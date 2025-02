L’Hôpital Shriners pour enfants Canada ouvre les célébrations de son centenaire avec un événement spécial réunissant sa communauté locale, nationale et internationale

Note aux médias : Un kit média, comprenant la diffusion intégrale de l’événement, les biographies des patients, des images d’archives et des photos, est disponible ici (les séquences vidéo seront ajoutées à midi).

MONTRÉAL, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année marque une étape majeure pour l’Hôpital Shriners pour enfants Canada, qui commémore avec fierté un siècle d’impact sur la vie des enfants grâce à des soins pédiatriques spécialisés, une recherche de pointe et un engagement constant envers l’innovation.

Aujourd’hui, l’hôpital célèbre son héritage en réunissant des patients ambassadeurs et des patients actuels, qui partageront leurs témoignages inspirants lors d’une journée spéciale mettant en lumière son influence majeure sur les soins orthopédiques pédiatriques, la recherche et l’éducation – à l’échelle locale, nationale et internationale. Afin de souligner son engagement à aider les enfants au-delà des frontières, l’événement sera diffusé dans 18 lieux pour reconnaître les patients et donateurs de l’extérieur du Québec.

« Penser qu’une initiative née à Montréal il y a un siècle est devenue une institution de soins orthopédiques pédiatriques de classe mondiale est véritablement inspirant », déclare Gary McKeown, président du Conseil des gouverneurs de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada. « Cette étape marquante témoigne du dévouement inébranlable de nos équipes médicales, chercheurs et employés qui offrent des soins exceptionnels aux enfants. C’est aussi le reflet de la générosité et de l’engagement des Shriners à travers le Canada et le nord-est des États-Unis, dont le soutien a rendu notre travail possible depuis 100 ans. Grâce à leur engagement nous continuons d’innover, de soigner et d’apporter de l’espoir à nos patients et leurs familles.»

« Depuis 100 ans, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada est bien plus qu’un simple hôpital – c’est un lieu de soins, de découverte et d’espoir. En célébrant cet anniversaire, nous rendons hommage aux patients, aux familles, aux médecins, aux employés et aux donateurs qui ont façonné notre remarquable héritage et continuent d’inspirer notre avenir », affirme Jacques Boissonneault, directeur général de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada. « Notre engagement à faire avancer les soins orthopédiques pédiatriques, la recherche et l’éducation demeure inébranlable, et nous sommes prêts à entamer un nouveau siècle d’innovation et de soins centrés sur les patients. »



Lors de la conférence de presse tenue aujourd’hui pour souligner cette étape majeure, l’hôpital met à l’honneur des patients ambassadeurs inspirants, notamment Jani Barré, autrice, athlète et détentrice du record Guinness du marathon le plus rapide en fauteuil roulant hors compétition. Née avec l’ostéogenèse imparfaite (OI), une maladie osseuse rare qui lui a causé 157 fractures au cours de sa vie, Jani a été soignée à l’hôpital dans les années 1990. Aujourd’hui, elle aspire à inspirer les autres à croire en leur potentiel et en des possibilités illimitées, comme elle l’a raconté dans son autobiographie 157 Fractures, A True Story.



« J’ai passé la moitié de mon enfance à l’Hôpital Shriners. Ils m’ont sauvé la vie. Ils ont toujours été ma deuxième famille », déclare Barré.

Un autre patient ambassadeur, Luca "LazyLegz" Patuelli, danseur et performeur de renommée mondiale atteint d’arthrogrypose, ajoute :

« Ce que j’aime des Shriners, c’est l'accueil et l’hospitalité incroyables du personnel et des bénévoles. Une fois à l’hôpital, l’équipe crée un environnement qui vous fait oublier que vous êtes dans un hôpital – ce sentiment de confort et de bienveillance joue un rôle essentiel dans le processus de guérison. »

Au début du 20e siècle, l'épidémie de polio sévissait en Amérique du Nord, touchant particulièrement les enfants. La fraternité des Shriners décide donc d’agir concrètement pour venir en aide aux enfants touchés. En 1920, lors de leur conférence nationale, ils prirent la décision de créer un réseau hospitalier permettant à tout enfant de recevoir des soins, indépendamment des moyens financiers de sa famille.

Fondé en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada est devenu le huitième établissement du réseau Shriners Children's à ouvrir ses portes. Harvey Jones, originaire de Haileybury, en Ontario, est admis à l'âge de 10 ans par Louise A. Dickinson, administratrice de l'hôpital, puis soigné par Florence Potts, infirmière en chef, et le Dr Alexander Mackenzie-Forbes, chef du personnel médical.

De 1925 à 1950, l'hôpital élargit ses services pour offrir des soins aux patients atteints de tuberculose, de poliomyélite, d'arthrite, de pied bot, ainsi que des traitements nécessitant des chirurgies spécialisées de la colonne vertébrale. L'une des premières innovations internationalement reconnues de l'hôpital est réalisée par le docteur J. Gordon Petrie, chef du personnel de 1946 à 1968. Le plâtre de Petrie qu'il a mis au point est encore utilisé aujourd'hui pour traiter la maladie de Perthes, une affection infantile rare qui touche la hanche chez l’enfant.

