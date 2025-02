Probe Gold annonce les résultats positifs des études de caractérisation géochimique, confirmant la classification non acidogène et non lixiviable des stériles et résidus miniers du projet minier Novador

Points forts :

Les études de caractérisation géochimiques menées en 2023 et 2024 confirment les résultats antérieurs. Les stériles et les résidus présentent un risque très faible de génération d’acide et de lixiviation des métaux, conformément à la classification des matériaux miniers du Guide de caractérisation des résidus miniers et du minerai du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec (2020).

menées en 2023 et 2024 confirment les résultats antérieurs. Les stériles et les résidus présentent un conformément à la classification des matériaux miniers du Guide de caractérisation des résidus miniers et du minerai du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec (2020). Les essais cinétiques sur le terrain confirment la classification non-acidogène et non lixiviable des stériles du secteur Monique du projet minier Novador. Les essais cinétiques pour les secteurs Pascalis et Courvan seront achevés en 2025-2026.

confirment la classification non-acidogène et non lixiviable des stériles du secteur Monique du projet minier Novador. Les essais cinétiques pour les secteurs Pascalis et Courvan seront achevés en 2025-2026. Cette classification permettra de réduire les coûts des infrastructures minières et facilitera l’obtention des autorisations pour le projet .

. Les résultats indiquent un risque très faible de contamination de l’environnement, en particulier pour les eaux de surface et les eaux souterraines.

TORONTO, 18 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats positifs des études de caractérisation géochimique menées sur son projet minier Novador à Val-d’Or, au Québec. Ces programmes de géochimie environnementale ont permis d’évaluer divers matériaux miniers, notamment des stériles, des roches minéralisées et des résidus d’essais métallurgiques, afin de déterminer leur potentiel de génération d’acide et de lixiviation des métaux. Les résultats obtenus à ce jour indiquent que les matériaux miniers ne sont pas générateurs d’acide et qu’ils ne sont pas lixiviables. Cette classification favorable soutiendra le développement du projet Novador en réduisant les coûts des infrastructures minières pour la manipulation des matériaux et en simplifiant la surveillance pendant les opérations ainsi qu’après la fermeture.

David Palmer, président-directeur général de Probe, a déclaré : « Les résultats de la caractérisation géochimique du projet minier Novador sont très encourageants du point de vue de l’environnement et de l’obtention des permis. Nous avons constamment démontré que les matériaux miniers ne sont pas générateurs d’acides et que les métaux ne sont pas lixiviables, ce qui réduit considérablement le risque de contamination de l’environnement, en particulier pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Cette classification positive soutient non seulement les pratiques minières responsables, mais offre également la possibilité de réutiliser ces matériaux miniers pour la construction des infrastructures et de la fermeture du site minier, renforçant ainsi notre engagement en faveur du développement durable. Il s’agit d’une nouvelle étape importante dans la progression du projet minier Novador vers l’obtention des permis, et d’une valeur ajoutée significative pour notre projet. »

Programme de caractérisation géochimique (essais statiques)

Objectifs et méthodologie

Les programmes de caractérisation géochimique de l’environnement ont suivi des protocoles d’essai rigoureux recommandés par le ministère québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP »). Ces tests ont permis d’évaluer les propriétés géochimiques des matériaux miniers par le biais d’analyses de la composition chimique, d’évaluations du bilan acide-base et de tests de lixiviation. En outre, des analyses minéralogiques ont été effectuées pour affiner la caractérisation.

L’objectif principal de ces tests était d’évaluer le potentiel de génération d’acide et de lixiviation des métaux des matériaux miniers. Cette évaluation est basée sur le guide de caractérisation du MELCCFP pour le Québec (le « Guide ») et sur le rapport 1.20.1 du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l’environnement minier (« NEDEM »), une norme largement reconnue au Canada.

Afin de garantir l’exactitude et la représentativité des résultats, un processus rigoureux de sélection des échantillons a été mis en œuvre. Au total, 409 échantillons de carottes de forage ont été prélevés pour caractériser les stériles et les roches minéralisées du projet minier Novador, répartis comme suit :

Secteur Monique : 190 échantillons

Secteur Pascalis : 92 échantillons

Secteur Courvan : 127 échantillons



En outre, 10 échantillons de résidus provenant d’essais métallurgiques ont été prélevés pour la caractérisation géochimique.

Les programmes de caractérisation géochimique, menés par Lamont Inc. (Société de services environnementaux miniers) et Probe, ont été mis en œuvre entre 2017 et 2024. La stratégie d’échantillonnage a permis une large couverture spatiale dans les trois corridors aurifères, assurant la représentation de toutes les unités lithologiques, des schémas d’altération et des types de minéralisation. La distribution des échantillons a été proportionnellement alignée sur les tonnages définis dans la mise à jour de l’évaluation économique préliminaire (EEP) de 2024 (voir le communiqué de presse du 13 février 2024).

Cette approche systématique renforce la validité des résultats et constitue une base solide pour la planification environnementale et le développement durable à Novador.

Résultats

Les résultats de la caractérisation géochimique confirment que les matériaux miniers du projet Novador ne sont pas générateurs d’acide et ne sont pas lixiviables.

