONTAKT



CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategisk kommunikation

Peter Padovano

press@coinshares.com

Bilagor