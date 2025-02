COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 février 2025

LE FIREMAN ACCESS, INNOVATION EXCLUSIVE RENAULT GROUP, EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN LICENCE GRATUITE

Renault Group met gratuitement à disposition de l’industrie automobile mondiale une licence sur son Fireman Access , un dispositif de sécurité exclusif pour véhicules électriques développé dans le cadre d’un partenariat unique avec les sapeurs-pompiers.

Innovation brevetée, ce dispositif permet aux services d’incendie et de secours d’éteindre un feu de batterie d’un véhicule électrique en quelques minutes, contre plusieurs heures sans cet équipement.

Par cette action, Renault Group, partenaire de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, témoigne de son engagement à faire progresser la sécurité routière pour tous, partout dans le monde.

Boulogne-Billancourt – Renault Group donne désormais accès librement aux brevets du Fireman Access à l’ensemble de l’industrie automobile. Via une plateforme collaborative ouverte à l’adresse www.renault/universalpatent.com, tout constructeur automobile ou équipementier qui le souhaiterait peut ainsi obtenir gratuitement la licence sur cette innovation. En contrepartie, selon un principe collaboratif, le licencié s’engage à ce que les améliorations qu’il pourrait apporter au dispositif bénéficient à l’ensemble de la communauté.

"Innover pour faire avancer la sécurité routière, c’est dans les gènes de Renault. Et nous sommes particulièrement fiers du partenariat que nous avons noué depuis plusieurs années sur ce sujet avec les pompiers. Notre Fireman Access, c’est la démonstration concrète de ce que peut apporter cette combinaison entre notre expertise de constructeur et celle d’hommes et de femmes dont la sécurité est le métier. Aujourd’hui, je suis très heureux que nous fassions profiter cette innovation au plus grand nombre, parce que sur un sujet comme celui-là on doit lever toutes les barrières. C’est aussi l’esprit de notre engagement aux côtés des Nations Unies, pour rendre la mobilité plus sûre, partout dans le monde » précise Luca de Meo, CEO Renault Group.

Fruit d’une collaboration étroite entre Renault Group et les sapeurs-pompiers, le Fireman Access est une innovation exclusive permettant aux services de secours d’éteindre un incendie de véhicule électrique dans un temps comparable à celui d’un véhicule thermique. Techniquement, un disque adhésif vient sceller une ouverture pratiquée sur le carter de la batterie de traction du véhicule, assurant l’étanchéité requise pour une utilisation normale. En cas d’incendie du véhicule qui se propagerait à la batterie, ce disque peut céder sous le jet de la lance, permettant de noyer les cellules, unique moyen efficace et rapide de mettre fin à leur emballement thermique. Un feu de batterie peut ainsi être éteint en quelques minutes, contre plusieurs heures et dix fois plus d’eau sans ce dispositif. Le Fireman Access permet donc un retour plus rapide à une disponibilité opérationnelle pour les sapeurs-pompiers. Il fait l’objet de 7 brevets déposés et équipe aujourd’hui l’ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables commercialisés par Renault, Dacia, Alpine et Mobilize dans le monde.

Cette initiative est une première concrétisation de l’engagement de Renault Group aux côtés de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt, afin de mener des actions conjointes pour sensibiliser à la sécurité routière dans le monde et déployer des innovations technologiques pour sauver des vies sur les routes.

Dans le cadre de ce partenariat, Renault Group est présent à la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui se tient à Marrakech jusqu’au 20 février. Cet événement est l’opportunité de faire connaître l’engagement historique de l’entreprise en faveur de la sécurité routière. Sur un plan national, l’événement permet à Renault Group Maroc de rapprocher l’expertise du constructeur à celle des services compétents du pays. Il est également l’occasion pour la filiale de rappeler les nombreuses actions menées par sa Fondation en matière de sensibilisation des élèves à la sécurité routière dans des écoles du pays.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE RENAULT GROUP

La politique et les actions du Groupe en matière de sécurité routière suivent une logique 360° selon quatre axes principaux - prévenir, corriger, protéger, secourir – avec des technologies permettant d’intervenir avant, pendant et après l’accident. Depuis plus de 50 ans, cette démarche d’amélioration continue s’appuie sur une banque de données accidentologiques unique au monde, sur l’expertise d’équipes dédiées ainsi que sur la collaboration étroite avec les services de secours, la communauté scientifique et académique, des partenaires industriels et les pouvoirs publics pour que la technologie soit au service de l’humain et que la mobilité la plus sûre soit accessible à tous.

Cet engagement du Groupe en faveur de la sécurité routière est pleinement incarné par le « human first program » de Renault. La démarche de Renault va au-delà de la seule conception de voitures sûres. En développant des systèmes avancés de prévention d’accident, d’aides à la conduite, d’équipements de sécurité passive et post crash, en accélérant le développement de technologies embarquées comme le safety score1, le safety coach2 ou les services connectés, Renault contribue à faire progresser la sécurité de l’ensemble des usagers de la route. Lancé en 2023, ce programme est le fruit d’un travail collaboratif entre les ingénieurs, les experts sécurité, les chefs de produit, le LAB3, les équipes de secours et les sapeurs-pompiers qui, couplé aux dernières innovations technologiques comme l’IA, permet aujourd’hui à Renault de proposer des solutions pour contribuer à la réduction du nombre d’accidents.



Les chiffres clé de la sécurité routière chez Renault Group

Depuis plus de 50 ans Renault Group travaille à optimiser les systèmes de sécurité à bord de ses véhicules

600 ingénieurs et techniciens travaillent sur la sécurité

Plus de 2 000 brevets liés à la sécurité déposés depuis 1970

3 centres techniques spécialisés en France et des moyens d’essais à la pointe de la technologie :

- Lardy : crash-tests, bancs d’essai moteurs, mise au point et validation de la chaîne de propulsion électrique

- Aubevoye : liaisons au sol, tenue de route

- Technocentre : conception, simulateur de conduite ROADS (Renault Operational Advanced Driving Simulator)

55 ans depuis la création du LAB

100% des véhicules électriques et hybrides rechargeables de Renault Group équipés du Fireman Access

100 % des nouveaux modèles Renault équipés du QRescue Renault

15 années de partenariat avec les sapeurs-pompiers

Plus de 5 000 sapeurs-pompiers formés par Renault dans 19 pays, en Europe, au Maghreb et en Amérique latine





À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit près de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

1 Le Safety score analyse les comportements de conduite à partir de données fournies par les capteurs du véhicule.

2 Le Safety coach délivre des conseils qui tiennent compte des principaux marqueurs de risque relevés lors de la conduite. Lauréat du Prix innovation sécurité routière 2024.

3 Laboratoire d’accidentologie, de biomécanique et d’étude du comportement humain, créé en 1969 par Renault et PSA