En 1949, un deuxième hôpital Shriners a ouvert ses portes au Canada, à Winnipeg, au Manitoba, afin d’offrir des soins orthopédiques pédiatriques en pleine épidémie de polio. L’établissement est resté ouvert jusqu'en 1977.

En 1972, le régime de soins de santé universel est entré en vigueur au Canada. L'hôpital est intégré au système de santé du Québec grâce au leadership du Dr Richard Cruess et du juge Marshall Porter. Ce statut a marqué le début d’une nouvelle ère, avec notamment le développement des activités de recherche.

En 1973, l'hôpital inaugure son département de recherche (alors nommé Unité de génétique) sous la direction du Dr Francis Glorieux, devenant ainsi le premier établissement Shriners à disposer d'un centre de recherche dédié. Cette équipe novatrice a jeté les bases de nombreuses avancées majeures en orthopédie pédiatrique.



Au fil des années, l’hôpital est devenu une référence en matière de recherche sur les maladies osseuses métaboliques, réalisant des découvertes qui ont façonné les traitements modernes :

1980 : Le Dr Francis Glorieux publie des travaux de recherche sur un traitement du rachitisme hypophosphatémique lié à l'X (XLH), une maladie génétique qui affaiblit les os, offrant ainsi de l’espoir aux enfants touchés.

: Le Dr Francis Glorieux publie des travaux de recherche sur un traitement du rachitisme hypophosphatémique lié à l'X (XLH), une maladie génétique qui affaiblit les os, offrant ainsi de l’espoir aux enfants touchés. 1981 : Le Dr Francis Glorieux découvre et publie un traitement des troubles osseux liés à la vitamine D, améliorant ainsi la prise en charge des enfants souffrant de maladies osseuses.

: Le Dr Francis Glorieux découvre et publie un traitement des troubles osseux liés à la vitamine D, améliorant ainsi la prise en charge des enfants souffrant de maladies osseuses. 1998 : Le Dr Francis Glorieux introduit l'utilisation des bisphosphonates pour traiter l'ostéogenèse imparfaite (OI), une maladie qui provoque une fragilité excessive des os. Ce traitement devient la norme mondiale et améliore considérablement la qualité de vie des patients.

: Le Dr Francis Glorieux introduit l'utilisation des bisphosphonates pour traiter l'ostéogenèse imparfaite (OI), une maladie qui provoque une fragilité excessive des os. Ce traitement devient la norme mondiale et améliore considérablement la qualité de vie des patients. 2000 : Les docteurs François Fassier et Pierre Duval mettent au point la tige télescopique Fassier-Duval, un traitement chirurgical révolutionnaire de l'OI. Cette innovation, qui grandit avec les os de l'enfant, réduit le nombre de fractures et diminue la nécessité d’interventions répétées, établissant une norme de soins mondiale.

: Les docteurs François Fassier et Pierre Duval mettent au point la tige télescopique Fassier-Duval, un traitement chirurgical révolutionnaire de l'OI. Cette innovation, qui grandit avec les os de l'enfant, réduit le nombre de fractures et diminue la nécessité d’interventions répétées, établissant une norme de soins mondiale. 2013 : Ajout d’un axe de recherche en soins infirmiers visant à améliorer la vie des enfants traités, en les aidant à mieux faire face aux défis, à se préparer aux soins pour adultes et à trouver de nouvelles approches pour la gestion de la douleur.



Les années suivantes sont marquées par une période d'expansion de l'hôpital, qui offre des soins à un plus grand nombre d'enfants souffrant d'affections orthopédiques spécialisées telles que la scoliose et la paralysie cérébrale, rendant nécessaire un déménagement vers une installation plus moderne.

En 2015, l’hôpital a quitté son site historique sur le Mont-Royal pour s’installer dans ses locaux actuels, à côté du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sur le campus Glen. Ce nouvel emplacement comprend des infrastructures de formation améliorées, dont un centre de simulation permettant aux résidents et aux professionnels de santé de se perfectionner en chirurgie et d’adopter les meilleures pratiques en soins de santé.

Aujourd’hui, aucun autre établissement au Canada ne propose une gamme de services aussi complète : soins spécialisés, centre de réadaptation, centre d’analyse du mouvement, médecins et chirurgiens spécialisés, recherche de renommée mondiale sur les conditions orthopédiques complexes, soins infirmiers, gestion de la douleur et bien plus encore.

C'est aussi un lieu où les enfants et leurs familles trouvent de l'espoir. Fort de son héritage en matière de percées médicales, l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada continue de façonner l’avenir des soins orthopédiques pédiatriques.



À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Fondé à Montréal en 1925, l'Hôpital Shriners pour enfants du Canada est un hôpital bilingue de soins de courte durée qui dispense des soins orthopédiques ultraspécialisés aux enfants du Canada et du monde entier. La mission de l'hôpital est d'assurer le traitement et la réadaptation des nourrissons, des enfants et des jeunes adultes souffrant de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre), le pied bot, la dysplasie de la hanche, les différences de longueur des jambes et la paralysie cérébrale, entre autres. L'hôpital se consacre à l'excellence et à l'innovation dans la pratique clinique, la recherche et l'éducation. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital offre une expérience clinique et un enseignement aux résidents et aux professionnels du milieu de la santé dans ses installations exceptionnelles sur le site Glen. L'hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites.

