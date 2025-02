ビットゲット (Bitget)、次世代のWeb3人材を育成するグローバルな大卒新卒者プログラムを開始

セーシェル共和国ビクトリア発, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、世界トップクラスの大学から次世代のブロックチェーンおよびWeb3人材を募集し育成することを目的としたイニシアティブである、初のビットゲット大卒新卒者プログラム (Bitget Graduate Program) の創設を発表した。 ビットゲットのブロックチェーン4ユース (Blockchain4Youth) 企業の社会的責任 (CSR) イニシアティブの一環であるこのプログラムは、ブロックチェーン業界における教育、イノベーション、長期的な成長を推進するという同社の計画に沿ったものとなっている。

ビットゲット大卒新卒者プログラムは、グローバルな思考力、イノベーションに対する情熱、Web3の未来を探求する強い意欲を持つ優秀な大卒新卒者を求めている。 このプログラムでは、オペレーション、プロダクト管理、マーケティング、リスク・コンプライアンス、データ管理、エンジニアリングなど、さまざまな分野でのキャリアの機会を提供しており、参加者は最も急速に成長中の分野の1つで実践的な経験を積むことができる。

応募はビットゲットの公式ウェブサイトで受け付けており、応募締切は2025年3月15日となっている。 合格者はビットゲットに入社するオファーレターを受け取り、最も早い入社日は4月1日となる。 ビットゲットは、このプログラムを通じて約30人の優秀な大卒新卒者を採用し、体系的な養成プログラム、部門横断的なトレーニング、業界の専門家による直接指導を提供する。 参加者は最先端のブロックチェーンプロジェクトに携わり、Web3アプリケーションの拡大に貢献する機会を得ることができる。

ビットゲットの最高執行責任者であるヴガー・ウーシ・ゼイド (Vugar Usi Zade) は次のように述べている。「ビットゲットでは、Web3の未来は次世代の手の中にあると確信しています。」 「この大卒新卒者プログラムは、大望と機会のギャップを埋めることを目的としており、若手のプロフェッショナルがブロックチェーン業界に深く関わるための直接的な道筋を提供します。 Web3の採用が加速する中で、当社は分散型の世界を形作るために必要なスキルと経験を将来のリーダーたちに身につけてもらうことに尽力しています。」

ビットゲットは、60か国以上から1,800人以上の従業員が集まるダイナミックで多様性の豊かな職場環境を提供しており、効率性、革新性、協調性を重視する企業文化となっている。 このプログラムでは、ビットゲット社内での競争力のある報酬、明確なキャリア開発の道筋、成長の機会を提供している。

2023年5月に開始されたブロックチェーン4ユースは、次世代がブロックチェーンを受け入れるよう鼓舞するというビットゲットの取り組みに沿ったものである。 このイニシアティブでは、5年間で1,000万ドル (約15億円) の寄付を誓約し、コース、ハッカソン、奨学金を提供している。 2024年末までに、ビットゲットはマサチューセッツ工科大学 (Massachusetts Institute of Technology: MIT)、ユニバーシティ・コレッジ・ロンドン (University College London: UCL)、香港科技大学 (Hong Kong University of Science and Technology)、アルゼンチン国立工科大学 (National Technological University of Argentina)、国立台湾大学 (National Taiwan University)、RMIT大学 (RMIT University) など60以上の大学と提携し、100回近い講演を行い、13,000人以上の学生に働きかけた。

ビットゲット大卒新卒者プログラムおよび申請手続きの詳細については、こちらのリンクをクリックして閲覧されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても困らない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