La teneur élevée en carbonate des roches hôtes offre un fort potentiel de neutralisation, contrecarrant efficacement toute acidité produite par l’oxydation des sulfures. Les analyses minéralogiques confirment ces conclusions, en s’alignant sur les résultats des analyses chimiques.

Pour évaluer le potentiel de lixiviation des métaux, les concentrations de métaux — mesurées à l’aide de la méthode d’extraction à l’eau régale — ont été comparées aux teneurs de fond de la province géologique du lac Supérieur, comme indiqué dans le guide du MELCCFP. Les échantillons dépassant les niveaux de fond ont été soumis à des tests supplémentaires de lixiviation TCLP, SPLP et CTEU-9, comme le recommande le guide.

Les concentrations de métaux dans les matériaux miniers de Novador sont généralement inférieures au niveau de fond, à l’exception du cuivre et, occasionnellement, du manganèse dans toutes les unités lithologiques.

Dans les unités ultramafiques et mafiques, le nickel et le chrome ont été trouvés à des niveaux supérieurs au niveau de fond.

Toutefois, des tests de lixiviation dans des conditions neutres ou légèrement acides ont confirmé que ces métaux ne sont pas lixiviables.



Étant donné que les matériaux miniers ne sont pas générateurs d’acide, ces résultats reflètent fidèlement les conditions attendues pendant et après l’extraction, ce qui renforce leur classification comme non lixiviables.

Tous les programmes analytiques (2017-2024) ont été menés dans les laboratoires AGAT (Montréal, Mississauga, Burnaby) et Techni-Lab (Ste-Germaine-Boulé, Québec), certains tests étant sous-traités à Eurofins Environex (Longueuil) et Actlabs (Ancaster). Les laboratoires du Québec sont agréés par le MELCCFP, ce qui garantit le respect des normes réglementaires. L’ensemble du processus, y compris les essais et la compilation des données, a été rigoureusement supervisé par le personnel qualifié de Lamont.

Programme de test de colonne de terrain (essais cinétiques)

Objectifs et méthodologie

En 2023, un programme d’essais cinétiques sur le terrain a été lancé afin d’évaluer de manière approfondie la qualité de l’eau interagissant avec les matériaux du projet minier Novador. Ces tests utilisent des colonnes de polyéthylène à haute densité de 1,5 mètre de haut, qui ont été installées sur le site du projet minier Novador (voir figure 1). Réalisés avec des stériles miniers du secteur Monique, les essais ont débuté en 2023 et se sont terminés à la fin de l’année 2024. D’autres essais sont prévus pour 2025-2026, avec des stériles provenant des secteurs Pascalis et Courvan du projet minier Novador.





Figure 1 : Colonnes de polyéthylène installées sur le site du projet minier Novador

Méthodologie d’essai

Les essais ont évalué différentes lithologies et des composites de roches stériles provenant de chaque zone minéralisée de la région de Monique. Les colonnes ont été remplies d’intervalles de carottes de forage soigneusement sélectionnés dans la base de données géologiques sur la base de leurs descriptions, de leur distribution spatiale et des analyses chimiques disponibles.

Pendant l’assemblage des colonnes, des échantillons ont été prélevés pour la caractérisation géochimique. Les colonnes ont ensuite été placées sur le site de la mine Novador et exposées à des conditions climatiques réelles. Les précipitations étaient la seule source d’eau, percolant à travers les colonnes et s’accumulant à la base après contact avec les stériles de la mine. Des échantillons d’eau ont été prélevés chaque mois par le personnel de Probe sous la supervision de Lamont. Certaines mesures ont été effectuées sur place, tandis que les échantillons collectés ont été envoyés au laboratoire le jour même pour répondre aux exigences de conservation.

Résultats

L’analyse chimique des échantillons de carottes de forage a confirmé leur similarité avec les 190 échantillons du secteur Monique caractérisés précédemment par des tests statiques. Ceci a permis de valider à la fois la représentativité des intervalles sélectionnés et la fiabilité des résultats des essais cinétiques.

Les résultats des analyses d’eau indiquent que les stériles miniers de la région de Monique sont alcalins et ne génèrent pas de drainage minier acide. La plupart des valeurs de pH se situent entre 7,0 et 9,5. Toutes les lithologies et tous les composites de stériles produisent de l’alcalinité dans l’eau. L’acidité produite est minime et rapidement neutralisée. Les concentrations de sulfates et de métaux restent très faibles, ce qui confirme les résultats des tests statiques qui suggèrent un faible risque de drainage minier acide et de lixiviation des métaux.

Les analyses d’échantillons de carottes de forage ont été effectuées au Techni-Lab de Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, et Actlabs d’Ancaster, en Ontario, en sous-traitance pour certains tests. Les analyses d’eau ont été effectuées par H2Lab à Rouyn-Noranda, au Québec. Tous les laboratoires du Québec sont agréés par le MELCCFP. Le programme d’essais cinétiques et la compilation des données ont été rigoureusement supervisés par le personnel qualifié de Lamont.

