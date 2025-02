מחקר חדש מנפץ 5 מיתוסים נפוצים על תיירות כשרה: ממצאי TotallyJewishTravel.com חושפים את הענף המתרחב של חופשות כשרות

הפרדת עובדה מבדיה בעולם הנסיעות והטיולים הכשרים