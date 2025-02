BYD Energy Storage Fecha Contrato para Maiores Projetos de Armazenamento de Baterias em Escala de Rede de 12,5GWh do Mundo

SHENZHEN, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a BYD Energy Storage e a Saudi Electricity Company fecharam os maiores contratos de projetos de armazenamento de energia em escala de rede do mundo, com uma capacidade de 12,5 GWh na ocasião. Juntamente com o projeto de 2,6 GWh anterior, o total agora alcança 15,1 GWh de projetos.

A Reunião de Lançamento do Projeto

Essa cooperação é um passo fundamental para o avanço do setor de energia renovável da Arábia Saudita e para o alinhamento com as metas ambiciosas estabelecidas na iniciativa Vision 2030 da Arábia Saudita. Em resposta aos prementes desafios climáticos globais, a SEC tem sido firme em seu compromisso de reformular o cenário energético da Arábia Saudita e liderar a exploração de energia renovável, impulsionada pela ambição do Reino de alcançar seu mix de energia ideal de 50% de renováveis até 2030.

Os equipamentos BESS dos projetos serão instalados em cinco locais no país. A BYD Energy Storage fornecerá ESS MC Cube-T de nova geração que adota sua tecnologia super integrada CTS (Cell-to-System) pioneira em todo o mundo, com um índice Vcts (proporção do volume da célula para o volume do sistema) superior a 33%. Essas instalações se integrarão à rede de transmissão de energia da Arábia Saudita, desempenhando um papel fundamental no enfrentamento dos desafios impostos pelo crescente número de sistemas de geração de energia renovável, garantindo o fornecimento de energia estável e atendendo às demandas de pico de energia.

Há 17 anos o primeiro sistema piloto BESS foi entregue pela BYD ao mercado para buscar o valor potencial do sistema de armazenamento de bateria baseado em LFP para ser acoplado ao sistema de rede elétrica. Até o momento, a BYD Energy Storage entregou mais de 75 GWh de equipamentos BESS para 350 projetos que abrangem mais de 110 países e regiões em todo o mundo. Seu portfólio diversificado de produtos atende a vários cenários de aplicação no lado da geração, no lado da utilidade e no lado do consumo, formando uma cadeia industrial completa que abrange pesquisa, desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços. A BYD Energy Storage provou estar bem equipada para fornecer um projeto de ultra grande escala superior a 15,1 GWh.

Este projeto histórico redefinirá o valor e o status das soluções de armazenamento de energia eletroquímica no cenário global de energia. Tomando essa cooperação como um novo ponto de partida, a BYD Energy Storage continuará a aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e se unirá a parceiros globais para estabelecer uma nova era de transição energética, levando o setor de armazenamento de energia a um futuro limpo e sustentável.