Prochaines étapes

Probe prévoit d’intégrer les résultats du programme de caractérisation géochimique environnementale dans les modèles de blocs du projet minier Novador. Cette intégration améliorera la gestion des matériaux miniers en représentant les gisements en trois dimensions et en identifiant les zones présentant des concentrations potentiellement plus élevées de sulfures ou de métaux dans le cadre du plan d’exploitation minière.

Parallèlement, d’autres programmes géochimiques seront lancés afin d’étoffer la base de données géochimiques nécessaire à la prochaine étude d’impact sur l’environnement. Ces programmes comprendront la caractérisation géochimique des stériles et des roches minéralisées provenant des développements souterrains, ainsi qu’une évaluation du mort-terrain. Des essais cinétiques sur le terrain pour les secteurs Pascalis et Courvan, ainsi que des analyses en laboratoire, seront effectués pour valider les résultats obtenus jusqu’à présent. Les données recueillies lors de ces essais feront partie intégrante de la modélisation hydrogéologique, de la modélisation du bilan hydrique et des études sur la qualité de l’eau.

Les résultats préliminaires des tests effectués sur les stériles miniers indiquent qu’ils sont conformes aux normes provinciales et qu’ils pourraient être utilisés comme « matériaux de construction ». Les prochaines étapes consisteront à entamer des discussions avec le gouvernement provincial pour obtenir les autorisations nécessaires.

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été préparé, révisé et approuvé par Mme Maude Lévesque Michaud P. Eng. et a été révisé et approuvé par M. Yves Dessureault, P.Eng, chef des opérations de Probe, chacun étant une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Mme Lévesque Michaud travaille pour Geodoz conseil Inc. et est considérée comme « indépendante » de Probe aux fins de l’article 1.5 du Règlement 43-101.

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d’Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l’échelle du district de 835 kilomètres carrés qui représente l’une des plus grandes propriétés foncières du camp minier de Val-d’Or. Le projet minier Novador représente un bloc de propriété de 202 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (mine Béliveau, mine Bussière, mine Monique et mine Beaufor) et contient les ressources aurifères de la société à Val-d’Or Est. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût, avec de nombreux producteurs et usines en activité.

À propos de Lamont

Lamont Inc. fournit des services environnementaux miniers depuis plus d’une décennie. L’expertise de l’entreprise en matière de coordination de projets environnementaux, de caractérisation géochimique des matériaux miniers, de gestion de l’eau, des stériles et des résidus, de fermeture de sites miniers et d’évaluations environnementales est reconnue dans l’ensemble de l’industrie minière. La plupart des projets de Lamont se déroulent au Québec, et l’entreprise possède une connaissance approfondie des cadres réglementaires provinciaux et fédéraux.

A propos de Geodoz Conseil

Geodoz conseil Inc. offre des services en environnement minier et en caractérisation géochimique. Nouvellement créée, Geodoz conseil a bâti ses fondations sur l’expertise acquise dans ces domaines depuis près de 15 ans par les professionnels qui la représentent.

À propos de Probe Gold

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l’exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient 100 % de son projet aurifère phare Novador (plusieurs millions d’onces d’or) au Québec, ainsi qu’un projet aurifère précoce Detour au Québec. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d’exploration de quelque 1 835 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L’évaluation économique préliminaire de Novador, récemment mise à jour, présente un plan minier robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d’or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans. Les propriétés de Val-d’Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les tendances et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,



Dr. David Palmer,

Président et directeur général



Pour plus d’informations :

Veuillez consulter notre site web à l’adresse www.probegold.com ou nous contacter :

Seema Sindwani

Vice-président, Relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Déclarations prospectives

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives comprennent les estimations et les déclarations qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s’attend à ce qu’un résultat ou une condition particulière se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « croire », « anticiper », « s’attendre à », « estimer », « peut », « pourrait », « ferait », « sera » ou « planifie ». Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et se rapportent à des événements et conditions futurs, elles comportent intrinsèquement des risques et des incertitudes. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs associés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, que la Propriété offre un potentiel significatif de minéralisation aurifère à haute teneur et de nouvelles découvertes, et offre une valeur d’exploration considérable, le potentiel de définir des cibles de forage de haute qualité, en particulier dans la région de Lacoma et au-delà, les objectifs, buts ou plans futurs de la Société, les représentations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, les estimations de ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’obtention en temps voulu de toutes les approbations réglementaires et de tiers pour l’acquisition de propriétés, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir des ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommande une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l’obtention ou l’incapacité d’obtenir des approbations gouvernementales, environnementales ou d’autres projets, les risques politiques, l’incapacité de remplir les obligations d’accommoder les Premières Nations et d’autres peuples indigènes, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût des financements futurs, les fluctuations des marchés boursiers, l’inflation, les fluctuations monétaires, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d’investissement et d’exploitation qui varient de manière significative par rapport aux estimations, et d’autres risques inhérents à l’industrie de la prospection et du développement miniers, l’incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s’y limiter, les effets de COVID-19 sur les prix des matières premières, les conditions du marché des capitaux, les restrictions en matière de main-d’œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d’approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics déposés par la société sur SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs appliqués pour préparer les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu’ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f70b6146-33d9-41c9-9e1f-78540977dc26/fr